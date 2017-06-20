  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 июня 2017

    MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z: восемь тепловых трубок, 14 фаз подсистемы питания, 1,7 кг массы и 320 мм длины: MSI представила огромную видеокарту GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z

    21:1215

    Amazon оказалась лидером рынка беспроводных акустических систем по итогам прошлого года: Amazon сместила Sonos с поста лидера рынка беспроводных АС

    20:517

    Представлен смартфон OnePlus 5 стоимостью 480 и 540 долларов: Смартфон OnePlus 5 может оснащаться 8 ГБ оперативной памяти

    20:4022

    Nokia окончательно избавилась от бренда Withings и представила несколько новинок: Nokia показала умные весы и тонометр под своим брендом

    18:4710

    Среднестатистический смартфон с Android по данным AnTuTu — какой он?: Более 72% пользователей предпочитают устройства с экранами разрешением 1920 х 1080 пикселей

    18:3218

    Источники сообщают, что анонс смартфона Samsung Galaxy Note 8 намечен на 26 августа 2017: Ранее сообщалось, что анонс может состояться на выставке IFA 2017 в Берлине

    14:4943

    LG Display смогла купить еще два станка Canon Tokki для производства дисплеев OLED: LG Display должна начать поставки дисплеев OLED для смартфонов iPhone в 2019 году

    14:4153

    Sharp готовит смартфон с дисплеем разрешением 2040 х 1080 пикселей : Sharp представит смартфон с нестандартным дисплеем

    12:5012

    Опубликованы официальные изображения и цена смартфона OnePlus 5: Можно предположить, что в США цены составят 499 и 599 долларов соответственно

    12:156

    Некоторые модели сопроцессоров Intel Xeon Phi подешевели более чем вдвое: Intel ощутимо снизила цены на Xeon Phi

    11:5712

    Магазин JD.com начал доставлять товар колесными дронами: В обозримом будущем JD.com продолжит также осуществлять доставку курьерами

    11:3315

    ПК Alienware Area 51 может предложить процессоры Ryzen Threadripper и три видеокарты Radeon RX 580: Dell получила эксклюзивные права на продажу ПК с процессорами Ryzen Threadripper

    11:2716

    Смартфон Samsung Galaxy S8 Active был замечен на сайте компании: Предположительно, Samsung Galaxy S8 Active выйдет до анонса Galaxy Note 8

    11:212

    Смартфон Umidigi Z1 Pro получил экран AMOLED и АКБ емкостью 4000 мА•ч в тонком корпусе: Смартфоны Umidigi Z1 Pro и Umidigi Z1 различаются главным образом экранами

    10:3013

    Системная плата MSI X299 Tomahawk Arctic получила порты USB 3.1 Gen2: Плата MSI X299 Tomahawk Arctic выделяется светлым оформлением

    10:005

    MediaTek намерена пополнить штат на 1000 человек до конца года: MediaTek существенно расширит штат в текущем году

    09:30

    Japan Display представила шестидюймовый экран Full Active с соотношением сторон 18:9: Дисплей Japan Display Full Active относится к линейке Pixel Eyes 2

    09:0014

    Apple и IKEA разработают приложение дополненной реальности для подбора мебели: Apple начала сотрудничать с IKEA

    08:3037

    За пять лет продажи гарнитур AR вырастут в 150 раз, а продажи гарнитур VR — в семь: Аналитики IDC сделали прогноз по рынку VR и AR

    08:001

    Нереференсные варианты видеокарт Radeon RX Vega появятся в начале августа: AMD выпустит две модели карт Radeon RX Vega

    07:3015

    Представлен бюджетный смартфон Nubia M2 Play: Информации о дате выхода и цене пока нет

    07:103

    Xiaomi представила повторитель Wi-Fi, крохотную портативную АС и пару внешних аккумуляторов большой ёмкости: Xiaomi показала Mi Wi-Fi Repeater 2 и Mi Bluetooth Speaker Mini

    07:004

    Varjo делает гарнитуру VR/AR с дисплеем разрешением 70 Мп: Такие вещи, как задержка, частота кадров, а также наличие контента в разрешении 70 Мп, остаются под большим вопросом

    06:2513

    Покупатели смартфонов Google Pixel XL получают колонку Google Home в подарок: Напомним, последняя предлагается отдельно за 129 долларов

    06:0513

    Приложения Google Allo и Google Duo стали чуть дружнее: Возможно, эти лишь первый шаг в направлении более тесной интеграции Duo и Allo

    05:503

    Смартфон Samsung Galaxy Note FE опережает в однопоточном тесте GeekBench флагманы этого года: В продажу новинка должна поступить в июле этого года

    05:4224

    Ночной режим в приложении Twitter для Android будет активироваться автоматически: Данное обновление скоро станет доступно пользователям приложения Twitter для Android

    05:32

    Восьмиядерная мобильная платформа Snapdragon 450 будет производиться по 14-нанометровому техпроцессу: Выход смартфонов, оснащенных Snapdragon 450, ожидается в конце этого года или уже начале следующего

    05:12

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018