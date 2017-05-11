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    11 мая 2017

    Xiaomi продала более миллиона гарнитур VR за полгода: Ранее Samsung объявила, что компания продала 728 тыс. шлемов Gear VR за первые три месяца этого

    22:443

    Смартфон Google Taimen, который должен пополнить семейство Pixel, появился в базе Geekbench : Смартфон Google Taimen основан на Snapdragon 835

    20:392

    Марсианская миссия NASA начнётся в 2018 году, но старт корабля к Красной планете произойдёт лишь после 2030 года: В рамках марсианской миссии NASA космонавты около года пробудут на промежуточной станции в космосе

    20:2527

    Прошедший квартал завершился для Asus снижением финансовых показателей: Asus отчиталась за первый квартал 2017 финансового года

    19:172

    Появились изображения камеры Olympus TG-5 и предварительные сведения о ней: Анонс камеры Olympus Tough TG-5 ожидается в ближайшее время

    17:556

    Выручка Panasonic за 2017 финансовый год превысила 64 млрд долларов: Panasonic отчиталась за 2017 финансовый год

    17:502

    Партнеры Nvidia предложат несколько вариантов видеокарты GeForce GT 1030 с пассивным охлаждением: Одна из таких моделей - Gigabyte GeForce GT 1030 2GB Silent LP

    17:454

    AMD работает над двухпроцессорной видеокартой поколения Vega, оснащённой жидкостной системой охлаждения: AMD может выпустить двухпроцессорную видеокарту Vega

    17:2818

    Компания TSMC получила заказы на выпуск 12-нанометровых микросхем Nvidia, MediaTek, Silicon Motion Technology и HiSilicon: Более тонкий техпроцесс TSMC, позволяющий использовать нормы 10 нм, будет использоваться для выпуска продукции Apple, MediaTek и HiSilicon

    17:081

    Micromax Canvas 2 — типичный бюджетный смартфон, но зато работающий под управлением Android 7.0: Смартфон Micromax Canvas 2 получил 3 ГБ ОЗУ

    17:041

    В прошлом квартале продажи умных часов выросли на фоне снижения спроса на трекеры активности: Canalys оценила рынок носимой электроники

    16:443

    Nvidia показала версии ускорителя Tesla V100 с интерфейсом PCIe, причём одна из них обходится TDP в 150 Вт: Nvidia показала модель Tesla V100 с вдвое меньшим TDP

    16:145

    Tizen обошла Android Wear на рынке операционных систем для умных часов: Умных часов с Tizen сейчас продаётся больше, чем устройств с Android Wear

    15:116

    Материнская Asus ROG Strix B250I Gaming оснащена подсветкой и подходит для построения очень компактных ПК: Asus ROG Strix B250I Gaming оценена в $155

    14:554

    Toyota выбрала в качестве основы для своих беспилотных машин суперкомпьютеры Nvidia Drive PX: Платформа Nvidia Drive PX станет основой для роботизированных автомобилей Toyota

    14:236

    Игровой монитор Asus VG275Q получил поддержку адаптивной кадровой частоты AMD FreeSync: Дисплей Asus VG275Q оснащен скоростной матрицей TN

    13:17

    Появилось первое фото задней панели смартфона iPhone SE нового поколения: Смартфон iPhone SE 2017 может получить стеклянный корпус

    12:2517

    Gigabyte представила несколько игровых мини-ПК Brix, оснащённых видеокартами GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1050 Ti: ПК Gigabyte GB-BNi5HG6-1060, GB-BNi7HG6-1060, GB-BNi5HG4-1050Ti и GB-BNi7HG4-1050Ti получили компактные копруса

    11:458

    Таможня не дает «добро», потому что об этом просит владелец бренда Xiaomi в России: Фактическим владельцем прав на бренд Xiaomi в России является компания RDC Group, представитель которой подтвердил факт сотрудничества с ФТС

    11:40133

    Samsung Display отрицает слухи о начале строительства нового завода по производству OLED стоимостью более $14 млрд : Напомним, Samsung Display будет являться единственным поставщиком дисплеем для iPhone 8

    11:2511

    LG Innotek, поставляющая модули распознавания лиц для iPhone 8, должна нарастить продажи камер в разы в этом году: В первом квартале продажи модулей камер LG Innotek составят около 353 млн долларов, а в четвертом они увеличатся до 1,3 млрд долларов

    11:101

    GFXBench подтвердил существование младшей версии смартфона HTC U 11 с 4 ГБ ОЗУ: Анонс HTC U 11 состоится 16 мая

    10:56

    Представлен планшет-трансформер HP Elite x2 1012 второго поколения: HP Elite x2 1012 G2 перешел на процессоры Intel Core серии U

    10:55

    Смартфон Vivo X9s Plus стал упрощенной версией Vivo X9 Plus: Преемник будет иметь немного ухудшенные характеристики по сравнению с прошлогодней моделью

    10:31

    В базе данных TENAA замечен смартфон Nubia Z17: Основная камера действительно будет сдвоенной, а ее модули будут располагаться горизонтально в левом верхнем углу

    10:18

    В США хотят запретить ноутбуки на авиарейсах из Европы: Окончательное решение еще не принято

    10:0920

    Беспилотные электромобили Waymo проехали по дорогам общего пользования более 3 млн миль: Аналитики считают, что Waymo сможет коммерциализировать свою технологию к 2020 году

    09:381

    Tesla начала принимать предзаказы на свою «солнечную крышу» Solar Roof: Tesla предлагает вариант Solar Roof без солнечных панелей

    09:3027

    Urban Armor Gear уже в июне выпустит чехол для безрамочного iPad с диагональю дисплея 10,5 дюйма: Один из возможных вариантов: Apple покажет планшет на мероприятии WWDC, которое пройдет с 5 по 9 июня

    09:2810

    Водоблок Bykski A-SP58PLAT-X предназначен для 3D-карты Radeon RX 580 Nitro+: Основание водоблока Bykski A-SP58PLAT-X изготовлено из меди и защищено от коррозии никелированием

    09:261

    MediaTek не может избавиться от складских запасов SoC Helio X20: Аналитики считают, что MediaTek необходимо дальше снижать цену Helio X20

    09:1510

    Предварительный усилитель Densen B-250CAST оснащен массивом конденсаторов емкостью 100 000 мкФ: Усилитель Densen B-250CAST работает по схеме «двойное моно»

    09:1418

    HP совместно с Intel занялись разработкой домашних устройств на основе голосового помощника Cortana : HP и Intel будут продвигать устройства с Cortana

    09:00

    На новых изображениях смартфон Oppo Find 9 напоминает LG G6 и Samsung Galaxy S8: Предыдущий смартфон данной линейки, Oppo Find 7, был представлен более трех лет назад

    08:485

    Умные часы Garmin quatix 5 ориентированы на мореплавателей: Продажи Garmin quatix 5 должны начаться в июне

    08:305

    Операционная система Windows 10 установлена уже на 500 млн устройств : Windows 10 перешагнула отметку в полмиллиарда устройств

    08:3012

    Xiaomi учла собственные ошибки и смартфон Xiaomi Mi 6 нельзя согнуть руками: Xiaomi Mi 6 оказался намного прочнее предшественника

    08:159

    Компания ERP Power показала самый маленький драйвер для светодиодных осветительных систем мощностью до 100 Вт : ERP Power относит новый драйвер к третьему поколению этой продукции

    08:003

    Google поспособствует появлению потребительских сферических камер, работающих с сервисом Street View: Google улучшит сервис Street View за счёт пользователей

    08:00

    Производитель отмечает «существенно меньшую стоимость» лидаров Cepton HR для самоуправляемых автомобилей : Особенностью лидаров Cepton является использование запатентованной технологии «микродвижения»

    07:304

    Аналитики Kantar собрали интересную информацию касательно рынка смартфонов Индии: Аналитики Kantar оценили индийский рынок смартфонов

    07:303

    Представлено IP-ядро графического процессора Imagination Technologies Series8XT GT8525: Представлен GPU PowerVR Series8XT GT8525

    07:00

    Компания Kodak закончила минувший квартал с прибылью: Компания Eastman Kodak опубликовала отчет за первый квартал 2017 года

    07:00

    Появились результаты смартфона OnePlus 5 в тесте GeekBench: Смартфон OnePlus 5 несколько опережает в тесте GeekBench смартфоны Samsung Galaxy S8 и Sony Xperia XZ Premium на той же SoC

    00:11

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