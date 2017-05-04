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    4 мая 2017

    Одноплатный ПК Poslab SavageBoard предназначен для баллистического вооружения и умного дома: Типоразмер ETX придает плате Poslab SavageBoard универсальности

    23:4011

    Бывший сотрудник TSMC арестован по подозрению в промышленном шпионаже: Сотрудник TSMC украл у компании данные о технологиях производства полупроводников

    17:014

    Fitbit отчиталась о существенном уменьшении продаж: Fitbit отчиталась за первый квартал 2017 года

    16:41

    Adata D8000L — мобильный аккумулятор со светодиодным светильником, световой поток которого достигает 200 лм: Степень защиты D8000L — IP54

    13:5010

    Imagination начинает «процедуру разрешения спора» с Apple: Переговоры ни к чему не привели

    13:2543

    В тесте 3DMark засветилась ещё одна видеокарта AMD, превосходящая по производительности даже GeForce GTX 1080 Ti: Старшая карта на GPU Vega может обойти флагман Nvidia

    13:1628

    Faurecia и ZF хотят вместе разработать «кокпит будущего» для самоуправляемых автомобилей: Над другими текущими и будущими проектами компании продолжат работать независимо

    13:03

    По подсчетам Strategy Analytics, рынок смартфонов за год вырос на 6,1%, а доля Apple сократилась до 14,4%: Доли компаний Huawei, Oppo и Vivo — выросли

    12:3922

    Oppo F3 — смартфон с двойной фронтальной камерой, SoC MediaTek MT6750T и ценой в 310 долларов: Смартфон Oppo F3 получил бюджетную платформу и небюджетную цену

    12:362

    Смартфоны Samsung Galaxy A5 (2016) начали получать обновление Android 7.0 Nougat: Обновление уже доступно в России

    12:234

    Чистая прибыль Facebook выросла на 76%: Facebook отчиталась за первый квартал 2017 года

    12:181

    Tesla нарастила темпы производства на 64%, планируя начать выпуск электромобиля Model 3 в июле: В этом году планируется открытие 100 новых магазинов во всем мире

    12:1215

    Ноутбук Toshiba Portege X30 с 13-дюймовым экраном весит всего 1 кг и соответствует стандарту MIL-SPEC-810G: Ноутбук Toshiba Portege X30 соответствует стандартам MIL-SPEC-810G

    12:1011

    Блоки питания SilverStone ET-550B и ET-650B получили активную схему коррекции коэффициента мощности: К блокам питания SilverStone ET-550B и ET-650B приложила руку компания Sirtec

    12:10

    Массивы серии Thecus LightningPRO включают только SSD, что позволяет получить высокую производительность: Серию открыли модели SC180 и SE300

    12:06

    Первые спутники SpaceX для обеспечения доступа в Сеть будут выведены на орбиту в 2019 году: SpaceX начнёт свой масштабный проект по выведению на орбиту тысяч спутников через два года

    11:5512

    Аналитики JPMorgan считают, что Apple покажет новые смартфоны уже в июне: Apple может анонсировать iPhone 8 в июне на WWDC

    11:409

    Умные оконные шторы Xiaomi Aqara Smart Curtain предлагаются за $145: Речь идет о моторизованных оконных шторах, которые могут управляться по беспроводному каналу

    11:333

    Apple планирует выделить 1 млрд долларов на создание фонда развития передовых производств в США : Кроме того, Apple планирует профинансировать программу обучения программированию

    11:1124

    Renesas, Intrinsic ID и Medium One взялись упростить развертывание интернета вещей: Основой набора Renesas RX231 Wi-Fi Cloud Connectivity Kit служит микроконтроллер Renesas RX231

    10:592

    В коробке со смартфоном HTC U 11 покупатели найдут переходник для подключения наушников с разъемом 3,5 мм: HTC U 11, боковые панели которого будут чувствительными к нажатиям, представят 16 мая

    10:428

    Начался прием предварительных заказов на объектив Laowa 7.5mm f/2 MFT: Поставки Laowa 7.5mm f/2 MFT должны начаться в конце месяца

    10:251

    Qualcomm хочет запретить ввоз в США смартфонов iPhone: 40% дохода Apple получает именно от смартфонов iPhone, которые производятся в Азии

    10:2315

    Смартфон Sony Xperia XZ Premium протестирован в Geekbench, предзаказы начнут принимать 22 мая: По новым данным, прием предварительных заказов должен начаться 22 мая, а поставки начнутся 1 июня

    09:553

    Предполагаемые изображения Meizu Pro 7 демонстрируют смартфон, похожий на Samsung Galaxy S8: Задняя панель устройства напоминает прошлогодние Meizu Pro 6S и Pro 6 Plus

    09:439

    У Apple в Китае появился новый двигатель роста: Продажи смартфонов iPhone отходят на второй план

    09:343

    TrendForce приписывает iPhone 8 всего 3 ГБ ОЗУ: Что касается Android, то в этой экосистеме наращивание объема оперативной памяти происходит из-за пользовательского спроса и проблем с производительностью

    09:2518

    Brother получила сертификат Apple MFi для всей линейки мобильных принтеров: Некоторые принтеры Brother дополнительно оснащены поддержкой AirPrint

    09:154

    Huawei представит новый ноутбук с Windows 10 в этом месяце:

    09:03

    Магазин приложений App Store установил квартальный рекорд: По уровню дохода сервисы компании вполне могут потягаться с компаниями из списка 100 лучших компаний Fortune

    08:524

    Благодаря Apple поставки панелей IGZO для планшетов в прошлом году выросли на 292%: Apple является основным потребителем планшетных панелей IGZO

    07:309

    Facebook увеличит штат модераторов на 3000 человек после череды случаев насилия в онлайн-трансляциях: Facebook постарается оградить пользователей от трансляций и видео с насилием

    07:0015

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