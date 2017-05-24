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    24 мая 2017

    Представлена ОС Microsoft Windows 10 China Government Edition: Lenovo станет одним из первых OEM-партнеров Microsoft, которые будут устанавливать Windows 10 China Government Edition на свою продукцию

    22:1627

    Пробный выпуск панелей micro-LED начнется уже в этом году : Технология micro-LED может прийти в серийные устройства через год-два

    21:1010

    Корпусные вентиляторы Raijintek Aura 12 RGB комплектуются контроллером подсветки: Вентиляторы Raijintek Aura 12 RGB продаются по одному в наборах по три штуки

    20:48

    В лучшем случае видеокарта Radeon RX Vega поступит в продажу в конце июня: Видеокарту Radeon RX Vega нужно подождать ещё не меньше месяца

    20:303

    Начались поставки плат MinnowBoard Turbot для встраиваемых систем на процессорах Intel Atom E38xx: Платы MinnowBoard Turbot для устройств интернета вещей поддерживают Linux, Windows 10 IoT Core и Android

    20:231

    LeEco сократила почти 70% сотрудников американского подразделения и теперь сконцентрируется на китайскоговорящих клиентах: LeEco в США больше не будет стремиться к высотам

    19:257

    Cryorig показала процессорный охладитель R5 и линейку Cryorig Cu, в которую войдут обновлённые модели с медными радиаторами: Cryorig показала охладители с медными радиаторами

    19:036

    Sapphire представила четыре новых ускорителя для промышленного сегмента, цифровых вывесок и медицинского оборудования: Sapphire пополнила ассортимент карт GPro

    18:432

    Владелец ARM стал одним из основных акционеров Nvidia : Процессоры Nvidia широко используются для глубинного обучения нейронных сетей

    17:305

    Создатели камеры Panono, собравшие на ее выпуск 1,25 млн долларов, объявили о банкротстве: Средства были собраны еще в 2013 году, но поставки камер Panono так и не начались

    17:0112

    Смартфон Samsung Galaxy S9 проходит под кодовым названием Star: Новинка, по данным источника, может получить точно такой же дисплей, как и текущий флагман

    16:3623

    Смартфону Xiaomi Mi Max 2 приписывают функциональность внешнего аккумулятора: Анонс устройства состоится уже завтра

    16:298

    ASRock готовит четыре материнские платы на чипсете Intel X299 и одну на чипсете AMD X399: Флагманской материнской платой ASRock для платформы AMD станет X399 Professional Gaming

    14:1010

    Huawei представила планшет MateBook E и ноутбуки MateBook X и MateBook D: Устройства построены на процессорах Intel Core седьмого поколения

    13:1511

    Видеокарту GeForce GT 1030 сравнили в играх с GeForce GTX 750 и Radeon RX 550: Видеокарта GeForce GT 1030 вполне подойдёт для игр при низких настройках

    13:1439

    Новый планшет iPad Pro, вопреки ожиданиям, не будет безрамочным: Новый планшет получит целых три микрофона, включая два на верхней панели и один на задней

    12:5418

    Apple создала на своём сайте отдельную страницу, где расхваливает преимущества iOS и лёгкость перехода на неё с других смартфонов: Apple расхваливает свои продукты на специально страничке своего сайта

    12:3649

    Производитель называет No.1 G9 первыми умными часами с GPS и классом защиты IP68: Часы будут оснащена круглым дисплеем разрешением 240 х 240 пикселей, датчиком частоты сердечных сокращений, шагомером, компасом и барометром

    12:343

    Nest готовит домашнюю камеру наблюдения с поддержкой 4K, но она будет отображать видео только в Full HD: Домашняя камера наблюдения Nest 4K будет использовать принцип масштабирования изображения

    12:188

    Инсайдер опубликовал новые сведения о фронтальной камере iPhone 8: iPhone 8 не сможет распознавать пользователей по радужной оболочке глаза, однако фронтальная камера будет довольно технологичной

    12:1511

    Платежная система LG Pay будет запущена в июне: Поддержка LG Pay будет добавлена в LG G6 при помощи обычного обновления прошивки

    12:006

    iPhone SE возглавил рейтинг смартфонов, которыми больше всего довольны владельцы: Рейтинг был составлен на основании опроса более чем 36 тыс. американских пользователей

    11:3545

    Самоуправляемый автомобиль Apple стал героем нового ролика: Apple получила разрешение на испытания своих беспилотных автомобилей только 14 апреля

    11:2613

    Samsung может начать поставлять дисплеи OLED для автомобилей Hyundai : Рынок автомобильных дисплеев, по оценке IHS Markit, составит 9 млрд долларов в этом году

    11:1722

    В Дубае заступает на службу первый робот-полицейский, а к 2030 году ими планируется укомплектовать четверть штата полиции: Более того, к 2030 году ожидается появление первого полицейского участка, в котором будут только роботы

    11:1514

    Бюджетный смартфон Meizu M5C появится в России в июне этого года: Смартфон получил поликарбонатный корпус и пять цветовых вариантов

    10:554

    Опубликованы изображения смартфона Moto G5S Plus cо сдвоенной камерой: Moto G5S Plus будет предлагаться как в однотонном, так и в комбинированных цветовых вариантах

    10:45

    По данным JPR, рынок GPU в первом квартале 2017 года сократился на 17,5% по сравнению с предшествующим кварталом: Доли AMD и Intel сократились, доля Nvidia — выросла

    10:37

    Анонсированы поставки серверных модулей памяти Crucial DDR4 объемом 128 ГБ: Линейку откроют модули, работающие на эффективной частоте 2666 МГц

    10:095

    Компания AccelStor привезет на выставку Computex 2017 массив твердотельных накопителей NeoSapphire 3706-ES1: Доступность NeoSapphire 3706-ES1 достигает 99,9999%

    09:455

    Представлены планшетные компьютеры Honor Play Tab 2 с экранами диагональю 8 и 9,6 дюйма: Honor Play Tab 2 построены на четырехъядерной платформе Qualcomm Snapdragon 425

    09:3510

    Apple ведет переговоры о расширении производства в Индии в обмен на налоговые льготы: На прошлой неделе в Индии начался выпуск смартфонов Apple iPhone SE

    09:129

    Смартфон LG M320 замечен в базе данных GFXBench: LG M320 построен на SoC MediaTek MT6750

    09:05

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