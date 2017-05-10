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    10 мая 2017

    Представлен GPU GV100 поколения Volta: 5376 ядер CUDA, 21,1 млрд транзисторов и 672 дополнительных ядра Tensor Cores: Nvidia представила монструозный GPU GV100 и ускоритель Tesla V100

    22:2541

    Рынок VR за три года вырастет более чем в семь раз. Пока лидером этого рынка остаётся Samsung: Рынок VR за три года сместит акценты на ПО, игры и сервисы

    20:097

    Появилось фото смартфона Meizu MX7: Смартфон Meizu MX7 может получить SoC Snapdragon 660

    19:53

    iPhone 7 стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам первого квартала: iPhone 7 и 7 Plus в первом квартале заняли более 10% мирового рынка смартфонов

    19:4140

    Nvidia существенно нарастила выручку, прибыль и продажи своей продукции: Nvidia отчиталась за первый квартал 2018 финансового года

    19:085

    Портативный компьютер Asus VivoBook Pro 15 оснащается экраном 4K и 3D-картой GeForce GTX 1050: Asus VivoBook Pro 15 выполнен в металлическом корпусе

    16:408

    Монитор AOC i1659fwux подключается к ПК и ноутбукам по USB: AOC i1659fwux оснащен экраном IPS диагональю 15,6 дюйма

    15:4510

    KGI Securities прогнозирует задержку начала массового производства iPhone 8 до четвертого квартала 2017: Проблемы, которые могут привести к задержке iPhone 8, связаны не только с местом размещения сканера отпечатков пальцев

    13:4313

    Опубликованы фотографии смартфона Samsung Galaxy Note7R: Корейцы смогут приобрести Samsung Galaxy Note7R уже в мае

    13:2810

    В Opera появилась поддержка популярных мессенджеров: Речь идет о быстром доступе к веб-версиям Facebook Messenger и WhatsApp из боковой панели браузера

    12:5219

    Один из гибридных процессоров AMD Raven Ridge получит GPU Vega с 704 потоковыми процессорами : В ассортименте APU Raven Ridge будут четырёхъядерные модели с частотой 3,3 ГГц

    12:3018

    Apple приобрела стартап Beddit: Apple стала новым владельцем стартапа Beddit, который создал аксессуар для мониторинга качества сна Beddit 3 Sleep Monitor

    12:2817

    Mecool Ki Pro: ТВ-приставка с приемником DVB-T2 и DVB-S2, на базе SoC Amlogic S905D: Медиацентр Mecool Ki Pro работает под управлением Android 7.1

    12:026

    Опубликованы новые изображения модели смартфона iPhone 8: Apple тестирует одновременно несколько прототипов смартфона

    11:2054

    Смартфон Asus Zenfone 4 Max замечен в Сети: В списке указано, что смартфон проходит под модельным номером ZC553KL

    11:13

    На выпуск зарядного кабеля USB в виде кожаного браслета собрано более $100 000: Отгрузка кабелей-браслетов должна начаться в июле

    10:415

    Gigabyte не стала экономить на охлаждении для видеокарт Radeon RX 560: Gigabyte представила две карты Radeon RX 560

    10:301

    Huawei отказалась поменять загоревшееся зарядное устройство смартфона Huawei P10: Представители Huawei пока не прокомментировали ситуацию

    10:2114

    MSI опубликовала фрагмент новой флагманской материнской платы: Новинка, скорее всего, базируется на чипсете Intel X299

    10:152

    В этом году Nvidia научит глубокому обучению 100 000 разработчиков: Глубокое обучение — стремительно развивающаяся область искусственного интеллекта

    10:125

    Samsung может объявить о перестановках среди руководства на этой неделе: Samsung информацию пока не прокомментировала

    10:094

    Функция Microsoft HomeHub для Windows 10 позволит превратить обычный ПК в конкурента умным АС и домашним голосовым помощникам: Microsoft работает над функцией HomeHub для Windows 10

    10:001

    Промышленный мини-ПК Gigabyte GB-EKi3M-7100 оснащен двумя портами HDMI 2.0: В Gigabyte GB-EKi3M-7100 установлен процессор Intel Core i3-7100U

    09:454

    Видеокарта XFX Radeon RX 560 4GB Slim Single Slot Desing занимает лишь один слот расширения : XFX представила две разные карты Radeon RX 560

    09:30

    Coolpad Cool Play 6 с 6 ГБ ОЗУ и аккумулятором емкостью 4060 мА•ч позиционируется как игровой смартфон: Производитель заявляет автономность на уровне 252 часов в режиме ожидания, 9 часов в интернет-браузере и 6 часов в играх

    09:241

    Смартфон Smartisan Nut Pro получил сдвоенную камеру и дизайн в стиле iPhone SE:

    09:016

    Видеокарты MSI Radeon RX 560 Aero ITX не требуют дополнительного питания и построены на коротких печатных платах: MSI представила парочку карт Radeon RX 560

    09:004

    Умные часы No.1 G8 со слотом для карты Nano-SIM могут работать в трех режимах: В режиме Phone Mode, как следует из названия, часы могут выполнять роль мобильного телефона, а автономность может достигать 38 часов

    08:401

    Компания Meizu разделилась на три отдельных бренда: Meizu, Blue Charm и Flyme: Meizu провела масштабную реструктуризацию

    08:301

    Sapphire представила две видеокарты Radeon RX 560, получивших небольшую прибавку к частоте GPU: Sapphire представила две карты Pulse Radeon RX 560

    08:00

    Гарнитуры виртуальной реальности помогают израильским военным готовиться к боевым действиям в туннелях : Израильская армия использует для подготовки гарнитуры Oculus и Vive

    07:303

    В следующем году в Южной Корее откроется K-City — самый большой в мире полигон для тестирования беспилотных авто: Площадь K-City составит 360 000 квадратных метров

    07:004

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