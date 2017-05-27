  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 мая 2017

    Apple разрабатывает микросхему для искусственного интеллекта: Сейчас в устройствах Apple решение таких задач возложено на центральный и графический процессоры

    17:5334

    Устройство для работы с картами памяти Sonnet SF3 CFast 2.0 Pro Reader имеет два слота CFast 2.0 и интерфейс Thunderbolt 3 : Sonnet SF3 CFast 2.0 Pro Reader может работать одновременно с двумя картами памяти, передавая данные со скоростью 1000 МБ/с

    16:5910

    По подсчетам DRAMeXchange, рынок мобильной памяти DRAM за квартал сократился на 1,7%: За квартал микросхем мобильной памяти DRAM было продано на сумму 3,162 млрд долларов

    15:151

    Специалисты AUO создали вогнутую 21-дюймовую панель WFHD (2560 x 1080 пикселей), поддерживающую частоту обновления 120 Гц: Компания AUO привезла на выставку SID Display Week 2017 жидкокристаллические панели для игровых мониторов и мобильных компьютеров

    15:046

    Определена окончательная сумма, которую BlackBerry получит от Qualcomm: Компания Qualcomm должна рассчитаться с BlackBerry до конца месяца

    14:521

    Неправильно подключённые мобильные устройства Apple могли стать причиной авиакатастрофы рейса EgyptAir Flight 80: Прошлогодняя катастрофа самолёта Airbus A320-232 могла быть связана с техникой Apple

    14:1446

    Процессоры Intel Gemini Lake не получат серьёзных улучшений в сравнении с Apollo Lake: CPU Intel Gemini Lake сохранят TDP на уровне предшественников

    13:4110

    Появились подробности о процессорах Cortex-A75, Cortex-A55 и GPU Mali-G72: ARM приготовила новые процессорные и графические ядра

    13:1615

    TSMC подтверждает использование оптического дактилоскопического датчика в iPhone 8 : Анонс смартфона ожидается 17 сентября

    13:0916

    Двухполосная акустическая система Taga Harmony TAV-808B получила кроссовер, рассчитанный на частоту 5,5 кГц: Излучатели АС Taga Harmony TAV-808B сделаны из полипропилена и шелка

    12:267

    В патентах Samsung описываются умные часы с камерой и дисплеем на ремешке, а также планшет со сворачивающимся дисплеем: Умные часы отличаются от всего, что мы видели ранее

    12:2110

    Приложение Google Photos скачано более миллиарда раз, пользовательская база превысила 500 млн человек: Разработчики регулярно обновляют сервис, последнее обновление было выпущено только вчера

    12:108

    Продано 3 млн смартфонов Xiaomi Mi Max: Оригинальный планшетофон Xiaomi Mi Max был выпущен около года назад

    11:581

    Специалистами ETRI создано беспроводное зарядное устройство с высоким КПД, имеющее форму чашки : Объемное беспроводное зарядное устройство предназначено для смартфонов

    11:534

    Стало известно, когда начнутся поставки внешних твердотельных накопителей Samsung T5: Ожидается, что по объему и скорости накопитель Samsung T5 превзойдет своего предшественника

    11:355

    AUO показала автомобильные дисплеи: Для автомобильных дисплеев AUO использует жидкокристаллическую технологию и технологию AMOLED

    11:001

    SK Hynix рассматривает возможность выделения контрактного полупроводникового производства в дочернее предприятие: SK Hynix уже выпускает продукцию по сторонним заказам

    10:34

    Intel доминирует на рынке SSD корпоративного класса : Второе место занимает компания Samsung

    09:235

    Жидкокристаллические панели 4К для ноутбуков, созданные AUO, имеют очень узкие рамки и пониженное энергопотребление: Панели размером 13,3 и 15,6 дюйма изготовлены по технологии низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS)

    09:059

    Nvidia представила мобильную видеокарту GeForce MX150, но пожадничала на подробности: GeForce MX150 вполне может стать бюджетной игровой мобильной картой

    09:003

    Кожух охладителя 3D-карты Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Special Edition окрашен в лазурный цвет: Графический процессор Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Special Edition разогнан в заводских условиях

    08:52

    Samsung Galaxy Feel — смартфон, который похож на реинкарнацию модели Galaxy Alpha: Samsung представила немного необычный смартфон Galaxy Feel

    08:007

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018