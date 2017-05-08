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    8 мая 2017

    Uber ATG открывает первый филиал за пределами США на фоне обострения отношений с властями родного города: Uber ATG открыла филиал в Торонто

    23:083

    Первое время после выхода на рынок может наблюдаться серьёзный дефицит видеокарт Vega: Видеокарты AMD Vega какое-то время будут в дефиците

    19:5915

    Индия может принять законопроект, в рамках которого страна будет стремиться полностью перейти на электромобили за 15 лет: Индия хочет огромными темпами переходить на электромобили

    19:3718

    Представлена умная акустическая система Harman Kardon Invoke с поддержкой Cortana, но подробностей о ней практически нет: Умная АС Harman Kardon Invoke станет доступна осенью

    18:483

    Встраиваемый твердотельный накопитель SanDisk iNAND 7250A предназначен для автомобильной электроники: Скорость последовательного чтения iNAND 7250A достигает 300 МБ/с

    17:54

    Sprint Magic Box — первая полностью беспроводная базовая станция мини-соты 4G LTE: Базовая станция Sprint Magic Box рассчитана на установку в помещениях

    17:294

    Mobileye может начать зарабатывать деньги на продаже карт задолго до того, как на дорогах появятся полностью самоуправляемые автомобили : Появление полностью самоуправляемых автомобилей на дорогах ожидается в 2021 году

    17:002

    Китайская компания YMTC рассчитывает начать серийный выпуск 64-слойной флэш-памяти 3D NAND в 2019 году: До конца этого года YMTC рассчитывает иметь образцы 32-слойной памяти 3D NAND

    16:222

    Foxconn приписывают намерение разместить в США производство небольших жидкокристаллических панелей: Фабрика Foxconn в США будет выпускать жидкокристаллические панели небольшого размера для встраиваемых систем интернета вещей

    14:592

    Производительность IP-ядра процессора нейронных сетей VeriSilicon Vivante VIP8000 превышает 3 трлн операций MAC в секунду: Процессор VIP8000 позволит встраиваемым системам в реальном времени распознавать сцены и выделять объекты в видеопотоке 1080p

    14:3110

    Минималистский телефон Light Phone стоимостью $150 может лишь совершать и принимать звонки: Устройство оснащено однокристальной системой Qualcomm 8208, светодиодным дисплеем, разъемом Micro USB и слотом для карты Nano SIM

    13:4926

    У Nauticam тоже готов подводный бокс для камеры Panasonic Lumix DC-GH5: Бокс NA-GH5 рассчитан на погружения на глубину до 100 м

    13:35

    Многочисленные источники из цепочки поставок утверждают, что iPhone 8 поступит в продажу в октябре 2017: Поставка комплектующих для iPhone 8 начнется уже в июне

    13:2912

    Tesla будет использовать видеоролики, записанные ее электромобилями, для улучшения системы автопилота: Tesla не уточняет, насколько часто будут передаваться видеоролики, и какой продолжительности они будут

    13:1910

    Обновление микрокода процессоров AMD Ryzen улучшит поддержку памяти DDR4 : AMD готовит обновление микрокода AGESA 1.0.0.6

    13:107

    LG отрицает слухи о своих намерениях купить Pantech: Представители LG уже поспешили прокомментировать слухи

    12:562

    Доход Wistron за последний год вырос на 25%: В своем прогнозе на текущий квартал Wistron говорит об увеличении заказов на производство смартфонов со стороны американских партнеров

    12:36

    AMD раскроет некоторые подробности о видеокартах Vega и Navi, а также о процессорах Zen+, на мероприятии 16 мая: 16 мая AMD расскажет о новых процессорах и видеокартах

    12:3410

    Основными покупателями недорогих «раскладушек» LG и Samsung являются пожилые люди: Основным привлекательным качеством таких устройств для пожилых людей является удобная большая клавиатура

    12:261

    MSI готовит три видеокарты GeForce GT 1030, среди которых будет и модель с пассивным охлаждением: MSI выпустит три разных карты GT 1030

    12:233

    63% всех кибератак в мире предпринимается с IP-адресов, соответствующих США: По подсчетам Dimension Data, доля кибератак на государственные структуры за год удвоилось

    12:1214

    Смартфону iPhone 8 приписывают более качественный звук и наушники AirPods в комплекте: Ранее сообщалось, что цена iPhone 8 может превысить $1000

    11:4811

    Чехол для смартфона Mokase может приготовить эспрессо: Объем получаемой порции составляет всего 25 мл

    11:236

    Появление первого торрента с информацией о копии диска 4K UHD Blu-Ray может говорить о том, что система защиты AACS 2.0 взломана: Торрент ссылается на файл с мультфильмом Smurfs 2 в разрешении 2160p, сжатый кодеком HEVC

    11:1126

    Защищенный смартфон Samsung Galaxy S8 Active готовится к выходу: Смартфон должен получить более емкий аккумулятор, чем оригинальная модель Samsung Galaxy S8

    11:057

    Результат теста 3DMark Fire Strike подтверждает существование видеокарты AMD с производительностью чуть выше, чем у GeForce GTX 1070: Одна из видеокарт AMD Vega должна опередить GeForce GTX 1070

    11:00

    Scopis представила платформу для использования очков Microsoft HoloLens при операциях на позвоночнике: На прошлой неделе Scopis представила платформу Holographic Navigation Platform

    10:542

    Samsung удалила упоминание флэш-памяти UFS 2.1 из описания смартфонов Galaxy S8: Смартфоны Samsung Galaxy S8 могут использовать память UFS 2.1 и UFS 2.0

    10:457

    Следующий мобильный компьютер Microsoft получит название Surface Pro Next и будет отличаться от всего, что есть на рынке: Анонс следующего мобильного компьютера Microsoft Surface ожидается 23 мая

    10:408

    Названа новая дата анонса платформы Intel Basin Falls и процессора Core i7-7740K: В состав платформы входит набор системной логики Intel X299 Express

    10:146

    У NTT Docomo готов летающий сферический дисплей: Коммерциализация разработки намечена на 2018 финансовый год

    09:478

    Специалисты Cambridge Consultants создали обучаемую систему для определения жанра музыкального произведения: Система имеет более широкое практическое применение, чем может показаться на первый взгляд

    09:341

    Facebook может запустить два десятка шоу уже в следующем месяце: У Facebook уже почти готовы собственные шоу

    08:30

    Intel советует не разгонять процессор Core i7-7700K: Производитель ответил тем, кто жалуется на перегрев процессора Intel Core i7-7700K

    08:3046

    Аналитики ScientiaMobile назвали самое популярное мобильное устройство Samsung: В марте первое место принадлежало модели Samsung Galaxy S5, но в апреле лидер сменился

    08:005

    Мобильный ПК Asus VivoBook E12 основан на CPU Intel Apollo Lake и предлагает неплохую автономность : Мобильный ПК Asus VivoBook E12 получил 11-дюймовый экран

    08:004

    Robert Bosch GmbH обеспечит половину необходимых Apple датчиков движения для новых смартфонов iPhone: Robert Bosch GmbH станет новым крупным поставщиком для Apple

    07:304

    Lenovo IdeaPad 720S — ноутбук с «безрамочным» экраном и камерой в привычном месте: Ультрабук Lenovo IdeaPad 720S получил видеокарту GeForce 940MX

    07:007

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