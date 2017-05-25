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    25 мая 2017

    Lenovo отчиталась за последний квартал 2016/2017 финансового года и год в целом: Готовых ПК, планшетов и умных устройств Lenovo за год было отгружено 66,6 млн штук

    21:002

    На Computex 2017 будет представлен твердотельный накопитель Adata XPG SX9000, поддерживающий NVMe: В накопителе используется контроллер Marvell 88S1093

    20:008

    Продажи ноутбуков HP за год выросли на 17%, а продажи настольных ПК практически не изменились: HP отчиталась за второй квартал 2017 финансового года

    19:563

    EVGA хвастается изображением 3D-карты GeForce GTX 1080 Ti Kingpin Edition: EVGA готовит адаптер GeForce GTX 1080 Ti Kingpin Edition

    19:402

    На монтажной планке 3D-карты MSI GTX 1080 Ti Gaming X 11G есть разъем USB-C : Кроме того, производитель планирует привезти на выставку Computex 2017 3D-карту MSI GTX 1080 Ti Lightning Z

    19:113

    Acer Spin 1 — компактный ноутбук с экраном IPS, процессорами Intel Apollo Lake и металлическим корпусом: Acer Spin 1 оценивается в 330 долларов

    18:367

    AMD зарегистрировала товарные знаки Kyzen, Aragon, Pharos, Promethean, Zenso и CoreAmp: Стали известны торговые марки, которые будет использовать AMD для новых продуктов

    18:2011

    Google лишила приложение Hangouts поддержки SMS: Приложение Hangouts больше не поддерживает SMS

    17:5213

    Водоблок Phanteks Glacier C350a предназначен для процессоров AMD: Продажи Phanteks Glacier C350a уже начались по цене $80

    17:37

    Samsung показала первый растягивающийся дисплей AMOLED: Samsung создала растягивающийся экран AMOLED

    17:3024

    Qualcomm поставляет на рынок более 1 млн микросхем для IoT в день: Qualcomm похвасталась объёмами поставок микросхем IoT

    17:103

    Процессоры Intel Xeon поколения Cascade Lake первыми получат поддержку оперативной памяти 3D XPoint: Процессоры Intel Xeon поколения Cascade Lake выйдут в следующем году

    16:517

    Ёмкость аккумулятора в чехле ZeroLemon для смартфона iPhone 7 Plus составляет 10 000 мА·ч: ZeroLemon выпустила чехлы с аккумуляторами для смартфонов Google Pixel и Pixel XL, Moto Z, OnePlus 3 и 3T, а также для iPhone 7 Plus

    16:229

    Belkin представила свои самые компактные внешние аккумуляторы ёмкостью до 15 000 мА·ч: Аккумуляторы Belkin Pocket Power можно купить в цвете розовое золото

    16:087

    Компания E Ink показала на SID Display Week 2017 самый большой в мире электрофоретический дисплей: Помимо этого, компания E Ink показала мозаику из 20-дюймовых цветных дисплеев, характеризующихся расширенным цветовым охватом

    16:063

    Zotac подготовила один из самых компактных вариантов видеокарты GeForce GTX 1080 Ti c воздушным охлаждением: Длина Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini - всего 21,8 см

    15:453

    Устройство Sony Digital Paper второго поколения (DPT-RP1) получило экран разрешением 1650 х 2200 пикселей: Представлено устройство Sony Digital Paper второго поколения (DPT-RP1)

    15:2726

    Laowa Magic Format Converter позволит использовать объективы для камер Canon и Nikon совместно с Fujifilm GFX 50S, не теряя размеры кадра: Адаптер Laowa Magic Format Converter растягивает кружок изображения

    14:3511

    TDP процессора Intel Core i9-7900X может составить 175 Вт: Именно такое значение TDP приписывается процессору Intel Core i9-7900X бенчмарком SiSoftware Sandra

    14:2539

    Дрон DJI Spark способен продержаться в воздухе не более 16 минут: DJI представила дрон Spark

    14:127

    Zotac готовит к выпуску короткую 3D-карту GeForce GTX 1080 Ti Arctic Storm Mini, оснащенную водоблоком: Анонс 3D-карты Zotac GeForce GTX 1080 Ti Arctic Storm Mini ожидается на выставке Computex 2017

    14:101

    Планшет Acer Iconia Tab 10 получил экран на квантовых точках: Планшет Acer Iconia Tab 10 работает под управлением Android 7.0

    13:562

    Фитнес-трекер Polar A370 получил постоянно активный датчик ЧСС и умеет считывать данные GPS с сопряжённого смартфона: Фитнес-трекер Polar A370 стоит 180 долларов

    13:46

    Представлены компьютерные корпуса Fractal Design Focus G и Focus G Mini: Корпуса серии Focus G стоят от 59 долларов

    12:436

    Начались продажи устройства Prynt Pocket, наделяющего iPhone функцией моментальной печати снимков: На выпуск Prynt в 2015 году было собрано более 1,3 млн долларов

    12:1217

    Опубликовано первое изображение нового безрамочного флагмана Nubia со сдвоенной фронтальной камерой: По слухам, этот смартфон также должен быть оснащен однокристальной системой Snapdragon 835

    11:585

    Представлен смартфон Xiaomi Mi Max 2, оснащенный двумя громкоговорителями, датчиком изображения Sony IMX386 и аккумулятором емкостью 5300 мА•ч:

    11:4116

    На этапе технологических норм 4 нм компания Samsung планирует использовать архитектуру транзисторов MBCFET: Планы Samsung включают освоение технологических норм 8, 7, 6, 5 и 4 нм

    11:1736

    Nvidia GeFroce MX150 – новая 3D-карта начального уровня для ноутбуков: Nvidia GeFroce MX150 имеет в своем распоряжении 2 ГБ памяти GDDR5

    10:595

    Наличие SoC Snapdragon 835 в смартфоне OnePlus 5 официально подтверждено: Кроме того, инженеры оптимизировали операционную систему OxygenOS

    10:463

    Представлена компактная защищенная камера Ricoh WG-50: В продаже камера Ricoh WG-50 появится в конце июня

    10:451

    Самыми популярными мессенджерами в России остаются WhatsApp и Viber: Третье место с существенным отставанием занимает Skype

    10:3532

    Процессорный охладитель MSI Core Frozr XL оснащен двумя вентиляторами : Охладитель MSI Core Frozr XL совместим со всеми современными процессорами AMD и Intel с TDP до 250 Вт

    10:203

    Смартфон начального уровня Huawei Y6 2017 представлен официально: Huawei Y6 2017 построен на SoC MediaTek MT6737T

    10:15

    Elephone уже рекламирует безрамочный смартфон с ОС Android 8.0: Основная камера имеет два модуля, над камерой располагается вспышка, состоящая из четырех светодиодов

    10:085

    Nubia Z17 станет первым смартфоном с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0: Выпуск устройства состоится 1 июня

    09:5611

    Xiaomi Mi Max 2 засветился в Geekbench перед самым анонсом: Протестированное устройство получило 4 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 7.1.1 Nougat

    09:47

    Leagoo M7 копирует смартфон iPhone 7 Plus только внешне при цене $79: Устройство работает под управлением ОС Android 7.0 Nougat

    09:3311

    Опубликованы примеры портретных снимков, сделанных на камеру Oppo R11 : Стоит добавить, что производитель позиционирует Oppo R11 как идеальный смартфон для создания подобных снимков

    09:194

    Mail.ru Group запускает мессенджер TamTam: TamTam будет бесплатным, в нем также не будет рекламы

    09:0623

    Твердотельные накопители Kingston KC1000 типоразмера M.2 поддерживают NVMe: Твердотельные накопители Kingston KC1000 предложены объемом до 960 ГБ

    09:065

    Представлена камера Garmin VIRB 360 для съемки сферических панорам разрешением 5,7K: Цена Garmin VIRB 360 равна $800

    08:505

    Средства на выпуск контроллера Arsenal для управления фотокамерой собраны всего за несколько часов: В контроллере Arsenal нашли применение технологии искусственного интеллекта

    08:266

    В новых партиях автомобилей Tesla Model S используется суперкомпьютер Nvidia Drive PX 2, но, видимо, нестандартной конфигурации: Tesla использует для своих авто ПК Nvidia Drive PX 2

    08:0014

    Игровой монитор AOC Agon AG251FG поддерживает кадровую частоту 240 Гц: Дисплей AOC Agon AG251FG улучшает видимость в слишком темных сценах

    07:527

    Huawei готовит смартфон на 16-нанометровой SoC Kirin 655, оснащённый 64 ГБ флэш-памяти: Huawei готовит новый смартфон средней ценовой категории

    07:30

    Intel поспособствует более широкому распространению интерфейса Thunderbolt в следующем году: Intel внедрит интерфейс Thunderbolt в свои CPU или наборы системной логики

    07:0022

    Смартфон Ulefone Gemini Pro: Android 7.1.1, сдвоенная камера, SoC Helio X27: Сдвоенные камеры Ulefone Gemini Pro основаны на датчиках Sony

    06:401

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