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    8 июня 2017

    В Китае показали пассажирское транспортное средство, представляющее собой гибрид автобуса и трамвая: Автобус Autonomous Rail Transit способен двигаться сам благодаря дорожной разметке

    20:4416

    В iOS 11 компания Apple удалила возможность интеграции учётных записей социальных сетей: В iOS 11 исчезла интеграция социальных сетей

    20:2718

    Japan Display собирается углубить реструктуризацию и надеется привлечь дополнительные инвестиции: Ранее компания, три года подряд несущая убытки, уже объявила о намерении сократить 30% сотрудников

    14:353

    Среднегодовой рост продаж смартфонов с панелями AMOLED почти в 40 раз превысит аналогичный показатель для устройств с ЖК-экранами: Смартфоны с панелями AMOLED будут всё популярнее с каждым годом

    14:123

    В Китае с хитростями поступающих в ВУЗы борются с помощью металлоискателей, дронов и «глушилок» радиосигналов: В этом году еще до начала экзаменов было арестовано 52 человека

    13:5744

    Акции AMD существенно выросли на фоне дефицита 3D-карт, связанного с добытчиками криптовалют: Акции AMD подорожали благодаря майнерам

    13:5323

    Члены PCI-SIG получили доступ к спецификации PCIe 5.0 Revision 0.3: Разработка стандарта PCIe 5.0 должна быть завершена в 2019 году

    13:2510

    Плееры Ultra HD Blu-ray Oppo UDP-203 и UDP-205 первыми получили поддержку Dolby Vision:

    12:513

    В твердотельных накопителях Intel DC P4501 используется флэш-память 3D TLC NAND: Накопители Intel DC P4501 предложены объемом 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ

    12:481

    По подсчетам IDC, рынок оборудования WLAN в первом квартале 2017 года вырос всего на 0,8%: В корпоративном сегменте рост составил 4,4%

    12:26

    Смартфон Blackview BV8000 Pro получил защищенное исполнение, 6 ГБ ОЗУ и цену $250: Зачастую покупателям бюджетных устройств приходится выбирать между достойными аппаратными характеристиками и прочным защищенным исполнением

    12:194

    Процессорный охладитель Deepcool Gammaxx GT весит 870 г: Процессорный охладитель Deepcool Gammaxx GT подходит для процессоров с TDP до 150 Вт

    12:034

    Процессор Intel Core i7-7740K разогнали до 7,5 ГГц: CPU Intel Core i7-7740K установил несколько рекордов

    12:0116

    Смартфон OnePlus 5 будет дороже предшественников: OnePlus 5 в Финляндии и других странах европейского региона будет предлагаться по цене 550 евро

    11:582

    Asus выделит игровые ПК в отдельную бизнес-группу: Asus проведёт реструктуризацию для акцента на игровых ПК

    11:45

    Компания EverDisplay показала новые прототипы панелей AMOLED: Новая фабрика EverDisplay должна приступить к пробному выпуску панелей AMOLED в январе 2019 года

    11:423

    Флагманский смартфон Moto Z2, оснащенный SoC Snapdragon 835, протестирован в Geekbench: В однопоточном тесте смартфон набрал 1879 баллов, в многопоточном результат составил 6503 балла

    11:401

    Опубликовано изображение смартфона Samsung Galaxy Note 8 в цвете Blue Coral: Изображение подтверждает отсутствие дактилоскопического датчика на задней панели

    11:178

    Опубликована спецификация PCI Express 4.0 Revision 0.9: В спецификации PCI Express 4.0 Revision 0.9 закреплена скорость 16 GT/s

    10:434

    Новый iPad набрал в Geekbench более 9000 баллов: Geekbench подтверждает, что процессор протестированного планшета работает на частоте 2,36 ГГц

    10:37118

    Смартфоны Google Pixel получат обновление до Android O первыми в начале августа: Очевидно, что первыми соответствующее обновление должны получить смартфоны Google Pixel

    10:291

    Yongnuo планирует выпуск объектива YN100mm F2.0 в варианте с креплением Nikon F: Выход объектива YN100mm F2.0 в варианте с креплением Nikon F ожидается в течение ближайших шести месяцев

    10:171

    Глава OnePlus показал, как новый смартфон OnePlus 5 снимает ночью: Анонс OnePlus 5 ожидается 20 июня

    10:174

    Стало известно, когда будет назван покупатель полупроводникового бизнеса Toshiba: Покупатель заплатит за полупроводниковый бизнес Toshiba не менее 18 млрд долларов

    09:591

    Fujifilm приписывают намерение купить часть компании Nikon: Потенциальными покупателями Nikon названы тайваньские, южнокорейские и китайские компании

    09:409

    Электромобиль Fisker EMotion оценен в $129 тыс.: Начало производства Fisker EMotion запланировано только на 2019 год

    09:3924

    Смартфон ZTE Axon 8, предположительно, замечен в базе данных GFXBench: Наблюдатели считают, что речь идет о ZTE Axon 8

    09:30

    По подсчетам IDC, рынок серверов в первом квартале 2017 года сократился на 4,6%: В количественном выражении поставки серверов увеличились по сравнению с первым кварталом 2016 года на 1,4%

    09:19

    Galax показала одну из самых миниатюрных внешних видеокарт на основе ускорителя GeForce GTX 1060: Galax представила внешнюю 3D-карту SNPR External Graphics Card Enclosure

    07:3012

    Samsung выйдет на рынок умных акустических систем с устройством, основанным на голосовом помощнике Bixby: Bixby станет основой для умной АС

    07:0041

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