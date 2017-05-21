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    21 мая 2017

    Dynaudio Special Forty: юбилейная акустическая система датской компании: АС Dynaudio Special Forty имеют доступную цену в сравнении с другими юбилейными моделями датчан

    23:5314

    В Польше создан новый источник света на основе лазеров и графена: Новый источник света по спектру близок к Солнцу

    18:4021

    На выпуск заглушки Spyslide для web-камер собрано более 100 000 евро: Одна заглушка Spyslide стоит 9 евро

    18:2226

    Британские ученые создали стабильный одномерный материал со свойствами металла: Одномерный металлический материал — самый тонкий возможный проводник

    17:3218

    Курс Bitcoin впервые превысил $2000: Курс Bitcoin впервые превысил $2000

    17:1229

    Через два года аэропорт Лондон-Сити получит цифровой командно-диспетчерский пункт, расположенный в 110 км от взлетно-посадочных полос: Сейчас в указанном аэропорту идет реконструкция и расширение, на что выделено 455 млн долларов

    16:5811

    У побережья Великобритании заработали самые мощные в мире ветряные электрогенераторы: Вырабатываемого за один оборот лопастей электричества одному дому хватило бы на 29 часов

    15:0758

    3D-принтер ClayXYZ предназначен для изготовления изделий из глины: К достоинствам печати глиной отнесена экологическая чистота этого материала

    14:208

    Imagination Technologies продает подразделение IMGworks: Сумма сделки не разглашается

    13:536

    PiPlay Portable превращает мини-компьютер Raspberry Pi Zero в портативную игровую консоль: Набор для самостоятельной сборки PiPlay Portable стоит $49

    13:318

    На выпуск электрического скейтборда Longrunner собрано 170 000 евро: Отгрузку готовых изделий создатели Longrunner рассчитывают начать уже в июне

    13:198

    В следующем году Intel выведет на рынок оперативную память на основе микросхем 3D XPoint: Intel хочет заменить память DRAM памятью 3D XPoint

    13:1210

    Компания CrucialTec запатентовала дактилоскопический датчик, встроенный в дисплей: По предварительным данным, компания Apple планирует подобными сенсорами оснащать будущие смартфоны iPhone

    12:441

    Обновление прошивки для камеры Canon EOS 7D Mark II удалено с сайта производителя из-за ошибки: Ошибка проявляется только при переходе на версию 1.1.1 с версии 1.0.5 или более ранней

    10:293

    Impossible Project выпускает особый вариант камеры Polaroid 600: Камера оценена в $179

    09:518

    Фонд, созданный Softbank и PIF для инвестиций в передовые технологии, смог привлечь 93 млрд долларов : Фонд является крупнейшим в своем роде

    09:375

    Смартфон Asus X015D с аккумулятором емкостью 4850 мА∙ч сертифицирован TENAA : Основой смартфона Asus X015D служит неназванная однокристальная система с восьмиядерным процессором

    08:573

    Фото дня: заготовки корпусов iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus : Модель iPhone 8, наиболее интересная из трех, будет по размерам напоминать модель iPhone 7

    00:3044

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