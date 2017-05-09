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    9 мая 2017

    Оболочка Flyme OS 6.0 стала доступна для восьми сторонних смартфонов, включая OnePlus 3T и Nexus 6P: Flyme OS 6.0 уже можно установить на восемь смартфонов других компаний

    21:081

    Amazon представила функцию бесплатных звонков и сообщений для устройств, поддерживающих голосовой помощник Alexa: Все устройства с Alexa поддерживают бесплатные звонки и сообщения

    20:46

    С Днем Победы!: День Победы навсегда останется символом сплоченности и патриотизма, способности пройти через самые тяжелые испытания и одолеть врага

    20:4510

    Amazon представила умную АС Echo Show : АС Amazon Echo Show совместима с целым рядом устройств для умного дома

    20:225

    Процессор Intel Core i7-8650U засветился в базе данных GFXBench: Выпуск Intel Core i7-8650U ожидается во втором квартале текущего года

    20:209

    Проект Endeavor — новый дом для компании Nvidia: Здание наконец-то обрело вид, достаточный для того, чтобы понять, как оно будет выглядеть

    20:059

    По мнению производителя, защищенный планшет Getac ZX70 хорошо подходит для работы одной рукой: Защищенный планшет Getac ZX70 с семидюймовым экраном работает под управлением Android 6.0

    19:454

    Смартфоны могут узнавать другие электронные устройства по «электромагнитному отпечатку»: Развитие технологии позволит распознавать отдельные экземпляры одной и той же модели

    19:118

    HTC сумела уменьшить убытки, но о прибыли пока говорить рано: HTC отчиталась за первый квартал 2017 года

    19:02

    HMD Global считает, что если смартфоны и телефоны Nokia окажутся успешными в Индии, то и на других рынках их ждёт успех: Судьба телефонов Nokia зависит от индийского рынка

    18:251

    Официальный сайт подтвердил наличие до 8 ГБ ОЗУ и сдвоенной камеры у смартфона Nubia Z17: Официальный сайт подтверждает, что базовая версия получит 6 ГБ оперативной памяти, а у старшей будет 8 ГБ ОЗУ

    18:16

    Почти все смартфоны Meizu, которые выйдут до конца года, будут оснащены SoC Helio P20 и P25: Флагманским смартфоном в этом году станет Meizu Pro 7

    17:591

    Смартфон Nubia Z17 получит SoC Snapdragon 835, дисплей Full HD и камеру разрешением 12 Мп: Смартфон Nubia Z17 появился в базе AnTuTu

    16:205

    В корпус Cooler Master MasterBox Lite 5 поместится абсолютно любая потребительская видеокарта: Cooler Master представила корпус MasterBox Lite 5

    16:121

    Лаборатория Sidewalk Labs получит для разработки 12 акров земли в центре Торонто: Sidewalk Labs может построить мини-город в Торонто

    15:521

    Промышленные накопители Transcend SSD430 переводят часть флэш-памяти 3D MLC в режим SLC: SSD Transcend SSD430 также имеют собратьев с памятью SLC

    15:524

    OnePlus прекратила продажи смартфона OnePlus 3T со 128 ГБ памяти: Смартфон OnePlus 3T в старшей модификации более недоступен на официальном сайте

    14:52

    Процессоры Ryzen 5 получили наивысшую оценку потребителей за десятилетнюю историю опросов 3DCenter: Процессоры Ryzen 5 показались потребителям лучшими за последние 10 лет

    14:2316

    Seoul Semiconductor называет микросхемы серии NanoDriver самыми маленькими драйверами светодиодов мощностью 24 Вт: Размеры микросхемы-драйвера NanoDriver — 13,5 x 13,5 x 1,42 мм

    13:584

    По новым данным, обе камеры смартфона Gionee S10 будут сдвоенными: Основная камера Gionee S10 имеет разрешение 16+8 Мп, фронтальная — 20+8 Мп

    13:40

    Apple увеличивает срок гарантии на Smart Keyboard до трех лет: Гарантия покрывает «функциональные нарушения»

    13:202

    В базе данных WFA замечен смартфон ZTE Z851: Смартфон ZTE Z851 работает под управлением Android 7.1.1 Nougat

    12:57

    VESA собирается выработать стандарты для устройств виртуальной и дополненной реальности: По мнению VESA, стандартизация необходима, чтобы предотвратить фрагментацию быстрорастущего рынка

    12:522

    Viltrox планирует выпуск адаптеров, позволяющих устанавливать объективы для камер Nikon и Canon на камеры с креплениями Sony E и Micro Four Third : Адаптеры NF-E1, EF-M1 и EF-M2 оснащены интерфейсом USB, используемым для обновления встроенного ПО

    12:304

    По мнению IHS Markit, в этом году самой популярной гарнитурой VR для смартфонов останется Samsung Gear VR: В этом году ожидается стремительный рост поставок гарнитур на платформе Google Daydream

    12:14

    Компания EnvisionTEC представила первые исследовательские материалы для 3D-печати имплантатов на устройствах серии 3D-Bioplotter: Одновременно представлены инженерные материалы для 3D-печати

    12:01

    На заводе Samsung Display сегодня произошел пожар: Samsung Display пока не уточнила, что стало причиной возгорания

    11:525

    SoC Snapdragon 835 не является единственной причиной дефицита Xiaomi Mi 6: На практике же наблюдается нехватка именно керамических панелей, процент брака при производстве которых остается довольно высоким

    11:314

    Полнокадровая зеркальная камера Canon EOS 6D Mark II будет представлена в июле: А в продажу Canon EOS 6D Mark II поступит уже в августе

    11:2018

    Компания Toshiba предостерегает Western Digital от вмешательства в продажу ее полупроводникового производства: По мнению юристов Toshiba, их компания имеет законные основания передать права в совместном предприятии своей дочерней компании

    10:592

    Samsung теряет позиции на рынках смартфонов и бытовой техники Китая: Samsung и LG, которые доминируют на мировом рынке бытовой техники, занимают в Китае лишь 7 и 1,4% рынка

    10:585

    Toshiba показала SSD, в котором используется 64-слойная флэш-память BiCS: Накопитель серии XG оснащен интерфейсом PCIe и поддерживает протокол NVMe

    10:333

    АС с сенсорным дисплеем Amazon Echo Show ожидается в июне по цене $230: Информации о технических характеристиках устройства все еще нет

    10:32

    Google работает над новой операционной системой под названием Fuchsia: Fuchsia OS в будущем может заменить Android

    10:0020

    Дисплей смартфона Sony Xperia X Ultra диагональю 6,4 дюйма имеет соотношение сторон 21:9: Камеры будут иметь разрешение 19 и 13 Мп, корпус устройства будет

    09:4512

    Представлены мобильные платформы Qualcomm Snapdragon 660 и 630: По части подключений Snapdragon 660 и 630 могут похвастать наличием модема Snapdragon X12

    09:4211

    Опубликованы изображения смартфона Nubia Z17, которому приписывают 8 ГБ ОЗУ: Смартфон будет поддерживать технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0

    09:371

    Эскизы OnePlus 5 демонстрируют смартфон с четырьмя камерами : Задняя панель будет выполнена из двух частей, как у смартфона Google Pixel

    09:293

    Смартфон Oukitel K10000 Pro с очень емким аккумулятором ожидается в июне: При массе 292,5 г новинка будет на 27,5 г легче предшественника

    09:205

    Xiaomi Redmi 4X получил больше памяти: У Xiaomi Redmi 4X теперь 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти

    09:152

    Подсветка систем жидкостного охлаждения Deepcool Captain EX RGB синхронизируется с системной платой: СВО Deepcool Captain EX RGB представлены в двух вариантах

    09:05

    Немецкие компании собираются создать единое хранилище персональных данных европейских покупателей: Хранением данных займется специально созданная компания

    09:001

    Рыночная капитализация Apple превысила 800 млрд долларов: Капитализация Apple неуклонно стремится к 1 трлн долларов

    09:0011

    Samsung Galaxy C10 может стать первым смартфоном корейской компании со сдвоенной камерой: Samsung Galaxy C10, предположительно, будет построен на SoC Qualcomm Sbapdragon 660

    08:55

    Бесплатный набор AIY Projects Voice Kit превращает Raspberry Pi 3 в альтернативу Google Home: Набор AIY Projects прилагается к 57 номеру журнала MagPi

    08:44

    Meizu может разделиться на две компании: Линейка Meizu Blue Charm может стать отдельной компанией

    08:30

    Видеокарты AMD Vega могут представить на выставке Computex, стартующей 30 мая: Видеокарты Vega могут анонсировать менее чем через месяц

    08:007

    ФБР заплатило за инструменты для взлома пресловутого смартфона iPhone 5c меньше, чем считалось ранее: Инструменты для взлома iPhone обошлись ФБР в 900 000 долларов

    07:3011

    По итогам года 70,6% рынка домашних голосовых помощников в США будет за устройствами Amazon Echo: Amazon Echo лидируют на рынке умных АС

    07:001

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