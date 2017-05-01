  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    1 мая 2017

    Умная акустическая система Apple Siri Speaker может оказаться дороже конкурентов: АС Apple Siri Speaker получит восемь динамиков

    20:1550

    Продажи книг в электронном виде в прошлом году снизились на фоне роста продаж книг бумажных : Продажи бумажных книг растут

    16:5027

    Apple посчитала, что груша слишком похожа на яблоко, и в судебном порядке запретила Pear Technologies зарегистрировать свой логотип: Pear Technologies не смогла зарегистрировать логотип из-за Apple

    16:34110

    Asus готовит смартфон ZenFone Zoom S, который будет представлять собой уменьшенную копию модели ZenFone 3 Zoom: Смартфон Asus ZenFone Zoom S получит небольшой экран

    15:599

    Bloomberg — первый клиент Twitter, для которого запустят круглосуточный новостной канал: Bloobmerg будет круглосуточно вещать новости в Twitter

    15:46

    Создатели модуля Physical Keyboard Mod для смартфонов Moto Z успешно собрали на Indiegogo 100 000 долларов: Модуль Physical Keyboard Mod для Moto Z станет реальным продуктом

    15:334

    Некая видеокарта AMD Vega выступила в тесте 3DMark на уровне GeForce GTX 1070: Какая-то из видеокарт AMD Vega будет соперничать только с GeForce GTX 1070

    15:1912

    Переговоры между Samsung Electronics и LG Display касательно поставок телевизионных панелей зашли в тупик: Samsung и LG не могут договориться о поставках ЖК-панелей для телевизоров

    14:0915

    В этом году Xiaomi откроет более 200 магазинов розничной торговли: К 2020 году компания должна открыть 1000 магазинов

    14:054

    Acer Holo 360 — гибрид панорамной камеры и смартфона с ОС Android: Компания Acer представила интересный концепт под названием Acer Holo 360

    13:581

    Стали известны все характеристики смартфона HTC U 11: Смартфон HTC U 11 получит дисплей диагональю 5,5 дюйма

    13:573

    Samsung получила разрешение на испытание беспилотных автомобилей: С февраля 2016 года Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи выдало около 20 подобных разрешений

    13:473

    Изображения смартфона Sony Xperia X Ultra демонстрируют аппарат с ультраширокоформатным дисплеем : Смартфон Sony Xperia X Ultra получит экран диагональю 6,45 дюйма

    13:4014

    Большой спрос на смартфон Samsung Galaxy S8 привел к задержке Xiaomi Mi 6 Plus: О смартфоне Xiaomi Mi 6 Plus ходят разные слухи, кто-то даже предположил, что такая модель может быть отменена

    13:326

    Благодаря языку разметки SSML голосовой помощник Alexa станет ещё больше походить на человека: Amazon создала инструменты, чтобы сделать голос Alexa более человечным

    13:281

    Ученые создали новый тип аккумуляторов, которые позволят электромобилям разгоняться быстрее: Ученые считают, что аккумуляторные батареи, созданные с использованием данной технологии, найдут применение в самых разных отраслях

    13:235

    Появились примеры снимков, сделанных камерой смартфона OnePlus 5 : Координаты, сохраненные в EXIF, позволяют сделать вывод, что снимки сделаны в Китае

    13:022

    Организация CTA предложила единую терминологию в области самоуправляемых автомобилей: Стандартные определения терминов были разработаны рабочей группой Self-Driving Vehicles Working Group

    12:50

    Samsung патентует смартфон, обернутый дисплеем с областью для пиктограмм на «корешке»: Такое решение может пригодиться в аппарате со складным экраном

    12:301

    Продано 55 млн смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 Edge: Strategic Analytics добавляет, что в первом квартале Samsung реализовала 92,8 млн мобильных устройств

    12:101

    3D-карты Nvidia серии GTX 10 поддерживают потоковое вещание Netflix с разрешением 4K: Монитор, подключенный к 3D-карте, должен поддерживать HDCP 2.2

    11:443

    Смартфон Meizu Pro 7 со сдвоенной камерой предстал на новом изображении: Модули камеры расположены горизонтально в левом верхнем углу задней панели

    11:42

    В устройстве Asus CM32 кабельный модем DOCSIS 3.0 совмещен с маршрутизатором Wi-Fi 802.11ac : Цена Asus CM32 примерно равна $250

    11:302

    Электромобили Tesla получили долгожданное обновление после снижения рейтинга Consumer Reports: Добавлена функция автоматического аварийного торможения

    11:265

    Обновление увеличивает объем карт microSD, поддерживаемых смартфоном ZTE Axon 7: Обновление также добавляет режим Night Mode и другие новшества

    11:16

    Два смартфона Vivo V5 взорвались при зарядке: Из Индии поступили два сообщения о взорвавшихся смартфонах

    11:098

    Представлено сетевое хранилище Synology FlashStation FS2017: В конфигурацию NAS Synology FlashStation FS2017 входит процессор Intel Xeon D-1541

    10:55

    Умные часы Samsung Gear S3 подешевели до $300: Цена снижена в США

    10:3816

    Минувший квартал стал для AUO лучшим первым кварталом года за последние девять лет: AUO наращивает выпуск панелей OLED и расширяет круг заказчиков

    10:241

    Носимое устройство Upright Go призвано помочь исправить осанку: По словам разработчиков, всего две-три недели следования рекомендациям Upright Go достаточно, чтобы улучшить осанку

    09:554

    В миниатюрном корпусе SilverStone Vital VT02 для плат Mini-STX улучшена совместимость с процессорными кулерами: Корпус SilverStone Vital VT02 получил второй отсек для накопителя

    09:004

    Проект Project Wing лишился абсолютно всех членов команды: Проект Project Wing получит полностью новую команду

    07:308

    Монитор Acer ProDesigner PE320QK получил пять портов USB-C: Монитор Acer ProDesigner PE320QK имеет разрешение 4K UHD

    07:001

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018