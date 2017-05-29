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    29 мая 2017

    Мобильный компьютер Asus ZenBook Pro (UX550) построен на процессоре Intel Core i7-7700HQ : Мобильный компьютер Asus ZenBook Pro (UX550) является самым тонким в линейке ZenBook Pro

    19:5724

    Для платы Biostar Racing X299GT9 с семью слотами PCIe 3.0 x16 выбран типоразмер E-ATX: Плата типоразмера E-ATX располагает восемью слотами для модулей памяти DDR4 DIMM

    19:085

    Смартфон Samsung Galaxy J3 2017: все подробности и официальные фото: Samsung Galaxy J3 2017 предварительно оценен в 200 евро

    18:4522

    Опубликованы официальные изображения и подробные характеристики смартфона Moto Z2 Play: Moto Z2 Play построен на SoC Qualcomm Snapdragon 626 и оснащен АКБ емкостью 3000 мАч

    18:10

    Изображения чехла для iPhone 8 позволяют узнать больше о дизайне смартфона: Дизайн смартфона iPhone 8 подтверждается изображениями чехла

    17:4453

    EVGA гарантирует, что GPU видеокарт GeForce GTX 1080 Ti Kingpin сможет работать на частотах 2025 МГц и выше: EVGA показала карту GeForce GTX 1080 Ti Kingpin

    16:424

    Qnap показала сетевое хранилище TS-1277, основанное на процессорах Ryzen: Qnap использовала CPU Ryzen для создания NAS

    16:2715

    Dell обновила моноблок XPS 27, оснастив его современными CPU и видеокартой Radeon RX 570: Моноблок Dell XPS 27 стал современнее

    15:263

    Asus ZenBook Flip S — конвертируемый ноутбук толщиной менее 11 мм: Asus представила тонкий ноутбук ZenBook Flip S

    14:2812

    Смартфон Moto E4 может поступить в продажу 17 июля: Версии для некоторых рынков получат модуль NFC

    13:38

    Акции Samsung SDI выросли до годового максимума: Аналитики настроены крайне оптимистично по поводу результатов деятельности компании в текущем квартале

    13:3016

    3D-карта Colorful iGame GTX 1080 Ti Neptune W оснащена СВО: По умолчанию, компоненты 3D-карты Colorful iGame GTX 1080 Ti Neptune W работают на рекомендованных частотах

    13:301

    Плата Asus ROG Strix X299-E щедро украшена подсветкой: Плата Asus ROG Strix X299-E оснащена восемью слотами для модулей памяти

    13:167

    У процессора Intel Core i9-7980XE будет 18 ядер: Стали известны новые подробности о процессорах Intel Core i9

    12:5143

    Смартфон Samsung Galaxy S8 продается у себя на родине вдвое быстрее, чем предшественники: Суммарные продажи Samsung Galaxy S8 во всем мире превысили 10 млн смартфонов еще в середине этого месяца

    12:3811

    Линейку HyperX Predator DDR4 пополнили наборы модулей памяти, работающих на эффективной частоте до 4000 МГц: Новые наборы модулей памяти HyperX Predator DDR4 представлены накануне выставки Computex 2017

    12:27

    Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z требует подключения трёх разъёмов дополнительного питания: Появились фото адаптера MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z

    12:186

    Появилось изображение и технические характеристики системной платы Gigabyte X299 Aorus Gaming 9 : В продаже плата Gigabyte X299 Aorus Gaming 9 должна появиться в середине июня

    12:075

    Компьютерная модель смартфона Samsung Galaxy C10 запечатлена на видео: Стало известно, как будет выглядеть Samsung Galaxy C10

    11:46

    Google запускает программу помощи компаниям, занимающимся разработкой технологий искусственного интеллекта: Google поможет компаниям разрабатывать ИИ

    11:385

    Беспроводной маршрутизатор Asus Blue Cave имеет необычный дизайн: Маршрутизатор Asus Blue Cave работает в двух диапазонах Wi-Fi

    11:376

    В Сеть попали фотографии прототипа смартфона Nokia RX-100 с механической клавиатурой QWERTY и ОС Windows Phone: Nokia в своё время разрабатывала смартфон с Windows и клавиатурой

    11:268

    Nintendo продолжает наращивать темпы производства консолей Switch, думая о праздничном дефиците: Специалисты уверены, что компания намеренно делает сдержанные прогнозы, чтобы в итоге порадовать инвесторов

    11:21

    Представлены CPU ARM Cortex-A75 и Cortex-A55 с ускорителем искусственного интеллекта ARM DynamIQ и GPU ARM Mali-G72: ARM рассчитывает на отгрузку в ближайшие пять лет 100 млрд микросхем на ее архитектуре

    11:183

    Смартфон OnePlus 5 должны представить 15 июня: Сведения были почерпнуты из внутренней переписки сотрудников компании

    11:131

    Asus готовится представить бюджетный смартфон со сдвоенной камерой: Asus выпустит смартфон с двойной камерой и экраном HD

    11:12

    Смартфон LG G7 должен получить SoC Snapdragon 845: Snapdragon 845 должна опережать по производительности Snapdragon 835 примерно на 30%

    11:083

    Смартфон LG V30 может быть выполнен в форм-факторе слайдера. Опубликованы первые изображения: Стоит отметить, что это один из ранних вариантов дизайна, который может не прижиться в финальном образце

    10:2913

    Смартфон-раскладушка Samsung SM-G9298 получил Snapdragon 821 и 4 ГБ ОЗУ : Новинка получит дактилоскопический датчик и сканер частоты сердечного ритма

    10:1918

    Назван срок анонса полнокадрового объектива Nikon с фокусным расстоянием 28 мм и максимальной диафрагмой F/1,4: В каталоге Nikon есть похожая модель AF-S Nikkor 28mm f/1.8G

    10:127

    Смартфон Xiaomi Mi6C получит SoC Snapdragon 660 и 6 ГБ ОЗУ: Дата анонса пока не сообщается

    10:114

    Сбой компьютерной системы привел к отмене большого количества рейсов авиакомпании British Airways: По состоянию на утро понедельника авиакомпания полностью возобновила вылеты из аэропорта Гатвик

    10:036

    Глава Sharp подтвердил наличие плана строительства фабрики в США: Фабрика Sharp в США будет выпускать панели небольшого и среднего размера

    09:528

    В твердотельных накопителях Toshiba XG5 с поддержкой NVMe используется 64-слойная флэш-память: Емкость накопителей Toshiba XG5 достигает 1024 ГБ

    09:246

    Процессор Intel Core i3-7350K подешевел: Снижение цены делает процессор Intel Core i3-7350K более конкурентоспособным по отношению к моделям AMD Ryzen

    09:0911

    Процессорная СВО ID-Cooling Auraflow 240 синхронизируется с системой подсветки Asus Aura: Система охлаждения ID-Cooling Auraflow 240 не потребует обслуживания со стороны пользователя

    08:33

    Samsung рассматривает возможность расширения полупроводникового производства в Китае : Строительство может начаться в этом году

    08:30

    Ошибка в Siri позволяет получить доступ к некоторым настройкам на заблокированном смартфоне iPhone: Существование ошибки подтверждено во всех версиях iOS с 9 по 10.3.2, а также в новейшей бета-версии iOS 10.3.3

    08:0614

    Началось строительство крупнейшего оптического телескопа: Диаметр главного зеркала ELT равен 39 м

    08:0030

    ITC начинает проверку, призванную определить, нарушает ли Nikon в своих камерах патенты ASML и Carl Zeiss: В апреле стороны обменялись исками

    07:381

    Специалисты из университета Мичигана утверждают, что нашли способ удешевить тестирование самоуправляемых автомобилей на 99,9% : Компьютеру не обязательно наматывать миллионы километров, чтобы научиться водить автомобиль

    07:3023

    Камера Sony a9 перегревается, а ее неотключаемый алгоритм шумоподавления «поедает звезды» на ночном небе: Профессиональная камера Sony многое унаследовала у своих предшественниц

    07:0258

    Интернет-магазин Skroutz добавил в свой ассортимент процессоры Ryzen Threadripper 1998 и Ryzen Threadripper 1998X: Процессоры AMD HEDT будут называться Ryzen Threadripper

    07:005

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