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    13 мая 2017

    3D-камера SID за $179 поддерживает видео 3К: Финансовая цель проекта уже превышена вдвое

    23:503

    Intel и Samsung поддержали FTC в иске против Qualcomm: Конкуренты считают, что Qualcomm удерживает лидерство на рынке нечестным путем

    19:0615

    Оформление корпуса Lian Li PC-O11WGX включает в себя алюминиевую и стеклянную секции: Корпус Lian Li PC-O11WGX стоит чуть дороже $300

    18:584

    Корпуса для внешних массивов накопителей RAIDON SR4-TB2 и SR8-TB2 оснащены интерфейсом Thunderbolt 2: Поставки SR4-TB2 и SR8-TB2 начнутся в июне

    18:05

    Процессоры Intel Skylake-X получат имена Core i9-7920X, Core i9-7900X, Core i9-7820X и Core i9-7800X: Стали известны параметры CPU Intel Skylake-X

    18:0242

    «Почта России» приобретёт 15 000 смартфонов Inoi R7 с Sailfish OS: «Почта России» будет работать со смартфонами с Sailfish OS

    12:4853

    Самосборное NAS Kobol Helios4 поддерживает до четырех HDD типоразмера 3,5 дюйма и дистрибутивы Armbian и OMV: Хранилище Kobol Helios4 допускает создание массивов RAID 5 и 6

    12:0513

    Приложение FilmLab практически мгновенно оцифровывает негативы: Бета-тестирование FilmLab начнется в июле 2017

    12:0111

    Робот-сегвей Loomo Go создан компанией Segway Robotics: Loomo Go предназначен для того, чтобы помогать человеку и доставлять различные вещи

    11:342

    Чехлы Nike Air Force 1 и Rosche для смартфонов Apple iPhone 7 выглядят необычно : Nike выпустила чехлы Air Force 1 и Rosche для iPhone 7

    11:0016

    В Латвии совершен первый в истории прыжок с парашютом с дрона: Подобные дроны могут успешно использоваться в поисково-спасательных операциях, а также в процессе тушения пожаров

    10:5122

    Goldman Sachs считает, что версии iPhone 8 с флэш-памятью объемом 128 и 256 ГБ будут стоить $999 и $1099 соответственно: Аналитик отмечает, что версии iPhone 8 с 32 ГБ флэш-памяти на рынке не будет

    10:3232

    Опубликована первая фотография, сделанная на камеру смартфона Xiaomi Mi Max 2: Разрешение снимка составляет 4000 х 3000 пикселей

    10:1610

    Apple выделит компании Corning $200 млн : Все производство Corning, связанное с Applt, обеспечивается возобновляемыми источниками энергии

    10:0911

    Процессорный охладитель Raijintek Leto получил радиатор из анодированного алюминия: Кулер Raijintek Leto имеет три тепловых трубки

    10:001

    Pantech переключает внимание со смартфонов на Интернет вещей: За прошлый год доход компании составил 45,4 млн долларов, а убытки выросли до 62,4 млн долларов

    09:542

    ViewSonic XG2530 — игровой монитор с кадровой частотой 240 Гц для фанатов Overwatch: Монитор ViewSonic XG2530 получил панель TN

    09:005

    Видео дня: смартфон Moto X 2017 с SoC Snapdragon 660, аккумулятором ёмкостью 3800 мА·ч и стеклом с тыльной стороны: Смартфон Moto X 2017 будет не таким, как мы думали

    08:006

    Илон Маск показал процесс тестирования транспортной платформы для туннелей The Boring Company: The Boring Company уже проводит испытания транспортных платформ

    07:0016

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