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    19 мая 2017

    Смартфон Ulefone Power 2 может получить обновление до ОС Android 8.0: В данный момент Ulefone Power 2 работает с ОС Android 7.0

    23:50

    Процент выхода годных процессоров AMD Ryzen очень высок: Высокий процент выхода годной продукции дает производителю два пути увеличения прибыли

    19:4824

    IBM рассказала о своих самых новых квантовых процессорах: IBM представила 17-кубитовый квантовый процессор

    19:1818

    Датчик изображения Sony IMX382 со встроенным процессором может обнаруживать объекты в кадре и следить за ними с частотой 1000 к/с: Отгрузку ознакомительных образцов Sony IMX382 производитель обещает начать в октябре

    19:106

    Появились новые сведения о мобильном компьютере Microsoft Surface Pro: Компьютер, работающий под управлением Windows 10 S, будет представлен на специальном мероприятии в Шанхае

    18:2217

    Ford выпустил обновление для автомобильной системы Sync 3, которое приносит поддержку Android Auto и Apple CarPlay: Систему Ford Sync 3 можно обновить «по воздуху»

    18:071

    Universal Display собирается рассказать о технологии OVJP, предназначенной для изготовления больших панелей OLED: Презентация состоится на мероприятии SID Display Week 2017

    18:064

    Названа дата начала продаж хромбуков Samsung Chromebook Pro: Samsung Chromebook Pro будет одним из первых хромбуков, поддерживающих приложения для Android

    17:13

    Lenovo сконцентрирует основные силы на родном рынке: Lenovo проводит очередную реструктуризацию

    17:033

    Рынок накопителей в первом квартале года вырос на 19%: Рынок накопителей в первом квартале оценивался в 11,5 млрд долларов

    16:422

    Asus ZenFone AR с выходом на рынок потеряет статус самого первого смартфона с 8 ГБ ОЗУ: Asus ZenFone AR появится в продаже летом и только в США

    16:152

    Мини-ПК Shuttle XC60J оснащен восемью портами COM: Основой мини-ПК Shuttle XC60J служит пассивно охлаждаемый процессор Intel Celeron J3355

    16:101

    Apple решила заработать на «донатах» в WeChat: Apple начала брать процент с денег, которые пользователи жертвуют разработчикам

    15:4814

    JOLED начинает поставку мониторов 4K OLED с экранами размером 21,6 дюйма, изготовленными методом печати: Цену производитель не называет

    15:2018

    Qualcomm продемонстрировала работу технологии зарядки электромобиля в движении: Qualcomm показала технологию Dynamic Electric Vehicle Charging; DEVC

    15:1918

    Игровую видеокарту Radeon RX Vega покажут уже в конце месяца, но пока неизвестно, когда её можно будет купить: Radeon RX Vega будет представлена на Computex

    14:564

    Olympus готовит к выпуску камеру OM-D E-M10 Mark III: Анонс камеры Olympus OM-D E-M10 Mark III ожидается в течение ближайших двух месяцев

    14:453

    Japan Display и NHK создали 3D-дисплей, в котором используется технология светового поля : Основой дисплея служит 17-дюймовая жидкокристаллическая панель размером 8K

    14:233

    Google добавляет в Android поддержку языка программирования Kotlin, разработанного российскими программистами: Android будет поддерживать Kotlin

    14:2212

    Игровой мобильный ПК Lenovo Legion Y920 оснастили видеокартой GeForce GTX 1070 и механической клавиатурой: Ноутбук Lenovo Legion Y920 стоит 2600 евро

    14:0614

    Bain, KKR и Broadcom тоже хотят полупроводниковое производство Toshiba: Число тех, кто попытается купить полупроводниковое производство Toshiba, растет

    14:012

    Разрешение камеры Olympus Stylus Tough TG-5 уменьшено по сравнению с разрешением предшествующей модели: Камера Olympus Stylus Tough TG-5 адресована любителям активного отдыха

    13:405

    Тайваньские производители назвали объемы выпуска планшетов Apple iPad Pro с дисплеем размером 10,5 дюйма, ожидаемые в этом году: По неподтвержденным данным, Apple в этом году обновит модель iPad Pro с экраном размером 12,9 дюйма

    13:049

    Oppo подтвердила, что в смартфоне R11 будет сдвоенная камера, но технологии 5x Dual Camera Zoom ждать не стоит: Oppo R11 получит сдвоенную камеру с телеобъективом

    12:12

    Производитель признал наличие дефекта фокусировки в объективах Canon EF 24-105mm F4L IS II, но пока не готов его устранить: Дефект может проявляться в объективах, серийные номера которых начинаются с 48, 49, 50 и 51

    12:008

    Представлен полнокадровый широкоугольный объектив Sony FE 12-24mm F4 G (SEL1224G): Продажи Sony FE 12-24mm F4 G (SEL1224G) должны начаться в июле по цене $1700

    11:486

    По подсчетам DRAMeXchange, рынок DRAM за квартал вырос на 13,4%: Лидером рынка с долей 44,8% является компания Samsung Electronics

    11:3412

    Опубликован эскиз нового безрамочного смартфона LG : Данный патент был зарегистрирован еще в ноябре прошлого года

    11:301

    Машинное обучение помогло Google снизить процент ошибочного распознавания голоса до 4,9%: Технология распознавания речи у Google ошибается в 4,9% случаев

    11:162

    Смартфон Xiaomi Mi Max 2 будет представлен 25 мая: Xiaomi опубликовала рекламный постер

    11:1510

    Полнокадровый широкоугольный объектив Sony FE 16-35mm F2.8 GM (SEL1635GM) оценен производителем в $2200: Флагманскую линейку объективов Sony G Master пополнила широкоугольная модель Sony FE 16-35mm F2.8 GM (SEL1635GM)

    11:095

    Блок Google TPU второго поколения в задачах машинного обучения демонстрирует производительность выше, чем у GPU Nvidia GV100: Google рассказала о TPU второго поколения

    10:5811

    По прогнозу UBI Research, в текущем году продажи светоизлучающих материалов для дисплеев типа AMOLED приблизятся к 1 млрд долларов: Дисплеи типа AMOLED уже несколько лет использует в своих мобильных устройствах компания Samsung

    10:2410

    Назван ориентировочный срок анонса полнокадровой беззеркальной камеры Canon: Полнокадровая беззеркальная камера Canon будет оснащена креплением Canon EF

    10:1221

    Продажи планшетов Samsung в Западной Европе за год выросли на 17,9%, планшетов Apple — уменьшилась на 11,5%: За год рынок планшетов в Западной Европе сократился на 1,7%

    08:5848

    Представлены жесткие диски WD Red и WD Red Pro объемом 10 ТБ: Накопители WD Red и WD Red Pro предназначены для NAS

    08:3316

    SSD Adata ISSS333 с многослойной флэш-памятью ориентированы на промышленное использование: SSD Adata ISSS333 оснащаются двумя типами памяти с различными характеристиками

    08:001

    Audi показала концепт-кар с бортовой системой, основанной на ОС Android: Audi выведет на рынок автомобиль с Android в конце года

    07:3013

    Сетевое хранилище Qnap TVS-882ST3 отличается поддержкой интерфейса Thunderbolt 3: NAS Qnap TVS-882ST3 основано на ЦП Intel Core шестого поколения

    07:003

    Партнёрам Apple придётся отвечать за действия купертинцев в суде: Партнёры Apple ответят за действия купертинцев в суде

    07:0034

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