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    18 мая 2017

    В рамках платформы Daydream 2.0 на рынке появятся автономные гарнитуры VR, основанные на Snapdragon 835: Google представила платформу Daydream 2.0 (Daydream Euphrates)

    20:30

    Samsung собирается начать продавать смартфоны с Tizen на всех рынках: ОС Tizen появится на устройствах бытовой техники

    19:5618

    Intel опровергает информацию о подписании лицензионного соглашения с AMD: Intel и AMD не подписывали лицензионного соглашения

    19:3410

    Gigabyte ограничилась двумя низкопрофильными вариантами GeForce GT 1030: Gigabyte представила видеокарты GT 1030 Low Profile 2G и GT 1030 Silent Low Profile 2G

    19:196

    MediaTek представила SoC MT8516, предназначенную для устройств, построенных вокруг голосовых помощников: SoC MediaTek MT8516 содержит четыре ядра Cortex-A35

    18:201

    Графические решения Polaris помогли AMD значительно нарастить долю на рынке GPU в прошлом году: AMD нарастила долю на рынке благодаря картам Polaris

    16:5612

    Появилось первое изображение смартфона Samsung Galaxy C10, оснащённого сдвоенной камерой: Samsung Galaxy C10 получит металлический корпус

    16:36

    Однокристальная система Snapdragon 660 продемонстрировала возможности в ПО Geekbench : Snapdragon 660 набирает в Geekbench 1600 и 5600 баллов

    16:2013

    MSI представила сразу шесть видеокарт GeForce GT 1030, причём среди них имеются карты с портами DisplayPort: MSI решила выпустить сразу много адаптеров GT 1030

    15:465

    В объектив камеры попался предсерийный образец смартфона OnePlus 5: Над камерами OnePlus 5 работали специалисты DxO

    15:32

    Еврокомиссия признала Facebook виновной в предоставлении ложной информации при поглощении WhatsApp и назначила штраф в 110 млн евро: Facebook придётся выплатить штраф за ложь во время покупки WhatsApp

    15:175

    За год лояльность пользователей смартфонов iPhone выросла на шесть процентных пунктов: Владельцы смартфонов Apple в 92% случаев хотят купить новый iPhone

    15:0328

    Операционной системой Android пользуются уже более 2 млрд человек: Семь платформ Google имеют более 1 млрд пользователей

    14:4813

    Восстановленные смартфоны Samsung Galaxy Note7 могут получить приставку Fandom Edition к названию : В Китае такие смартфоны уже продаются

    14:3912

    Google во второй раз представила ОС Android O: Google раскрыла новые подробности об Android O

    14:1014

    Amazon представила бюджетные планшеты All-New Fire 7 и All-New Fire HD 8 и их версии Kids Edition: Обновлённые планшеты Fire 7 и Fire HD 8 почти не отличаются от предшественников

    13:30

    Hewlett Packard Enterprise показала очередной прототип компьютера The Machine со 160 ТБ памяти: Hewlett Packard Enterprise показала ещё один прототип Memory-Driven Computing

    12:3624

    У Asus большинство моделей видеокарты GeForce GT 1030 имеют активное охлаждение: Asus показала три карты GeForce GT 1030

    12:026

    До конца года виртуальный помощник Google Assistant заговорит на семи новых языках, но русского среди них не будет: Google Assistant обучится семи новым языкам

    10:0027

    Видеокарта Palit GeForce GT 1030 получила компактный кулер с алюминиевым радиатором: Низкопрофильная карта Palit GeForce GT 1030 потребляет не более 30 Вт

    09:3019

    Inno3D и Gainward оснастили свои варианты карт GeForce GT 1030 пассивными охладителями: Видеокарта Gainward GeForce GT 1030 SilentFX занимает два слота расширения

    09:301

    Google Lens — приложение, способное определять, что за объект находится перед камерой смартфона: Приложение Google Lens будет доступно к концу года

    09:008

    Голосовой помощник Google Assistant уже можно установить на iOS: Google Assistant стал доступен для iOS

    08:3015

    Oppo оценила смартфон A77, оснащённый SoC MediaTek MT6750T, в 365 долларов: Представлен смартфон Oppo A77

    08:304

    Появились качественные изображения смартфонов Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 нового поколения: Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 2017 года получат новую форму пластиковых вставок для антенн

    08:156

    Zotac ограничилась одной моделью GeForce GT 1030 с референсными частотами : Zotac выпустила лишь один вариант GeForce GT 1030

    08:00

    Стереофоническая система Koda EX-569T дополнена сабвуфером SW-850 MKII: Комплект из Koda EX-569T и SW-850 MKII может составить основу для доступного домашнего кинотеатра

    07:404

    Представлена операционная система Android Go, ориентированная на бюджетные смартфоны: Android Go появится на смартфонах в начале 2018 года

    07:3027

    Слухи приписывают SoC Kirin 970 графический процессор ARM, основанный на новой архитектуре Heimdallr: Появились первые слухи о SoC Kirin 970

    07:15

    Цена на смартфоны iPhone SE, произведённые в Индии, может составить всего 220 долларов: В Индии стартовало производство смартфонов iPhone SE

    07:0028

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