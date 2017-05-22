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    22 мая 2017

    Датчик изображения OmniVision OV2311 предназначен для систем слежения за водителем: Разрешение датчика изображения OmniVision OV2311 равно 2 Мп

    23:467

    Обновленный ноутбук HP Envy 13 стоит 899 евро: Обновленный ноутбук HP Envy 13 оснащен 13-дюймовым экраном разрешением 1920 х 1080 пикселей

    22:595

    Фото дня: 3D-карта Nvidia Titan Volta: Основой карты, попавшей на снимок, может быть GPU GV100 или GV102

    22:503

    По прогнозу Technavio, мировой рынок экшн-камер в 2021 году достигнет 5,8 млрд долларов: В ближайшие годы рынок экшн-камер будет расти на 15% в год

    22:39

    Верховный суд США принял решение, которое усложнит жизнь «патентных троллей»: Большинство патентных исков в США подается в окружном суде восточного округа штата Техас

    22:3116

    Facebook переносит запуск собственных шоу минимум на конец лета: Facebook запустит свои шоу только в июле или августе

    21:381

    Представлен гибридный планшет HP Spectre x2 с экраном разрешением 3000 х 2000 пикселей: Гибридный планшет HP Spectre x2 на процессоре Intel Core i7 седьмого поколения появится в продаже в июне

    21:369

    В ассортименте Mophie появился чехол с аккумулятором для смартфона Google Pixel XL: Ёмкость аккумулятора в чехле Mophie для Pixel XL составляет 2950 мА·ч

    21:25

    EK Water Blocks представила водоблоки для видеокарт GeForce GTX Founders Edition: EK Water Blocks обновляет ассортимент водоблоков

    21:05

    Раскладное мобильное устройство Samsung G9298 получило сертификаты FCC и Wi-Fi Alliance : Основой Samsung G9298 служит SoC Qualcomm Snapdragon 821

    21:008

    Nike представила новые ремешки для Apple Watch, выход которых приурочен к анонсу новой коллекции кроссовок Air VaporMax Flyknit: Nike выпустила ремешки для Apple Watch в цвет кроссовок

    20:437

    В серию SilentiumPC Vero L2 Bronze вошли блоки питания мощностью 500 и 600 Вт: В блоках питания SilentiumPC Vero L2 Bronze кабели закреплены жестко

    20:421

    Аналитик UBS назвал новую цену iPhone 8 : Уточненная оценка мало отличается от прежней

    20:2934

    Samsung Electronic запустила русскоязычный сайт Samsung Newsroom Russia: Новости о Samsung теперь можно читать на официальном русском сайте компании

    20:21

    Asus готовит ноутбук на базе процессора AMD Ryzen и материнскую плату со встроенным экраном OLED: Новинки будут продемонстрированы на выставке Computex 2017

    20:202

    Разработка JDI позволяет повысить плотность электрофоретического экрана до 600 точек на дюйм: Электрофоретические экраны на новой основе входят в экспозицию JDI на SID Display Week

    20:194

    Micromax уступает на российском рынке мобильных устройств только компании Samsung: Micromax стал вторым по величине игроком на российском рынке мобильных устройств

    20:097

    Начались поставки SSD Plextor M8Se : Цены SSD Plextor M8Se лежат в диапазоне от 83 до 494 евро

    20:042

    Объявление о приеме на работу подтверждает, что Samsung собирается разработать графический процессор: До настоящего времени в однокристальных системах Samsung используются GPU ARM Mali и Qualcomm Adreno

    19:516

    Назван крайний срок анонса камеры Olympus OM-D E-M10 Mark III: По неподтвержденным данным, поставки OM-D E-M10 Mark III начнутся в августе или сентябре

    19:42

    Первый объектив Sigma для полнокадровых камер с креплением Sony E будет иметь фиксированное фокусное расстояние: Второй объектив, предположительно, будет относиться к категории трансфокаторов

    19:173

    Опубликовано живое изображение смартфона Samsung Galaxy S8 Active: Рамки экрана смартфона Samsung Galaxy S8 Active не заходят на боковины

    19:106

    40% всех устройств VR в первом квартале было реализовано в США: США удерживает лидерство на рынке VR в количественном выражении

    19:041

    Процессорный водоблок Alphacool Eisblock XPX предложен еще в двух вариантах: Размеры водоблока равны 65 x 65 x 30 мм

    18:26

    Характеристики смартфонов Oppo R11 и R11 Plus будут максимально идентичны, учитывая разницу в габаритах: Параметры Oppo R11 и R11 Plus появились в базе TENAA

    18:01

    Apple и Visa обвиняются в использовании чужих патентов при создании платёжного сервиса Apple Pay: Apple и Visa обвиняются в нарушении патентов

    17:4216

    Однослотовые 3D-карты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti пополнили каталог Inno3D: Модель GeForce GTX 1050 оснащена 2 ГБ памяти GDDR5, GeForce GTX 1050 Ti — 4 ГБ

    16:503

    В Швейцарии решили отказаться от ядерной энергетики: Противники закрытия АЭС полагают, что при переходе на солнечные и ветряные электростанции стоимость электричества повысится

    16:4138

    3D-карта HIS Radeon RX 550 Green iCooler Slim занимает один слот: Графический процессор HIS Radeon RX 550 Green iCooler Slim работает на базовой частоте 1183 МГц

    16:181

    Производитель сообщил, что емкость аккумулятора смартфона Moto Z2 Play будет равна 3000 мА∙ч: Литий-ионный аккумулятор Moto Z2 Play будет несменным

    16:11

    Рынок ноутбуков вырос в годовом выражении на 6,1%: Рынок ноутбуков вернулся к росту

    14:575

    Научно-исследовательский центр CSNE разработает мозговой имплантат на основе архитектуры ARM: Процессорное ядро Cortex-M0 станет основой для мозговых имплантатов

    14:445

    Генеральный директор LeEco и Le.com покидает один из своих основных постов: У Le.com сменился генеральный директор

    14:155

    Смартфон Nubia Z17 выполнен в «безрамочном» стиле: Смартфон Nubia Z17 позирует на фото

    13:474

    Смартфоны Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact будут построены на SoC Qualcomm Snapdragon 835: А модели X1 приписывают SoC Qualcomm Snapdragon 660

    13:309

    Apple и некоторые другие крупные компании США тратят большие деньги на противодействие процессу принятия «Закона о справедливом ремонте»: Apple активно лоббирует интересы, выступая против «Закона о справедливом ремонте»

    12:5622

    Опубликованы изображения и характеристики смартфона Nokia 9 на платформе Qualcomm Snapdragon 835: Nokia 9 получил сдвоенную камеру с двумя матрицами разрешением 13 Мп и порт USB-C

    12:456

    Gigabyte предложит процессорные охладители под торговой маркой Aorus: Gigabyte представит процессорный охладитель башенного типа Aorus ATC 700 на следующей неделе

    12:303

    Макет Samsung Galaxy Note 8 стал героем ролика. Опубликовано новое изображение смартфона: Samsung Galaxy Note 8 должны представить в августе этого года

    12:157

    На этой неделе Samsung покажет первый в мире растягивающийся дисплей: Новый дисплей Samsung будет показан в ходе мероприятия SID 2017

    11:5024

    Россия и США будут являться одними из основных рынков для Android Go: Android Go будет устанавливаться на каждый смартфон с 1 ГБ ОЗУ и менее

    11:2623

    В Китае представлен клон смартфона Xiaomi Mi 6: Смартфон работает под управлением операционной системы YunOS 5.1

    11:127

    Опубликованы реальные фотографии смартфона Xiaomi Mi Max 2: Xiaomi Mi Max 2 будет представлен 25 мая

    10:576

    Samsung выпустила 200 млн компрессоров для холодильников: Samsung Electronics постоянно вкладывает большие средства в разработку новых компрессоров

    10:4371

    Опубликовано изображение планшета Verizon Ellipsis 10 HD: Технические характеристики нового планшета Verizon пока неизвестны

    10:27

    Список автомобилей, поддерживающих Android Auto, пополнился 11 моделями Kia: Kia внедряет поддержку Android Auto в большинство своих авто

    10:095

    Сетевое хранилище Qnap TVS-1582TU рассчитано на передвижные студии: NAS Qnap TVS-1582TU также может быть сервером системы видеонаблюдения

    09:554

    Смартфон Oppo R11 Plus оснастят шестидюймовым экраном и 6 ГБ оперативной памяти: Смартфон Oppo R11 Plus появился в базе TENAA

    08:001

    Смартфон Nubia Z17 получит модную нынче стеклянную крышку с цветовыми переливами: Смартфон Nubia Z17 засветился на официальных изображениях

    07:301

    AMD уточнила, что Threadripper — это бренд процессоров HEDT, а не их кодовое имя: AMD уточнила детали касательно анонсированных продуктов

    07:0018

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