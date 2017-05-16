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    16 мая 2017

    Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера: Основой смартфона HTC U11 стала SoC Qualcomm Snapdragon 835

    23:2321

    Фотография чехла указывает на то, что смартфон Samsung Galaxy C10 получит сдвоенную камеру и кнопку запуска Bixby : Samsung Galaxy C10 станет первым среднебюджетным смартфоном компании с Bixby

    20:233

    Смартфон Nokia 8 или Nokia 9 запечатлён на видео: Nokia в официальном ролике показала неанонсированный смартфон

    19:209

    Чехлы с аккумуляторами Mophie juice pack для смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ оцениваются в 100 евро: Mophie представила чехлы с аккумуляторами для флагманов Samsung

    18:546

    Apple не выпустит новую модель планшета iPad mini: Планшет iPad mini 4 станет последним в своём роде

    18:3831

    Сайт Rutracker выпустил приложение Rutracker Proxy для обхода нового принципа блокировки : Сайт Rutracker нашёл способ обойти новую блокировку Роскомнадзора

    18:2245

    Планшетофону Galaxy Note8 приписывают экран размером 6,3 дюйма и сдвоенную основную камеру: Samsung планирует выпустить планшетофон Galaxy Note8 во втором полугодии

    18:008

    Бывший генеральный директор SolarCity уходит из Tesla: Нынешние обязанности Рива будут распределены между другими руководителями Tesla

    17:007

    MSI Z270 Godlike Gaming – флагманская материнская плата MSI на базе чипсета Intel Z270: MSI Z270 Godlike Gaming оснащена целыми тремя портами RJ-45

    16:5518

    Смартфон LG V30 первым из аппаратов компании получит панель OLED производства LG Display: Смартфон LG V30 получит панель OLED

    16:308

    Франция вышла на второе место в Европе по количеству роботов, используемых в автомобилестроении: По данным IFR, первое место осталось за Германией

    16:001

    Volvo и Audi будут использовать в своих будущих автомобилях полноценную ОС Android: Volvo и Audi выбрали Android для информационно-развлекательных систем новых авто

    15:4819

    Специалисты DXOMark не заметили особого прогресса в камере Samsung Galaxy S8 при сравнении с предшественником: Камера Samsung Galaxy S8 у DXOMark заработала 88 баллов

    15:3217

    Видеокарту GeForce GT 1030 представят уже завтра. Ориентировочная стоимость — 70 долларов: Карты GeForce GT 1030 будут дешевле, чем считалось

    15:1511

    Устройство для работы с картами памяти Delkin Black имеет защищенное исполнение и оснащено интерфейсом USB 3.0: Устройство Delkin Black поддерживает карты памяти microSD, CF и SD

    15:004

    Украина заблокирует социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», а также некоторые другие популярные ресурсы: Президент Украины приказал заблокировать «Вконтакте» и «Одноклассники»

    14:59188

    Компания Swiftech представила водоблоки Komodo NV-LE GTX 1080 Ti и Komodo NV-ECO GTX 1080 Ti : Водоблок Komodo NV-LE GTX 1080 Ti стоит $170, Komodo NV-ECO GTX 1080 Ti — $120

    14:00

    Представлены смартфоны Moto C и Moto C Plus стоимостью от 90 до 120 евро, работающие под управлением Android 7.0: Moto C и Moto C Plus не будут продаваться в США

    12:118

    Защищенный смартфон Samsung Galaxy S8 Active получил сертификат WFA: Смартфон Samsung Galaxy S8 Active работает под управлением Android 7.0 Nougat

    12:0028

    Умные холодильники Samsung Family Hub 2.0 получили поддержку голосового помощника Bixby: Голосовой помощник Bixby появился на холодильниках Samsung Family Hub 2.0

    11:5311

    Смартфон OnePlus 5 набрал более 176 тыс. баллов в AnTuTu: Анонс устройства ожидается в июне

    11:365

    Продажи смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ превысили 5 млн единиц: Аналитики считают, что к концу второго квартала продажи Samsung Galaxy S8 и S8+ составят 20 млн единиц

    11:2623

    Большой смартфон Xiaomi Mi Max 2 может быть предложен в двух модификациях на разных платформах: В Xiaomi Mi Max 2, возможно, будут использоваться SoC Qualcomm Snapdragon 626 и Qualcomm Snapdragon 660

    11:253

    Виртуальный помощник Google Assistant скоро станет доступен пользователям iOS : В конце апреля сторонние разработчики программного обеспечения получили доступ к Assistant SDK

    11:005

    Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 получил экран OLED и SoC Snapdragon 660: Xiaomi Redmi Pro 2 может оказаться даже дешевле предшественника

    10:4510

    Представлена системная плата Asus Crosshair VI Hero (Wi-Fi ac) для процессоров AMD Ryzen: Плата Asus Crosshair VI Hero (Wi-Fi ac) оснащена Wi-Fi адаптером с поддержкой MU-MIMO

    10:0412

    Судья запретил Uber использовать технологии, украденные у Waymo: Кроме того, компании Uber предписано вернуть все похищенные материалы до конца месяца

    10:002

    Смартфон Huawei Y3 2017 оценен в $60: В Huawei Y3 2017 используются SoC MediaTek MT6737M и MediaTek MT6580

    09:593

    Названа «самая физкультурная страна» по данным Fitbit: К настоящему моменту продано более 63 млн браслетов для фитнеса Fitbit

    09:1610

    В Toyota рассчитывают, что летающее такси будет готово к Олимпийским играм 2020 года: Разработкой занимается компания Cartivator

    08:486

    Изображение смартфонов Moto Z2 Play и Moto Z2 Force подтверждает отсутствие третьей модели в обновлённой линейке флагманов бренда: Модели Moto Z2 не будет

    07:00

    Смартфон HTC U 11 запечатлён на видео незадолго до анонса: Смартфон HTC U 11 сняли на видео

    01:218

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