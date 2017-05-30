  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 мая 2017

    Водоблок Alphacool Eisblock GPX-N предназначен для 3D-карт GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition, Titan X Pascal и Titan Xp : Основание водоблока Alphacool Eisblock GPX-N изготовлено из меди и никелировано

    21:302

    На рынке появился планшет Ryonghung IPad, который Apple вряд ли сможет запретить: Северокорейская компания выпустила свой iPad

    21:279

    Малошумящий вентилятор Nanoxia Special NNV 120-L выпускается в четырех вариантах: В вентиляторе Nanoxia Special NNV 120-L используется бесконтактный электродвигатель и гидродинамические подшипники

    21:243

    Видео дня: растягивающийся дисплей Samsung: Samsung показала видео с её растягивающимся экраном AMOLED

    20:4514

    «Яндекс» запустил собственный голосовой помощник «Алиса»: «Алиса» — голосовой помощник «Яндекс»

    20:3734

    Моноблок Asus Zen Z242 оснащён видеокартой GeForce GTX 1050: Asus представила пару моноблоков линейки Zen

    20:17

    Вогнутый 35-дюймовый монитор Asus ROG Swift PG35VQ адресован любителям игр: О цене Asus ROG Swift PG35VQ пока данных нет

    18:3520

    Система жидкостного охлаждения Alphacool Eisbaer 360 с шестью вентиляторами предназначена для процессоров HEDT : Cроки появления СВО Alphacool Eisbaer 360 в продаже и ее цену источник не сообщает

    18:238

    SK Hynix и Micron пытаются догнать Samsung в технологиях производства DRAM: SK Hynix и Micron планируют освоить выпуск микросхем памяти DRAM 10-нанометрового класса

    18:0439

    Системные платы ASRock X399 Professional Gaming и X399 Taichi рассчитаны на процессоры AMD Ryzen Threadripper : К общим чертам плат можно отнести наличие восьми слотов для модулей памяти DDR4 DIMM общим объемом до 128 ГБ

    17:3518

    Представлен смартфон Essential PH-1, разработку которого организовал создатель ОС Android : Шасси смартфона Essential PH-1 изготовлено из титанового сплава

    17:1018

    Крышки процессоров Intel Core X Skylake-X и Kabylake-X не припаяны к кристаллам: Вместо припоя используется другой «термоинтерфейсный материал»

    15:0355

    Adata продемонстрировала на Computex 2017 SSD XPG SX9000 типоразмера M.2: Скорость последовательного чтения SSD Adata SSD XPG SX9000 достигает 2800 МБ/с

    14:28

    Western Digital обещает начать поставки потребительских SSD на 64-слойной флэш-памяти 3D NAND в третьем квартале: Новинки будут известны как WD Blue 3D NAND SATA SSD и SanDisk Ultra 3D SSD

    14:21

    Представлены процессоры Intel Core i9 Skylake-X, названы цены: Новую линейку возглавила 18-ядерная модель Core i9-7980XE

    13:4567

    Galaxy J7 (2017) может стать первым смартфоном Samsung со сдвоенной камерой: Samsung Galaxy J7 (2017) получил дисплей диагональю 5,5 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, SoC Exynos 7870, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти

    13:069

    Фото: Asus ROG Zephyrus – первый ноутбук с видеокартой GeForce GTX 1080 Max-Q: Asus ROG Zephyrus оснащен хитрой нижней крышкой, которая приоткрывается при раскрытии экрана

    13:008

    Корпуса In Win 806 и Gaming Cube A1 изготовлены из алюминия, стекла и... фанеры: Корпус In Win 806 рассчитан на платы ATX, Gaming Cube A1 — на платы mini-ITX

    12:3821

    Системная плата Colorful iGame X299-X окрашена в белый цвет: По размерами плата Colorful iGame X299-X находится между ATX и E-ATX

    12:051

    Игровые ноутбуки MSI GS63VR и GS73VR получили новую видеокарту и дисплей: MSI GS63VR и GS73VR теперь оснащаются 3D-картой Nvidia GeForce GTX 1070

    11:553

    В конфигурацию моноблочного ПК Dell Inspiron 27 7000 может входить 3D-карта AMD Radeon RX580 : Одновременно представлена более доступная по цене модель Inspiron 24 5000

    11:513

    В серию Adata Gammix D10 вошли модули памяти DDR4-2400, DDR4-2800 и DDR4-3000: Модули памяти Adata Gammix D10 будут доступны объемом 4, 8, 16 и 32 ГБ

    11:072

    Восстановленные смартфоны Samsung Galaxy Note7 получили особую метку на корпусе: Речь идет о хорошо заметной букве R, указывающей на слово Refurbished

    11:042

    Производство консоли PlayStation 3 прекращено: Продажи PlayStation 3 начались в ноябре 2006 года

    10:519

    Samsung SDI откроет фабрику по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в Венгрии: По оценке Samsung SDI, данная фабрика сможет ежегодно выпускать аккумуляторные батареи для 50 тыс. электромобилей

    10:396

    Lenovo намеревается конкурировать с лидерами премиального рынка смартфонов: Выпуская премиальные смартфоны Moto, компания рассчитывает сузить круг своих конкурентов до лидеров рынка

    10:314

    «Четырехглазый» смартфон Gionee S10 представлен официально: Gionee S10 построен на SoC MediaTek Helio P25

    10:15

    Плата ASRock X299E-ITX/ac выполнена в типоразмере mini-ITX, что не помешало наделить ее четырьмя слотами для модулей памяти: Плата ASRock X299E-ITX/ac оснащена тремя слотами M.2 и шестью портами SATA 6 Гбит/с

    10:078

    Новинки Oppo и Vivo будут использовать самый маленький дактилоскопический датчик в индустрии: Такие размеры позволили бы разместить его на лицевой части смартфона Samsung Galaxy S8

    09:561

    Названы цены объективов Nikon AF-S Nikkor 28mm f/1.4E ED, AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm f/3.5-4.5E ED и AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR: Анонс Nikon AF-S Nikkor 28mm f/1.4E ED, AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm f/3.5-4.5E ED и AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR ожидается на этой или следующей неделе

    09:455

    В рамках инициативы Nvidia Max-Q на рынке появятся игровые ноутбуки толщиной 18 мм с видеокартами GeForce GTX 1080: Также был анонсирован режим WhisperMode, который позволяет ноутбуку оставаться бесшумным даже в ходе напряженных игровых сессий

    09:4224

    Asus ROG GL702ZC – первый в мире игровой ноутбук на базе процессора AMD Ryzen: В Asus ROG GL702ZC используется CPU AMD Ryzen 7 1700 и GPU AMD Radeon RX 580

    09:405

    Буклеты дают представление о характеристиках смартфонов Oppo R11 и R11 Plus: Oppo R11 и R11 Plus построены на SoC Qualcomm Snapdragon 660

    09:20

    Snap приобрела стартап Ctrl Me Robotics, который занимается дронами: Сумма сделки не превысила миллион долларов

    09:01

    Western Digital может присоединиться к японскому консорциуму в торгах за полупроводниковое производство Toshiba: Изменение позиции Western Digital может стать поворотной точкой в торгах

    09:001

    Внутренняя часть холодильника Samsung Chef Collection Porcelain стоимостью $13 270 выполнена с использованием фарфора: Полезная емкость холодильника Samsung Chef Collection Porcelain составляет 915 литров

    08:52125

    Новому флагману Umidigi приписывают Helio P30 и 8 ГБ ОЗУ: Информации о сроках выпуска и цене пока нет

    08:43

    OnePlus рекламирует возможности камеры смартфона OnePlus 5 : В данный момент лидером рейтинга DxOMark является смартфон HTC U11, который набрал 90/100

    08:353

    В создании системной платы ASRock X299 OC Formula принял участие энтузиаст разгона: Питание на плату ASRock X299 OC Formula подается по четырем разъемам

    08:30

    Asus Designo MZ27AQ – 27-дюймовый монитор со звуковой системой Harman Kardon формата 2.1: Asus Designo MZ27AQ обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB

    08:153

    Материнская плата Asus TUF X299 Mark 2 оснащена двумя слотами M.2, один из которых расположен перпендикулярно текстолиту: Asus TUF X299 Mark 2 предназначена для процессоров в исполнении LGA 2066

    08:102

    Игровая система Gigabyte Brix VR GB-BNi7G6-1060 займет меньше места на столе: Продолговатый вертикальный корпус Gigabyte Brix VR GB-BNi7G6-1060 снижает требования к свободному месту на столе

    07:38

    Компьютеры Intel Compute Card будут использовать процессоры Apollo Lake и Kaby Lake: Появились подробности о ПК Intel Compute Card

    07:304

    ПК Apple iMac опустились на третью позицию в списке самых популярных в России моноблоков, уступив моделям Lenovo и HP: Моноблоки Apple уже не самые популярные в России

    07:0069

    Показана системная плата Asus Prime X299-A с двумя слотами M.2 32 Гбит/с: Плата Asus Prime X299-A может стать самой доступной в линейке Asus с новым чипсетом

    06:351

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018