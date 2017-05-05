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    5 мая 2017

    Появились первые сведения о камере Nikon D820: Анонс камеры Nikon D820 ожидается этим летом

    18:3413

    За год прибыль Transcend сократилась почти на 8%: Компания Transcend Information отчиталась за первый квартал 2017 года

    18:193

    В сетевых накопителях Asustor AS6302T и AS6404T используются SoC платформы Intel Apollo Lake: Asustor AS6302T оснащен процессором Intel Celeron J3355, а в AS6404T используется CPU Intel Celeron J3455

    17:554

    По мнению вице-президента Dell, в ближайшие пять лет спрос на игровые ПК продолжит расти: Dell продвигает свою продукцию на рынке игровых ПК под маркой Alienware

    17:487

    Прибыль ведущего разработчика технологий и производителя материалов для OLED за год увеличилась в 5,5 раза: Компания Universal Display отчиталась за первый квартал 2017 года

    16:4647

    Материнская плата Asus Prime B350M-E совместима с процессорами AMD в исполнении AM4: Asus Prime B350M-E базируется на чипсете AMD B350

    16:258

    Анонс мобильного компьютера Microsoft Surface Pro 5 ожидается 23 мая: По имеющимся данным, Microsoft Surface Pro 5 будет оснащен дисплеем 4К

    16:1521

    Обнаружено слабое место смартфона Samsung Galaxy S8: Смартфон южнокорейского производителя оказался менее прочным по сравнению с другими

    15:4571

    Корпус Corsair Carbide SPEC-04 предложен в трех цветовых вариантах: Корпус Corsair Carbide SPEC-04 размерами 492 х 201 х 433 мм весит 4,2 кг

    15:136

    Samsung патентует электронное устройство в форме цилиндра со сворачивающимся дисплеем и проекционной клавиатурой : Оснащение устройства также включает камеру виртуальной реальности

    14:507

    Gigabyte готовит Aorus M.2 Thermal Guard — радиатор для SSD формата M.2: Радиатор Gigabyte Aorus M.2 Thermal Guard остудит пыл твердотельных накопителей

    13:586

    Запуск хромбука Samsung Chromebook Pro откладывается, а вместе с ним и выход из стадии беты поддержки ПО Android в Chrome OS: Полноценная поддержка ПО Android в Chrome OS появится позже, чем ожидалось

    13:474

    Смартфон OnePlus 5 появился в магазине OppoMart по цене $449. Также будет выпущена версия с 8 ГБ ОЗУ: Начало продаж OnePlus 5 ожидается в июне

    13:252

    Oculus закрывает собственную студию по созданию контента VR спустя всего два года после её открытия: Oculus закрывает студию Story Studio

    13:231

    Huawei вернула себе лидерство на рынке смартфонов Китая, а Apple царствует в премиальном сегменте: Counterpoint оценили рынок смартфонов Китая

    12:234

    Монитор Philips 328E8QJAB5 оснащен изогнутой панелью типа VA: Цветовой охват дисплея Philips 328E8QJAB5 существенно расширен

    12:234

    Смартфон Honor 9 лишен разъема 3,5 мм: Информации о характеристиках Honor 9 пока нет

    12:1813

    Флагманские процессоры Intel Kaby Lake порой демонстрируют необъяснимые скачки температуры: Процессоры Intel Core i7-7700 могут иметь проблемы с нагревом

    12:1019

    Аналитики Technavio заглянули в будущее рынка одноплатных компьютеров: Эксперты Technavio спрогнозировали, как будет выглядеть пятерка крупнейших производителей одноплатных компьютеров в ближайшие пять лет

    11:54

    Новый смартфон Nubia копирует элементы дизайна Meizu E2: Смартфон получил сдвоенную основную камеру, модули которой расположены горизонтально

    11:53

    Китайские магазины прекращают поставки смартфонов Xiaomi в Россию [Обновлено]: Пока сложившаяся ситуация не прояснится, продажи не возобновят

    11:4065

    Смартфон Samsung Galaxy Note7R появился в базе данных FCC, что указывает на скорый его выход в США: Samsung Galaxy Note7R должен продаваться по цене около 600 долларов

    10:424

    Россия снизит порог беспошлинной интернет-торговли до 200 евро к 2020 году:

    10:2684

    Компания Motorola Solutions отчиталась за первый квартал 2017 года: Операционная прибыль Motorola Solutions за год выросла 76%

    10:13

    Обновление прошивки должно исправить проблемы с самопроизвольной перезагрузкой смартфона Xiaomi Mi 6: Xiaomi уже признала факт существования проблемы

    10:114

    Google выплатит Италии более 300 млн евро, чтобы урегулировать налоговый спор: Не только Италия, но и другие страны обвиняют Alphabet в уклонении от уплаты налогов в европейских регионах с более высоким налогообложением

    10:031

    Motorola может выпустить первый за много лет планшет: Вскоре может выйти планшет с брендом Moto

    10:001

    Эксперты Strategy Analytics назвали нового лидера рынка носимых устройств: Опубликован отчет Strategy Analytics о рынке носимых устройств за 1 квартал 2017 года

    09:5010

    Видеокарта EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 Hybrid Gaming получила гибридную систему охлаждения и технологию iCX: EVGA представила 3D-карту GeForce GTX 1080 Ti SC2 Hybrid Gaming

    09:306

    Плата Asus ROG Maximus IX Extreme оснащена водоблоком: Компания Asus представила системную плату ROG Maximus IX Extreme типоразмера E-ATX

    09:248

    В MIUI 9 появятся режимы разделения экрана и «картинка в картинке»: Выход MIUI 9 ожидается во второй половине года

    09:181

    В Китае появились поддельные версии телефона Nokia 3310: На домашнем экране подделки отсутствует кнопка Go to, а раздел Menu находится слева, а не по центру, как у оригинала

    09:078

    Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti SeaHawk EK X оснащена водоблоком и работает на повышенных частотах: Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti SeaHawk EK X получила разогнанную память

    09:005

    Qualcomm представит еще две SoC одновременно с моделью Snapdragon 660 : Анонс намечен на 9 мая

    08:57

    Специалисты Qualcomm проверили, подходят ли сети 4G LTE для управления дронами: Подробный отчет об испытаниях доступен на сайте Qualcomm

    08:371

    Facebook снова берётся обеспечить жителей Индии доступом в Сеть, но теперь уже не бесплатно: Facebook запустила в Индии проект Express Wi-Fi

    08:302

    Imagination Technologies продаст часть бизнеса, чтобы сохранить компанию после разрыва отношений с Apple: Imagination Technologies придётся продать два подразделения из-за Apple

    08:0020

    Nokia хочет продать подразделение, занимающееся подводными коммуникационными кабелями: Nokia продаст подразделение Alcatel Submarine Networks

    07:303

    Продукция для автомобильного сегмента обеспечила компании Infineon 44% выручки в прошлом квартале : Infineon отчиталась за второй квартал 2017 финансового года

    07:001

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