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    12 мая 2017

    Nikon ощутимо нарастила операционную прибыль, но завершила год с чистым убытком : Nikon отчиталась за очередной финансовый год

    20:255

    Дорожная карта AMD позволяет узнать о планах компании до 2019 года: Дорожная карта AMD рассказывает о различных поколениях CPU и APU

    19:429

    Наборы модулей памяти Corsair Dominator Platinum Special Edition Torque DDR4 пронумерованы : Модули памяти Corsair Dominator Platinum Special Edition Torque DDR4 можно безопасно разгонять до эффективной частоты 3600 МГц

    19:404

    Блок питания SilverStone SST-TX300 предназначен для малогабаритных систем: Кабели зафиксированы в блоке питания TX300 жестко

    19:222

    Представлен смартфон Samsung Z4, работающий под управлением ОС Tizen 3.0: Смартфон Samsung Z4 оснащен дисплеем размером 4,5 дюйма и разрешением 480 х 800 пикселей

    18:5711

    Представлены процессоры Intel Itanium 9700, которые станут последними в этом семействе: Развитие линейки Itanium прекращено

    18:2732

    Asus готовит к выпуску смартфоны Zenfone 4 Max, Zenfone 4 и Zenfone 4S: Облик модели Zenfone 4 Max уже показан

    17:592

    Закон о самоуправляемых автомобилях, принятый в Германии, требует постоянной готовности водителя взять управление на себя: Закон также обязывает оборудовать самоуправляемые автомобили черными ящиками

    17:5528

    Проектор Sony Xperia Touch G1109 поддерживает сенсорный ввод: Проектор Sony Xperia Touch G1109 оснащен голосовым интерфейсом

    17:001

    Fiat Chrysler отзывает 1,25 млн пикапов Ram из-за программной ошибки: Ошибка в программном обеспечении блокирует работу подушки безопасности

    16:4314

    Доход Renesas в минувшем квартале превысил 6 млрд долларов : Компания Renesas Electronics опубликовала отчет за первый квартал 2017 года

    15:39

    СВО Fractal Design Celsius S24 и Celsius S36 получили помпу с керамическими подшипниками: В оснащение СВО Fractal Design Celsius S24 и Celsius S36 входят фирменные вентиляторы X2 GP-12

    14:448

    Apple патентует разъемы USB-C, Lightning, Thunderbolt и другие со светодиодной подсветкой: Подсветка разъемов может выполнять несколько функций

    14:0533

    Новое подразделение Samsung будет заниматься контрактным производством микросхем: По оценке аналитиков IHS, в прошлом году контрактное производство полупроводниковой продукции принесло Samsung 4,7 млрд долларов

    13:093

    Acer сумела нарастить чистую прибыль при практически неизменной выручке: Acer отчиталась за первый квартал 2017 года

    12:51

    16-ядерные процессоры AMD для платформы HEDT будут работать на частоте до 3,6 ГГц: Появились подробности о процессорах AMD Whitehaven

    12:3711

    3D-карта Zotac GTX 1080 Ti ArcticStorm оснащена водоблоком: В оформлении 3D-карты Zotac GTX 1080 Ti ArcticStorm применена светодиодная подсветка

    12:201

    Суперкомпьютеры Nvidia DGX-1 и DGX Station с ускорителями Tesla V100 оцениваются в 149 000 и 69 000 долларов соответственно: Nvidia DGX-1 и DGX Station получили восемь и четыре ускорителя Tesla V100 соответственно

    12:164

    Восстановленные смартфоны Samsung Galaxy Note7R уже поступили в продажу в Китае: Цена Samsung Galaxy Note7R составляет от 520 до 580 долларов

    12:135

    24 мая состоится презентация новинки от создателя первого безрамочного смартфона: Японская компания опубликовала небольшое рекламное изображение

    11:572

    Владимир Путин утвердил «Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»: В документе предлагается создать систему, исключающую анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность правонарушителей в Сети

    11:2180

    TSMC с задержкой, но начала производство 10-нанометровой SoC Apple A11: Напомним, данная SoC должна использоваться в новом смартфоне iPhone 8

    10:4312

    Шведские исследователи нашли простой способ уберечь летучих мышей от ветряных электростанций: Ветряные электростанции являются основной причиной гибели летучих мышей на нашей планете

    10:4019

    Акустические системы Acoustic Energy AE109 имеют оптимизированные разделительные фильтры: Серия Acoustic Energy AE109 стала наследницей модели 1996 года

    10:329

    iTunes появится в магазине приложений Windows Store: На данный момент нет никаких подробности о версии iTunes для операционной системы Windows 10

    10:309

    Производитель рекламирует звуковые возможности смартфона HTC U 11: Анонс HTC U 11 состоится 16 мая

    10:19

    Блогера Руслана Соколовского осудили на три с половиной года условно за оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти: Отсутствие судимостей и отягчающих обстоятельств позволили Соколовскому не получить реальный срок

    09:51186

    Sprint начнет коммерческое использование сетей 5G в 2019 году: Широкомасштабное развертывание коммерческих сетей 5G должно начаться только после 2020 года

    09:351

    LG заменит HTC на посту производителя смартфонов Google Pixel: Google хочется обеспечить своим смартфонам необходимое количество дисплеев OLED производства LG Displаy

    09:244

    Опубликованы новые изображения смартфона OnePlus 5 в разных цветовых вариантах : Cтаршая версия будет оснащена однокристальной системой Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти

    09:1111

    Смартфон Huawei Mate 9 будет доступен в цветах Agate Red и Topaz Blue: Такие смартфоны можно будет приобрести в Китае уже с 14 мая

    08:26

    Подводный бокс Fantasea FRX100 V предназначен для камер Sony Cyber-shot RX100 III, IV и V: Подводный бокс Fantasea FRX100 V стоит $530

    08:00

    SilverStone SST-FSR202 позволяет установить в отсек типоразмера 5,25 дюйма два накопителя типоразмера 2,5 дюйма с возможностью горячей замены: При габаритах 148 x 43 x 140 мм изделие SilverStone SST-FSR202 весит 920 г

    07:308

    Apple вложит в расширение ЦОД в Рино 1 млрд долларов: Благодаря постройке склада Apple уменьшит выплату налогов

    07:3010

    Беспроводные наушники Blue Satellite оснащены отдельными излучателями системы шумопонижения: Беспроводные наушники Blue Satellite стоят $400

    07:00

    Microsoft рассказала о новшествах, которые придут вместе с обновлением Fall Creators Update в этом году: Обновление Fall Creators Update стоит ожидать осенью

    07:0020

    Дисплей на лобовом стекле, созданный специалистами E-Lead, виден даже через солнцезащитные очки: Новый дисплей требует интеграции специальной пленки в многослойное стекло

    00:2010

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