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    14 мая 2017

    ТВ-приставка T98 на базе SoC Rockchip RK3328 получила ОС Android 7.1: Медиаплеер T98 поддерживает актуальные видеоформаты и при этом стоит менее $50

    23:013

    Meizu Pro 7 станет первым флагманским смартфоном производителя со сдвоенной камерой: Утечка подтверждает данные о том, что Meizu Pro 7 будет построен на SoC MediaTek Helio X30

    20:304

    Смартфон Oukitel K10000 Pro помимо АКБ емкостью 10 000 мА·ч получил сдвоенную камеру: Масса Oukitel K10000 Pro составляет почти 300 граммов

    19:4510

    16-ядерные настольные процессоры AMD ThreadRipper для платформы Whitehaven будут иметь много общего с серверными CPU Naples: Настольные HEDT-процессоры AMD будут называться ThreadRipper

    16:3717

    Адаптер Satechi Aluminum Type-C Pro Hub за 100 долларов наделит новые ноутбуки Apple MacBook Pro достаточным набором портов: Адаптер Satechi Aluminum Type-C Pro Hub стоит 100 долларов

    16:2522

    StarTech.com оснащает устройство для работы с картами памяти CFast разъемом USB-С: Основой устройства служит контроллер ASMedia ASM1153E

    15:552

    Европейские антимонопольщики одобрили покупку Brocade компанией Broadcom за 5,5 млрд долларов: Покупатель пообещал сотрудничать с конкурентами

    15:45

    Cree патентует светодиодную лампу со встроенным датчиком изображения: Формируемое датчиком изображение можно использовать для определения уровня освещенности вокруг светильника

    12:343

    Объектив Kinoshita Kistar 35mm f/1.4 оценен производителем в $1400: Начались продажи объектива Kinoshita Kistar 35mm f/1.4

    12:1818

    Nvidia предлагает тренировать роботов в эмуляторе Isaac: Одновременно представлены референсные образцы электроники для роботов на платформе Jetson

    11:323

    Стоечное сетевое хранилище Thecus N4820U рассчитано на четыре накопителя: Основой NAS Thecus N4820U для предприятий малого и среднего бизнеса служит процессор Intel Celeron N3450

    10:32

    MediaTek ответит на однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 660 и 630 восьмиядерной SoC Helio P23: MediaTek Helio P23 получит восьмиядерный процессор ARM Cortex-A53 и GPU PowerVR 7XT

    10:002

    Названа стоимость летного часа и другие характеристики самоуправляемого летающего такси, которое разрабатывает Airbus : Демонстрационный образец самоуправляемого летающего такси в Airbus рассчитывают создать в 2020 году

    09:5911

    Эван Блэсс опубликовал данные о линейке смартфонов Moto на этот год: Устройства Moto Z характеризуется поддержкой модулей Moto Mods, которой нет у всех остальных смартфонов Moto

    09:554

    Смартфон Oppo A77 получит фронтальную камеру разрешением 16 Мп: Oppo A77 построен на SoC MediaTek MT6750T

    09:503

    Торговая марка Polaroid снова сменила хозяина: Легенда моментальной фотографии сейчас зарабатывает лицензированием своей торговой марки

    09:3610

    Смартфон Samsung Galaxy S8 с SoC Exynos 8895 набрал более 7000 баллов в Geekbench:

    09:2017

    Смартфон Moto X 2017 на самом деле будет называться Moto X4 : Moto X4 будет представлен в ближайшее время

    09:061

    Видеокарта EVGA GeForce GT 1030 2GB LP представляет собой низкопрофильную версию с активным охлаждением : EVGA готовит карту GeForce GT 1030 2GB LP с небольшим кулером

    08:003

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