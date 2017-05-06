  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 мая 2017

    Системная плата Asus ROG Strix H270I Gaming получила сдвоенный радиатор для чипсета и SSD: Беспроводной адаптер с поддержкой MU-MIMO уже входит в состав платы Asus ROG Strix H270I Gaming

    14:197

    Huawei смогла ощутимо нарастить продажи планшетов на фоне спада рынка в целом: Рынок планшетов продолжает падение

    11:4823

    Тонкий и легкий 10-дюймовый планшет Huawei MediaPad M3 Lite анонсирован официально: Huawei MediaPad M3 Lite оснащен двумя камерами разрешением 8 Мп

    11:4016

    Светодиодная лампа General Electric C by GE Sol с поддержкой Alexa оценивается в 200 долларов: General Electric намерена начать поставки лампы C by GE Sol в сентябре

    11:324

    ViewSonic VX4380 – еще один монитор с разрешением 4К и размером с телевизор: ViewSonic VX4380 оценен в $850

    10:5514

    Всего 6,5% американцев используют только стационарные телефоны: Более 70% жителей США в возрасте от 25 до 34 лет пользуются только мобильными устройствами

    10:3320

    Смартфоны Apple в среднем стоят на $465 больше, чем смартфоны Samsung: Apple поддерживала среднюю цену своих мобильных устройств выше отметки 600 долларов с 2012 года, когда цена смартфонов Samsung составляла 438 долларов

    10:0965

    Смартфон Moto Z2 Play станет быстрее, тоньше и легче предшественника, но получит ощутимо меньший аккумулятор : Смартфон Moto Z2 Play не получит ёмкого аккмулятора

    10:003

    25-дюймовый монитор BenQ PD2500Q подходит для профессионального применения: BenQ PD2500Q оснащен экраном IPS разрешением 2560 x 1440 пикселей

    09:5517

    TSMC тестирует производство микросхем по нормам 7 нм, планируя получить заказ на выпуск SoC Snapdragon 845 : Глава TSMC добавил, что единственным конкурентом компании в освоении нового технологического процесса является Samsung

    09:4172

    Ситуация с дисплеем E Ink смартфона Vernee Thor E окончательно прояснилась: Vernee Thor E поступит в продажу в ближайшие дни по цене 130 долларов

    09:272

    Комплект Vivo X9 NBA Edition ориентирован на поклонников баскетбола: Vivo X9 NBA Edition поступит в продажу 10 мая по цене около 435 долларов

    09:13

    Появилось первое изображение умной акустической системы Amazon Echo, оснащённой дисплеем: Появилось изображение новой АС Amazon Echo

    08:302

    Новые данные о параметрах смартфона Samsung Galaxy J7 (2017) больше похожи на правду, чем предыдущие: Смартфон Samsung Galaxy J7 (2017) получит две 13-мегапиксельные каемры

    08:004

    Длина видеокарты Manli GeForce GTX 1080 Ti Gallardo достигает 314 мм: Manli представила огромную видеокарту GeForce GTX 1080 Ti Gallardo

    07:30

    Inno3D приготовила однослотовую видеокарту GeForce GTX 1050 Ti (1-Slot Edition): Модель Inno3D GeForce GTX 1050 Ti (1-Slot Edition) занимает лишь один слот расширения

    07:003

    Две вспышки, четыре камеры: смартфон Oukitel U22: Смартфон Oukitel U22 оснащен сдвоенной камерой и на фронтальной панели

    01:145

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018