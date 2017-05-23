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    23 мая 2017

    Представлен мобильный компьютер Microsoft Surface Pro: Цены на мобильный компьютер Microsoft Surface Pro начинаются с $800

    20:30118

    В системах охлаждения смартфонов могут появиться испарительные камеры: Испарительные камеры по эффективности превосходят тепловые трубки

    19:1245

    Умный браслет Honor Band A2 оценен в $29: Honor Band A2 получил датчик ЧСС и встроенный экран OLED

    18:205

    LG X venture – защищенный смартфон с восьмиядерными процессором и АКБ емкостью 4100 мА·ч: LG X venture сертифицирован по американскому военному стандарту MIL-STD 810G

    16:1015

    Представлен бюджетный смартфон Honor 6A ценой от $115: Honor 6A построен на SoC Qualcomm Snapdragon 430

    15:258

    Смартфон Samsung Galaxy Wide 2 дебютировал на домашнем рынке : Samsung Galaxy Wide 2 оценен в эквивалент $265

    15:101

    Audiolab M-DAC Mini: портативный ЦАП с аккумуляторным питанием на основе преобразователя ESS Sabre: ЦАП Audiolab M-DAC Mini перенял некоторые схемотехнические особенности у старших собратьев

    14:2814

    Nokia и Apple уладили патентный спор и стали партнерами, Apple согласилась платить за использование патентов Nokia: Продукция Withings вернется в магазины Apple

    12:3817

    Смартфон Xiaomi Mi Max 2 может получить аккумулятор емкостью 5349 мА•ч: Согласно ранее появившейся информации, емкость аккумулятора Xiaomi Mi Max 2 будет увеличена до 5000 мА•ч

    12:3615

    Phison все еще надеется стать стратегическим партнером Toshiba: Phison вернется к рассмотрению вопроса об инвестициях в полупроводниковое производство Toshiba, когда оно станет отдельным предприятием

    11:575

    Samsung уже подписала договор с Apple на поставку дисплеев OLED для iPhone 9: В следующем году Samsung должна отгрузить около 180 млн дисплеев

    11:3953

    По данным Gartner, рынок смартфонов за год вырос на 9%, доли Samsung и Apple уменьшились : Специалисты Gartner подвели итоги первого квартала 2017 года на рынке смартфонов

    11:3815

    Трансформируемый мобильный компьютер HP Envy x 360 будет предложен в вариантах на платформе Intel или AMD: Продажи Envy x 360 начинаются в июне

    11:234

    В MediaTek полагают, что популярность сервисов проката велосипедов обеспечит рост спроса на микросхемы для IoT: Другие перспективные направления работы MediaTek — выпуск решений для умного дома и автомобилей

    11:084

    Уже в июне автопилот электромобилей Tesla станет работать значительно лучше: Маск надеется, что грядущее обновление также добавит возможность автоматической перпендикулярной парковки

    11:0012

    Мобильный телефон Vertu Signature Cobra Limited Edition стоимостью $360 000 доставят покупателю вертолетом: Что касается начинки Vertu Signature Cobra Limited Edition, то она осталась за кадром

    10:5029

    Leica скоро перестанет бесплатно менять «расслаивающиеся» датчики изображения в камерах M9, M9-P, M Monochrom и M-E : Начиная с 16 августа этого года, замена будет стоить 982 евро

    10:457

    Asus VivoBook S15 – ноутбук с экраном диагональю 15,6 дюйма в корпусе 14-дюймового: Asus VivoBook S15 будет представлен на выставке Computex 2017

    10:458

    Специалистами Samsung Display создан дисплей 4К с плотностью 2250 пикселей на дюйм: Samsung Display покажет на SID 2017 не только растягивающийся дисплей

    10:2129

    Качественное изображение позволяет оценить дизайн смартфон Moto G5S в цельнометаллическом корпусе: В тыльной панели Moto G5S предусмотрено углубление для пальца

    10:00

    В первом квартале поставки iPhone снизились только в Китае и Японии: Cуммарная доля китайских смартфонов на пяти крупнейших европейских рынках составила 22%

    09:4910

    Твердотельные накопители HighPoint SSD7101 представляют собой массивы SSD с поддержкой NVMe: Твердотельные накопители HighPoint SSD7101 выполнены в виде карт расширения с интерфейсом PCIe 3.0 x16

    09:4810

    Глава OnePlus подтвердил, что сканер отпечатков пальцев расположен на лицевой панели смартфона OnePlus 5: Ожидается, что смартфон также получит SoC Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и сдвоенную камеру

    09:413

    Опубликованы изображения защищенной фотокамеры Ricoh WG-50: Ricoh WG-50 внешне неотличима от предшественницы

    09:306

    Обновленный ноутбук HP Envy 17 оснащен 3D-картой GeForce 940MX: Обновленный ноутбук HP Envy 17 стоит 1099 евро

    09:176

    Смартфон Nokia 9 установил в Geekbench новый рекорд, набрав 7770 баллов: Выход Nokia 9 ожидается в третьем квартале этого года

    09:146

    10-дюймовый планшет Huawei MediaPad T3 Lite засветился в базе данных GFXBench: Huawei MediaPad T3 Lite построен на платформе Qualcomm

    08:59

    По слухам, смартфон Xiaomi Mi Note 3 получит SoC Snapdragon 835 и безрамочный изогнутый дисплей: По слухам, Xiaomi Mi Note 3 выйдет уже в июне и станет первым устройством с прошивкой MIUI 9

    08:568

    В этом году поставки смартфонов, поддерживающих Google Daydream, превысят 10 млн штук: Уже доступно более 150 приложений для Daydream

    08:56

    DJI ограничит полетные возможности незарегистрированных дронов: Соответствующее обновление будет выпущено в конце недели

    08:504

    Компания Ford выбрала новых исполнительного директора и вице-президентов: Новым президентом и исполнительным директором компании стал Джим Хакетт (Jim Hackett).

    08:195

    Медиацентр HiMedia Q30 получил SoC HiSilicon Hi3798M V200 с видеообработчиком HiVXE 2.0: ТВ-приставка HiMedia Q30 поддерживает все актуальные форматы видео но обвязка может сдерживать ее потенциал

    07:306

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