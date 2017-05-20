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    20 мая 2017

    Новые владельцы электромобилей Tesla тоже смогут заряжать их на станциях Supercharger бесплатно: Это право сохраняется при покупке в будущем модели Model S или Model X

    23:2821

    Обязательная регистрация дронов в США отменена судом: FAA может обжаловать решение суда

    22:5712

    На сайте TENAA замечен смартфон Moto Z2 Play : Устройство под индексом XT1710-08 оснащено дисплеем AMOLED размером 5,5 дюйма

    22:34

    Наушники Audeze LCDi4 оценены производителем в $2495: Audeze LCDi4 — полуоткрытые наушники с проводным подключением

    22:2451

    Назван срок начала продаж «носимого на голове планшета» RealWear HMT-1: Производитель покажет HMT-1 на мероприятии LiveWorx 17

    21:394

    Приложение DJI Smart TV позволит владельцам Samsung Tizen TV и Apple TV насладиться видео, снятым дронами в разных уголках мира: DJI представила приложение DJI Smart TV

    18:171

    Nikon закрывает два подразделения: Изменения в структуре Nikon вступят в силу 29 июня 2017 года

    12:546

    Apple отказалась компенсировать стоимость наушников Beats, взорвавшихся у пользователя на голове: Apple обвиняет во взрыве наушников Beats производителя элементов питания

    11:06172

    У гарнитуры виртуальной реальности Samsung Gear VR появится новый режим работы: Пока никаких подробностей о Kids Mode нет

    10:39

    Asus анонсирует игровой ноутбук на процессоре AMD Ryzen на выставке Computex 2017: AMD рассчитывает, что мобильный вариант Ryzen появится в потребительских системах во втором полугодии

    10:172

    Однокристальные системы Snapdragon 845 и Kirin 970 будут поддерживать UFS 2.1 и LPDDR4X: Однокристальные системы Snapdragon 845 и Kirin 970 будут выпускаться по нормам 10 нм

    09:577

    Samsung Artik 053: крохотный беспроводной вычислительный модуль для Интернета вещей: Плата Artik 053 может оснащаться дочерней платой со всеми необходимыми интерфейсами

    09:064

    Рынок планшетов по итогам текущего квартала уменьшится на 13,7%: В текущем квартале будет продано 35 млн планшетов

    08:006

    BlackBerry работает с автопроизводителями над системами безопасности автомобильного ПО: BlackBerry вплотную занялась безопасностью автомобильных программных систем

    07:003

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