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    31 мая 2017

    Оболочка MIUI 9 будет представлена в июле: Оболочка MIUI 9 дебютирует в середине лета

    18:1532

    В нынешнем году маленьких смартфонов в мире будет продано менее 20 млн : IDC оценили рынок смартфонов в зависимости от размера

    17:5873

    AMD показала, что CPU и GPU гибридного процессора Raven Ridge размещены на едином кристалле: AMD показала APU Raven Ridge

    17:3416

    Asus Hyper M.2 x16 Card — плата PCIe для подключения четырёх SSD и создания массивов RAID 0. Для RAID 1 и RAID 5 придётся докупить ключ: Asus и Intel показали реализацию технологии VROC

    17:2015

    Домашняя камера наблюдения Nest Cam IQ получила 12-кратный цифровой зум и технологию распознавания лиц: Камера Nest Cam IQ оценивается в 300 долларов

    16:581

    Eve V — планшет с Windows 10, созданный на основе пожеланий пользователей: Планшет Eve V копирует Microsoft Surface Pro

    14:4032

    Подсветкой корпуса SilverStone Primera PM02 можно управлять с помощью пульта ДУ: Корпус SilverStone Primera PM02 размерами 220 x 490 x 473 мм украшен стеклянной боковой панелью

    14:381

    Все процессоры AMD Threadripper будут иметь 64 линии PCIe и четырёхканальный контроллер оперативной памяти: AMD раскрыла подробности о CPU Threadripper

    14:1433

    В IDC полагают, что прошлогоднее замедление рынка смартфонов миновало: В этом году ожидается отгрузка 1,52 млрд смартфонов

    14:093

    Старшая версия ноутбука Samsung Notebook 9 Pro получила видеокарту Radeon 540: Samsung представила новые ноутбуки Notebook 9 Pro

    13:486

    Камера в защищенном исполнении Nikon Coolpix W300 снимает видео 4К: Представлена компактная камера в защищенном исполнении Nikon Coolpix W300

    13:375

    Intel обновила ЖСО TS13X для работы с процессорами Skylake-X и Kaby Lake-X : Intel предложил для CPU Skylake-X и Kaby Lake-X фирменную ЖСО

    13:341

    Корпус SilverStone Redline RL07 рассчитан на платы типоразмера ATX: Корпус SilverStone Redline RL07 пока существует в виде прототипа

    13:178

    Представлен видеорегистратор Transcend DrivePro 230: Камера оснащена объективом с углом обзора 130° и диафрагмой F/2,0, ЖК-дисплеем диагональю 2,4 дюйма

    13:13

    Microsoft может вернуться на потребительский рынок смартфонов с новой версией Windows 10 Mobile: Microsoft может вернуть Windows 10 Mobile на потребительский рынок

    13:1326

    Плата MSI Z270 Godlike Gaming оснащена сетевым контроллером Killer и портами USB 3.1 Gen 2: Оснащение платы MSI Z270 Godlike Gaming включает высококачественную звуковую подсистему Audio Boost 4 Xtreme

    12:57

    Более 60% транзакций через системы интернет-банкинга в Южной Корее проводятся с использованием смартфонов: Только в первом квартале этого года общая сумма транзакций выросли на 8,3% и составила 3,24 млрд долларов

    12:44

    В семейство Nanoxia Project S вошли корпуса Standard, Mini и Midi: Корпуса Nanoxia Project S окрашены в черный цвет

    12:392

    Смартфон Essential PH-1 должен поступить в продажу до конца июня: Пока что смартфон можно заказать только на официальном сайте

    12:30

    Вице-президент отдела проектирования компании Qualcomm перешёл работать в Apple : Apple переманила ещё одного сотрудника Qualcomm

    12:304

    Dell представила два новых ПК, оснащённых процессорами AMD Ryzen : Dell Inspiron 27 7000 и Inspiron 5675 получили CPU и GPU AMD

    12:115

    Смартфоны Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 появятся во всех странах мира до конца июня: Представитель Nokia подтвердил, что продажи Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 начнутся очень скоро

    11:582

    Камерофон Oppo R11 стал героем рекламного ролика: Анонс новинки ожидается 10 июня

    11:46

    Samsung выпустит «белую книгу», в деталях описывающую историю Samsung Galaxy Note7: В этом документе будет рассказано обо всем

    11:2716

    Представлен объектив Nikon AF-S Nikkor 28mm f/1.4E ED: Продажи объектива Nikon AF-S Nikkor 28mm f/1.4E ED должны начаться в конце июня по рекомендованной цене $2000

    11:2610

    Essential Home — новый конкурент Amazon Echo и Google Home: Essential Home поступит в продажу летом

    11:14

    Объектив AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm f/3.5-4.5E ED — первый полнокадровый «рыбий глаз» Nikon с изменяемым фокусным расстоянием : Представлен сверхширокоугольный объектив AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm f/3.5-4.5E ED

    11:073

    Процессор Core i9-7900X на частоте свыше 5,7 ГГц установил два новых рекорда: Core i9-7900X стал новым рекордсменом тестов Cinebench

    11:049

    Ноутбук Acer Predator Triton 700 предлагает видеокарту GeForce GTX 1080 в корпусе толщиной менее 19 мм: Acer Predator Triton 700 использует дизайн Nvidia Max-Q

    10:542

    Запуск Apple Pay на Украине ожидается во втором квартале 2018: Последний должен начать работу в стране в середине текущего года

    10:5040

    CPU Intel Core i9-7900X сравнили с Core i7-6950X в тесте CPU-Z: Появились первые результаты тестирования CPU Intel Core i9

    10:438

    Цена объектива Nikon AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR оказалась ниже ожидаемой: Представлен широкоугольный объектив AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR

    10:336

    Корпус-подставка Cryorig Taku приютит монитор и клавиатуру: Корпус Cryorig Taku изготовлен из древесины и Lian Li-ния

    10:206

    Опубликованы изображения смартфона Xiaomi Mi Note 3, который оснащен сдвоенной камерой: В Сети появились изображения смартфона Xiaomi Mi Note 3, анонс которого должен состояться в июне этого года

    10:182

    LG Display инвестирует более $3,5 млрд в производство панелей OLED для смартфонов: Также LG Display планирует инвестировать дополнительные средства в производство дисплеев OLED для телевизоров

    10:131

    Рекламное изображение подтверждает влагозащищенность смартфона Nubia Z17: Анонс устройства может состояться уже завтра

    09:56

    На плате Asus ROG X399 Zenith Extreme есть восемь слотов DIMM и один слот DIMM.2: Плата Asus ROG X399 Zenith Extreme поддерживает фирменную технологию полноцветной подсветки Asus Aura Sync

    09:057

    Названы сроки выхода 3D-карт AMD Radeon RX Vega и Radeon Vega Frontier Edition: Для анонса AMD Radeon RX Vega выбрано мероприятие SIGGRAPH 2017

    08:4110

    SilverStone Fortress Box (FTB01) — внешнее шасси с интерфейсом Thunderbolt 3: В SilverStone Fortress Box (FTB01) можно поместить 3D-карту, подключенную к ноутбуку

    08:303

    Боковые стенки компьютерного корпуса Streacom DB6 служат радиаторами для CPU и GPU: Ожидается, что цена корпуса Streacom DB6 будет близка к $350

    08:157

    Высота процессорного охладителя SilverStone Argon — всего 49 мм: По словам производителя, новый кулер SilverStone Argon подходит для процессоров с TDP до 95 Вт

    08:03

    Четырёхъядерный процессор Intel восьмого поколения с частотой до 4 ГГц будет иметь TDP 15 Вт: Intel похвасталась производительностью процессора восьмого поколения

    08:0025

    В экспозицию be quiet! на Computex 2017 вошел охладитель Shadow Rock TF2 : Охладитель be quiet! Shadow Rock TF2 подходит для процессоров AMD и Intel с TDP до 160 Вт

    07:50

    3D-карта Colorful iGame GTX 1080 Ti Kudan с воздушной системой охлаждения и водоблоком занимает четыре (!) слота : Карта Colorful iGame GTX 1080 Ti Kudan оснащена пятью видеовыходами

    07:353

    Sapphire показала док-станцию с интерфейсом Thunderbolt 3 для подключения видеокарт: Sapphire представила док-станцию для внешних видеокарт

    07:3010

    Появились изображения объективов Nikon AF-S Nikkor 28mm f/1.4E ED, AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm f/3.5-4.5E ED и AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR: Поставки объективов Nikon AF-S Nikkor 28mm f/1.4E ED, AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm f/3.5-4.5E ED и AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR должны начаться 30 июня

    07:07

    «Живые» фото смартфона LG V30 демонстрируют смартфон с необычным дополнительным дисплеем: LG V30 не будет слайдером, но будет весьма интересен

    07:006

    Система охлаждения 3D-карты Colorful iGame GTX 1080 Ti Customization включает пять вентиляторов: Внешний вид 3D-карты Colorful iGame GTX 1080 Ti Customization создан под впечатлением от военных самолетов

    06:322

    Asus готовит планшет ZenPad 3S 8.0 Z582KL с экраном диагональю 7,9 дюйма: Планшет ZenPad 3S 8.0 Z582KL основан на SoC компании Qualcomm

    06:308

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