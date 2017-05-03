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    3 мая 2017

    Системные платы Biostar TB350-BTC и TA320-BTC предназначены для ЦП AMD Ryzen: Платы Biostar TB350-BTC и TA320-BTC различаются прежде всего чипсетами

    23:348

    Nissan предлагает решить проблему использования смартфонов за рулём посредством технологии двухсотлетней давности: Технология Nissan Signal Shield использует принцип клетки Фарадея

    19:1922

    Micromax провела реорганизацию бренда Yu Mobiles (Обновлено): Смартфоны под брендом Yu Mobiles выходить больше не будут

    19:003

    Новые драйверы AMD для ОС Linux раскрывают некоторые подробности о GPU Vega 10: GPU Vega 10 действительно получит 4096 потоковых процессоров

    18:4513

    Компания AccelStor представила массив накопителей NeoSapphire P310: В массиве AccelStor NeoSapphire P310 используются только твердотельные накопители с поддержкой NVMe

    18:41

    По данным Deutsche Bank, смартфон iPhone с экраном OLED в этом году не выйдет: Косвенным свидетельством того, что Apple не планирует выпускать iPhone 8, считается отсутствие соответствующих заказов на упаковочные материалы

    18:19144

    Шведские учёные создали камеру, способную снимать с частотой, эквивалентной пяти триллионам изображений в секунду: Шведские учёные создали самую быструю камеру

    18:1013

    Портативная стыковочная станция Iogear GUD3C02 рассчитана на подключение к порту USB-C: Док Iogear GUD3C02 позволяет подключить к ноутбуку до десяти периферийных устройств

    17:545

    Garmin в три раза нарастила чистую прибыль при практически неизменной выручке: Garmin отчиталась за первый квартал 2017 года

    17:462

    Peugeot выбрала для своих первых тестовых беспилотных автомобилей технологии NuTonomy: Peugeot будет испытывать технологии для беспилотных авто на кроссовере 3008

    17:34

    Признание Apple в падении продаж смартфонов iPhone ударило по европейским поставщикам компонентов: Акции европейских поставщиков компонентов для iPhone упали после публикации квартального отчета Apple

    15:5844

    Умную акустическую систему Apple будет выпускать Inventec: Умная акустическая система Apple обеспечит доступ к виртуальному помощнику Siri

    15:176

    Apple планирует вернуть акционерам 300 млрд долларов: Совет директоров Apple продлил действие программы возврата капитала на четыре квартала

    14:4723

    Количество транзакций в платёжной системе Apple Pay за прошедший год выросло на 450%: Сервис Apple Pay продолжает показывать рост

    14:3118

    Samsung инвестирует 2,64 млрд долларов в расширение производства DRAM: Средства будут направлены на расширение предприятия Line 17

    14:29

    Olympus зафиксировала снижение выручки и операционной прибыли, но существенно нарастила чистую прибыль: Olympus отчиталась за прошедший финансовый год

    14:19

    Компактная камера CROZ не имеет ни электронного видоискателя, ни дисплея: Корпус CROZ сделан прозрачным

    13:5914

    Тим Кук прокомментировал снижение продаж смартфонов iPhone в первом квартале 2017: Некоторые потенциальные покупатели предпочитают подождать выхода iPhone 8

    13:5219

    Uniherz Jelly — крохотный смартфон с экраном диагональю 2,45 дюйма и ОС Android 7.0: Смартфон Uniherz Jelly является самым маленьким среди поддерживающих 4G

    13:5031

    Спрос на смартфон iPhone 7 Plus оказался выше, чем ожидала Apple: Тим Кук добавил, что Apple учится на своих ошибках

    13:3112

    LG нарастила продажи премиальных телевизоров: В прошлом квартале LG продавала телевизоры лучше Samsung

    13:2810

    Доля Android Nougat за месяц выросла почти в полтора раза: Android Lollipop пока ещё самая популярная версия этой ОС

    13:134

    Умный дверной замок Friday Lock поступил в продажу через два года после анонса: Замок оснащен модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также поддерживает платформу Apple HomeKit

    13:079

    Qualcomm представит SoС Snapdragon 660 9 мая в Китае: SoС Snapdragon 660 покажут уже через неделю

    13:051

    Компания Apple отчиталась за второй квартал 2017 финансового года: Доход Apple в минувшем квартале составил 52,9 млрд долларов

    13:0215

    Акции AMD упали на 24% из-за неоправданных ожиданий инвесторов: Акции AMD упали в цене

    12:5327

    По прогнозу IHS Markit, в этом квартале поставки жидкокристаллических панелей и панелей OLED увеличатся по сравнению с первым кварталом на 7%: В сегменте панелей для ноутбуков ожидается сокращение поставок на 8%

    12:29

    Новый Samsung Galaxy C может стать первым смартфоном компании со сдвоенной камерой: Samsung Galaxy C9 стал первым смартфоном компании с 6 ГБ оперативной памяти, поэтому инновации не чужды для данной линейки

    12:061

    Elevation Lab представила зарядное устройство BatteryPro для iPhone и Apple Watch: Устройство предлагается по цене 99 долларов

    11:406

    Новая модель электронной книги Kobo Aura H2O стала тоньше и легче, но в целом изменилась мало: Электронная книга Kobo Aura H2O второго поколения сохранила дисплей E Ink Carta

    11:093

    Elephone объяснила принцип наименования своих смартфонов: Линейка P также получает довольно производительную начинку, однако не столь передовой дизайн

    10:143

    Смартфоны Huawei Nova 2 и Nova 2 Plus получат сдвоенные камеры и SoC Kirin 660: Однако главным нововведением все же станет сдвоенная основная камера

    10:044

    Huawei увеличила продажи смартфонов на 50-100% в десятках стран мира: Во втором квартале позиции компании должны улучшаться благодаря новым флагманским смартфонам Huawei P10 и P10 Plus

    09:436

    Смартфон Vernee Thor E работает месяц в режиме ожидания: На MWC 2017 был показан прототип этого смартфона, который был оснащен пятидюймовым дисплеем и аккумулятором емкостью 5020 мА•ч

    09:32

    Meizu X2 станет первым смартфоном компании со сдвоенной камерой: Смартфон оснащен однокристальной системой MediaTek Helio X25

    09:19

    Мышку Microsoft Surface Arc Mouse можно сгибать: Мышь Microsoft Surface Arc Mouse стоит 80 долларов

    08:3019

    Intel представила корпоративные SSD DC P4500 и P4600: SSD Intel DC P4500 и P4600 предназначены для серверов

    08:008

    Ноутбук Acer TravelMate Spin B1 получит Windows 10 S и обойдётся покупателям вовсе не в 190 долларов: Ноутбук Acer TravelMate Spin B1 будет доступен и в версии с Windows 10 S

    07:307

    До конца года Илон Маск раскроет подробности ещё о нескольких заводах Gigafactory: Tesla может построить ещё три Gigafactory

    07:0012

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