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    28 мая 2017

    Оснащенная тремя вентиляторами 3D-карта PNY GeForce GTX 1080 Ti XLR8 Gaming OC оценена в $725: PNY GeForce GTX 1080 Ti XLR8 Gaming OC, по данным создателей, стоит всего на $15 дороже обычного варианта видеокарта

    17:455

    Опубликованы изображения материнских плат Gigabyte Aorus X299 Gaming 3, Gaming 7 и Gaming 9: Gigabyte Aorus X299 Gaming 3, Gaming 7 и Gaming 9 удивляют обилием подсветки

    14:3013

    Новая версия микрокода AGESA для CPU Ryzen стала доступна производителям системных плат: AMD выпустила новую версию AGESA

    14:256

    Игровой ноутбук Acer Nitro 5 оснащается дискретными видеокартами Nvidia и AMD: Acer Nitro 5 будет доступен как с процессорами Intel, так и с процессорами AMD

    13:453

    Zotac комплектует мини-ПК ZBox MA551, ER51060 и ER51070 процессорами AMD Ryzen: В оснащение компьютеров Zotac ZBox ER51060 и ER51070 вошли 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1070 соответственно

    13:152

    Характеристики смартфона Huawei Honor 9 подтверждены TENAA: Huawei Honor 9 будет предложен в версиях с 4 и 6 ГБ оперативной памяти

    12:593

    Руководство Nanya боится, что с приходом китайских компаний рынок микросхем памяти рухнет из-за перепроизводства: Выпуск современных микросхем памяти требует не только больших инвестиций в производство, но и обладания интеллектуальной собственностью

    12:0138

    Подводный дрон BIKI позаимствовал принцип перемещения у рыб: Дрон может автоматически огибать подводные препятствия, используя инфракрасные лучи, он оснащен системой автоматической балансировки и встроенным модулем GPS

    11:4519

    82% жителей крупнейшего рынка смартфонов предпочитают модели с дисплеями диагональю от 5 до 6 дюймов: Самыми популярными остаются смартфоны с дисплеями диагональю 5,5 дюйма, на которые приходится 35,6% рынка

    11:2528

    Vkworld Mix+ претендует на звание самого доступного безрамочного смартфона: В продажу Vkworld Mix+ поступит в июне или июле этого года

    10:584

    Бывший творческий директор Apple и Huawei Эбигейл Броуди основала стартап Abalone: Abalone планирует создать самую интегрированную и креативную программную платформу в мире

    10:4610

    Аналитики Yole Developpement назвали крупнейшего производителя MEMS и основную тенденцию, меняющую этот рынок: Компания Broadcom вырвалась на второе место среди производителей MEMS

    10:331

    Продукция Sony составляет 16% мирового рынка фотокамер, а в сегменте беззеркальных моделей компания лидирует: Один из приоритетов Sony — развитие семейства α

    09:495

    Sapphire анонсирует адаптеры, превращающие порт Thunderbolt 3 в два порта DisplayPort или HDMI : Адаптеры предназначены для ноутбуков

    09:304

    Упоминание о смартфонах Galaxy J5 (2017) и Galaxy J7 (2017) замечено на сайте Samsung: По предварительным данным, Galaxy J7 (2017) и Galaxy J5 (2017) будут иметь металлические корпуса

    09:21

    Смартфон AGM A8 SE устойчив к падениям и водным процедурам: Защищенный смартфон AGM A8 SE работает с ОС Android 7.0

    01:104

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