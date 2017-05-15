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    15 мая 2017

    На выпуск «системы творческих объективов» Neptune собрано почти полмиллиона долларов: Минимальный лот, дающий право на получение комплекта, стоит $640

    20:0012

    Дисплеи micro-LED могут оказаться почти на треть дешевле нынешних светодиодных дисплеев: Технология micro-LED постепенно приближается к рынку

    19:1941

    Основой смартфона Huawei nova 2 служит однокристальная система HiSilicon Kirin 658 : В оснащении смартфона Huawei nova 2 можно выделить фронтальную камеру разрешением 20 Мп

    18:394

    Еще одна 3D-карта серии AMD RX Vega замечена в CompuBench: 3D-карта серии AMD RX Vega в тесте CompuBench превосходит модель Nvidia GeForce GTX 1080

    18:2915

    Линейка AMD Vega будет состоять из трёх видеокарт. Флагманская RX Vega Nova будет оценена в 600 долларов: AMD выпустит три новых видеокарты: Vega Core, Vega Eclipce и Vega Nova

    14:0021

    Полупроводниковый рынок в 2016 году вырос на 2,6%, но лидеры отрасли в основном увеличили выручку сильнее: Gartner оценила полупроводниковый рынок по итогам 2016 года

    13:4617

    Samsung Galaxy J7 Max – большой смартфон на платформе MediaTek Helio P20: Samsung Galaxy J7 Max предварительно оценен в $300

    13:4510

    Компания StoreDot показала аккумулятор для электромобилей, полностью заряжаемый за 5 минут: Зарядная станция Tesla Supercharger заряжает батарею электромобиля Tesla примерно за два часа

    13:4350

    Стали известны имена и параметры процессоров AMD Ryzen 9 (ThreadRipper). Старшая 16-ядерная модель будет работать на частоте до 3,9 ГГц: В линейку AMD Ryzen 9 войдёт девять процессоров

    13:3448

    Компании Asus приписывают намерение прекратить развитие линии умных часов ZenWatch: Первая модель ZenWatch была выпущена в 2014 году

    13:146

    В системе основной камеры Huawei Honor 9 будут использованы датчики разрешением 12 и 20 Мп: Huawei Honor 9, предположительно, получит 6 ГБ ОЗУ и SoC HiSilicon Kirin 960

    12:593

    ПО CompuBench утверждает, что у старшей видеокарты AMD Vega будет 16 ГБ памяти и GPU с частотой до 1600 МГц: Старшие карты Vega всё-таки могут получить 16 ГБ памяти

    12:577

    Нехватка рабочей силы побуждает даже небольшие японские компании закупать роботов: Примеру Японии со временем могут последовать другие страны со стареющим населением

    12:5036

    Видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Ti Duke получили охладители TriFrozr: MSI представила парочку карт GeForce GTX 1080 Ti Duke

    12:452

    Завтра платёжный сервис Android Pay должен заработать в России: Android Pay приходит в Россию

    12:2123

    Lyft и Waymo объединились в разработке самоуправляемых автомобилей: Подробности соглашения не раскрываются

    12:05

    «Синтетический датчик» способен понять, что происходит в помещении: Универсальный датчик избавляет от необходимости наделять каждое устройство в умном доме электронной составляющей

    11:353

    Линейка планшетов Apple iPad Pro пополнится моделью с экраном диагональю 10,5 дюйма: Анонс Apple iPad Pro 10.5 ожидается в июне

    11:2040

    Эргономичная клавиатура Spire Curvature III стоит 40 евро: К достоинствам Curvature III производитель относит защиту от пролитой жидкости

    10:0110

    Western Digital обращается в арбитражный суд в связи с действиями Toshiba: Рассмотрение дела будет проходить в Сан-Франциско

    09:481

    Компания Apple купила компанию Lattice Data, специализирующуюся на технологиях искусственного интеллекта: Сумма сделки не разглашается

    09:1110

    Google Project Treble позволит производителям быстрее выпускать обновления Android: Первой модульной версией ОС Android станет Android O

    08:387

    Однокристальная система Samsung Exynos 7872 получит шестиядерный CPU и модем с поддержкой всех частот: SoC Samsung Exynos 7872 получит шесть процессорных ядер

    08:006

    Смартфон HTC U 11 может оказаться дешевле актуального ныне флагмана компании: Смартфон HTC U 11 будет дешевле U Ultra

    07:003

    Видеокарта PowerColor Red Dragon Radeon RX 560 4GB GDDR5 OC получила неплохую прибавку к частоте ядра: PowerColor представила пару карт Red Dragon Radeon RX 560

    07:003

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