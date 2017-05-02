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    2 мая 2017

    Функция View Mixed Reality в Windows 10 позволит опробовать дополненную реальность посредством обычной web-камеры: Функция View Mixed Reality появится в Windows 10 осенью

    19:262

    Microsoft Surface Laptop — ноутбук с нестандартным экраном, алькантарой, хорошей автономностью и ОС Windows 10 S: Ноутбук Microsoft Surface Laptop оценивается минимум в 1000 долларов

    19:0834

    Представлена операционная система Windows 10 S: Первые ноутбуки с Windows 10 S появятся летом

    18:3242

    Cisco покупает стартап Viptela, специализирующийся на облачных технологиях SD-WAN: Cisco покупает Viptela за 610 млн долларов

    18:132

    Gigabyte Aero 15 — игровой ноутбук с «безрамочным» экраном и ёмким аккумулятором : Ноутбук Gigabyte Aero 15 получил GeForce GTX 1060

    17:5018

    В серии SSD Transcend MTS810 и MTS420 вошло по одной модели: В обеих сериях используется интерфейс SATA 6 Гбит/с

    17:153

    «Я лучше, чем Siri», — заявляет Bixby, читая рэп: Интересно будет посмотреть, как эта и прочие подобные особенности Bixby будут реализованы на других языках

    15:4734

    Смартфон ZTE A2018 оснащен сдвоенной камерой и дисплеем OLED разрешением 2К: Предположительно, это просто другая версия ZTE Axon 7s

    15:192

    Представлен чехол со встроенной клавиатурой Logitech Slim Folio для iPad: Logitech Slim Folio поступит в продажу в мае по цене 100 долларов

    14:57

    Стоимость Bitcoin достигла исторического максимума, превысив $1400: Суммарная стоимость биткойнов приблизилась к 25 млрд долларов

    14:5655

    По AnTuTu полностью подтверждает информацию о параметрах нового флагмана HTC: HTC U 11 действительно получит 16-мегапиксельную фронтальную камеру

    14:531

    EVGA похвасталась изображением видеокарты GeForce GTX 1080 Ti SC2 Hybrid: Карта EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 Hybrid получит гибридную СО

    14:432

    Единственный дисплей смартфона Vernee Thor E выполнен по технологии E Ink: Цена пока не сообщается, но известно, что смартфон выйдет уже в мае

    14:3910

    98% пользователей Apple AirPods довольны этими наушниками : 62% опрошенных с приобретением Apple AirPods они стали больше слушать музыку

    14:3932

    Google, Amazon, eBay и Target прекратили поддержку Apple Watch для некоторых своих приложений: Приложения Google, Amazon, eBay и Target для iOS больше не поддерживают Apple Watch

    14:3210

    Опубликованы изображения мобильного компьютера Microsoft Surface Laptop под управлением ОС Windows 10 S: Анонс Microsoft Surface Laptop ожидается в ближайшее время

    14:2516

    Acer отмечает хороший рост продаж хромбуков, причём не только в США: Acer лидирует на рынке хромбуков

    14:223

    Компания Intel выпустила обновление, устраняющее уязвимость в процессорах, о которой стало известно почти десять лет назад: Уязвимость касается ПК для бизнеса

    14:054

    Xiaomi выпустила детский велосипед за $87: В продажу Xiaomi Qicycle Children Bike поступит 9 июня

    14:0410

    В мини-ПК Sparton LPC-835 используется процессор Intel Core i5 или i7 с пассивным охлаждением: В базовой конфигурации мини-ПК Sparton LPC-835 стоит $2395

    13:107

    Глава OnePlus подтвердил, что компания работает над крупным проектом: Весь коллектив работает без отдыха, чтобы удивить общественность каким-то сюрпризом

    13:074

    Первый квартал 2017 года оказался для AMD убыточным: Опубликован отчет AMD за первый квартал 2017 года

    12:536

    HTC анонсировала новые разработки в области VR: Все эти новинки появятся на рынке в ближайшее время

    12:473

    Впервые за 24 года Intel может уступить лидерство на полупроводниковом рынке: Samsung может обогнать Intel и стать крупнейшим полупроводниковым производителем

    12:4011

    ТВ-приставка Sunvell R69 на базе SoC Allwinner H2 оценена всего в $26: Самая новая версия Android миновала ТВ-приставку Sunvell R69

    12:355

    Stratasys и Peacocks Medical Group используют 3D-печать в ортопедии: Стельки, изготовленные методом 3D-печати, помогают бороться с болями в стопе

    12:31

    Голосовой поиск в смартфоне Samsung Galaxy S8 при помощи Bixby запущен. Пока только в Южной Корее: Напомним, при помощи голосовых команд вы сможете заставить Bixby делать все то же, что и при помощи сенсорного дисплея

    12:031

    Процессоры Ryzen помогли AMD нарастить долю на рынке : Аналитики PassMark считают, что доля AMD на рынке CPU растёт

    12:018

    Мини-ПК Sparton LPC-815 в усиленном исполнении рассчитан на работу в широком диапазоне температур: Оснащение LPC-815 включает два порта Gigabit Ethernet

    12:014

    Запасы денежных средств Apple превысили четверть триллиона долларов: Это больше суммарной рыночной стоимости Wal-Mart Stores Inc. и Procter & Gamble Co.

    11:4946

    Электронная книга Onyx Boox Max Carta оснащена экраном E Ink разрешением 2200 x 1650 пикселей: Кроме экрана Onyx Boox Max Carta ничем не отличается от модели Onyx Boox Max

    11:4511

    Официальные рекламные фотографии Oppo F3 опубликованы до анонса смартфона: Один из объективов имеет угол обзора 120°

    11:28

    NEC NeoFace Express использует для биометрический аутентификации распознавание лиц: NEC NeoFace Express подходит для случав с интенсивным потоком пользователей

    11:261

    Компания Zoox, занимающаяся самоуправляемыми автомобилями, наняла одного из бывших руководителей Ferrari: Коррадо Ланцоне проработал в Ferrari два десятка лет

    10:58

    USB-накопитель Silicon Power Mobile C31 оснащен разъемами USB Type-A и Type-C: Максимальный объем памяти Silicon Power Mobile C31 - 128 ГБ

    10:40

    ZTE готовит к выпуску смартфон Nubia NX569J на платформе Qualcomm Snapdragon 835: Nubia NX569J наделен 4 ГБ оперативной памяти, но возможно появление версии с 6 ГБ

    10:052

    E Ink и Terrada Music Score представили первую в мире электронную папку для нот с двумя электрофоретическими экранами: В устройстве Gvido используются экраны размером 13,3 дюйма

    09:3916

    Появились изображения умных часов и беспроводных наушников Fitbit: Fitbit готовит не только умные часы, но и беспроводные наушники

    07:306

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