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    17 мая 2017

    На мероприятии WWDC 2017 компания Apple представит обновлённые ноутбуки MacBook, MacBook Pro и MacBook Air: Все ноутбуки Apple ожидает обновление процессоров

    21:3844

    EVGA сильнее прочих разогнала графический процессор видеокарты GeForce GT 1030: EVGA приготовила три карты GT 1030, но представила только одну

    21:247

    Представлена видеокарта GeForce GT 1030 стоимостью 70 долларов: 3D-карта GeForce GT 1030 потребляет 30 Вт

    21:0813

    AMD представила настольные процессоры Ryzen Pro, но снова умолчала о параметрах : CPU AMD Ryzen Pro появятся во втором полугодии

    20:416

    Представлены серверные процессоры AMD Epyc (Naples): AMD представила серверные процессоры нового поколения

    19:5624

    Гибридные мобильные процессоры AMD Ryzen будут ориентированы в основном на дорогие ноутбуки разных сегментов: Мобильные APU Ryzen получат GPU Vega

    19:119

    Дорожная карта AMD раскрывает немного подробностей о процессорах Zen 2 и Zen 3, а также о новых GPU : AMD рассказала, какие CPU и GPU будут использовать техпроцесс 7 нм

    18:596

    Представлена профессиональная 3D-карта Radeon Vega Frontier Edition производительностью 13 TFLOPS : Видеокарта Radeon Vega Frontier Edition получила полный GPU Vega

    13:4835

    AMD представила HEDT-процессоры Threadripper, но не раскрыла их характеристик: CPU AMD Threadripper появятся на рынке летом

    13:1125

    Смартфон OnePlus 5 позирует на «живом» фото: Смартфон OnePlus 5 будет более округлым, чем предшественник

    13:015

    SSD SanDisk Ultrastar SS300 достигли ресурса записи в 59 петабайт: Накопители SanDisk Ultrastar SS300 демонстрируют исключительные качества в основнов в модификациях с памятью MLC

    12:457

    Новые изображения позволяют понять разницу между существующими моделями Samsung Galaxy J и теми, которые появятся в следующем месяце: Стали известны все параметры смартфонов Samsung Galaxy J5 и J7 нового поколения

    11:5310

    Amazon будет вознаграждать разработчиков самых популярных игровых навыков для Alexa: Amazon начнёт платить разработчикам навыков для Alexa

    11:293

    Foxconn может завладеть частью полупроводникового бизнеса Toshiba, используя Sharp: Sharp может купить 10-20% полупроводникового бизнеса Toshiba

    08:005

    Asus сократит производство настольных ПК, сделав акцент на игровых моделях и корпоративных решениях: Asus больше внимания будет уделять игровым и корпоративным ПК

    07:308

    С 2017 по 2023 год рынок телевизионных панелей AMOLED вырастет примерно в шесть раз: В 2023 году на рынок будет поставлено 10 млн телевизионных панелей OLED

    07:0014

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