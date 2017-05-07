  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 мая 2017

    Смартфон среднего уровня Asus X00ID, оснащенный сдвоенной камерой, засветился в GFXBench: Asus X00ID построен на SoC Qualcomm Snapdragon 430

    23:303

    Появились изображения смартфона Gionee S10 Plus, оснащенного четырьмя камерами: Gionee S10 Plus получил две камеры разрешением 8 Мп, а также по одной разрешением 16 и 20 Мп

    21:592

    27-дюймовый монитор ViewSonic VP2768 охватывает 99% цветового пространства sRGB: ViewSonic VP2768 оснащен ЖК-панелью IPS разрешением 2560 x 1440 пикселей

    19:4513

    Для Activision Blizzard минувший квартал стал рекордным : Первый квартал 2017 года принес Activision Blizzard доход 1,726 млрд долларов

    17:49

    Упоминание платформы Snapdragon 845 замечено на сайте Qualcomm: Новинка носит обозначение SDM845

    16:587

    CLSA настаивает на том, что дактилоскопический датчик iPhone 8 разместили на задней панели смартфона: Источники из цепочки поставок утверждают, что Apple решила не отказываться от дактилоскопического датчика

    13:0736

    Доля смартфонов LG на американском рынке выросла до рекордных 20%: Данный рынок приносит LG примерно половину дохода от продаж смартфонов

    12:469

    Умная подушка Sunrise собрала на Kickstarter более $420 тыс.: Все собранные данные передаются на смартфон при помощи соответствующего мобильного приложения

    12:2213

    Смартфон Oukitel K4000 Plus получил приватный режим: Доступ к этот режим можно получить, введя установленный владельцем смартфона код

    11:591

    Компания Tesla названа в числе потенциальных покупок Apple: Покупка рассматривается как практическое применение гигантских запасов денежных средств, накопленных Apple

    11:1748

    Рост цен на мобильную память DRAM сдержит увеличение ее объема в смартфонах: В этом году средний объем оперативной памяти смартфона составит 3,2 ГБ

    11:044

    Видео со смартфоном HTC U 11 указывает на существование аппарата в красном цвете: Смартфон HTC U 11 будет доступен в красном цвете

    11:00

    MSI B250M Bazooka PLUS – материнская плата для процессоров Intel в исполнении LGA 1151: MSI B250M Bazooka PLUS оценена примерно в $100

    10:558

    Сапфировая защита экрана смартфона HTC U Ultra Sapphire Edition оказалась не рекламной уловкой: Смартфон HTC U Ultra Sapphire Edition с сапфиром и 128 ГБ флэш-памяти стоит 849 евро

    10:427

    У Lattice Semiconductor готов набор для разработчиков встраиваемых систем машинного зрения для роботов, дронов, ADAS и устройств AR и VR : Набор Embedded Vision Development Kit поддерживает стереоскопическое зрение

    10:051

    Flyme OS 6.0 можно установить на смартфоны, отличные от Meizu. Список поддерживаемых устройств огласят 9 мая: Flyme OS 6.0 можно будет поставить на смартфоны не от Meizu

    10:002

    Объем мини-ПК ECS PB01CF на платформе Intel Apollo Lake составляет всего 0,15 литра: В ECS PB01CF используется SoC Intel Celeron N3350

    09:208

    Аналитики считают, что за пять лет продажи умных часов в корпоративном сегменте вырастут в семь раз: Аналитики ABI Research спрогнозировали состояние рынка корпоративных умных часов

    09:007

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018