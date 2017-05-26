  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    26 мая 2017

    Стэндфордские исследователи проверили, насколько точно носимые электронные устройства учитывают пульс и расход калорий: Исследователи изучили работу семи устройств, включая Apple Watch и Samsung Gear S2

    23:3537

    Компания AUO показала круглые дисплеи AMOLED для умных часов и пятидюймовый сенсорный складной дисплей AMOLED: Круглые дисплеи AOU диаметром 1,2 и 1,4 дюйма имеют плотность 326 пикселей на дюйм

    23:077

    В Sharp надеются впервые за четыре года показать в годовом отчете чистую прибыль : Меры, предпринимаемые Foxconn, дают результат

    20:0711

    Док-станция Elgato Thunderbolt 3 Dock оценивается в 300 долларов: Док-станция Elgato Thunderbolt 3 Dock получила девять разъёмов

    20:008

    8 ГБ памяти HBM2 для одной видеокарты Radeon RX Vega обходится AMD в 160 долларов: Дорогая память HBM2 может сделать видеокарты Vega дороже конкурентов

    19:5021

    Появились первые «живые» фото смартфона Moto G5S Plus : Cмартфон Moto G5S Plus работает под управлением Android 7.1.1

    19:495

    Водоблок со встроенной помпой Swiftech Apogee Drive 2 выпущен в варианте для процессоров AMD в исполнении AM4: Цена новой версии, совместимой также с процессорами AMD в исполнении AM3+, AM3, FM2+ и FM2, равна $138,95

    19:082

    TSMC подтверждает намерение начать серийный выпуск 7-нанометровой продукции в будущем году: В текущем году TSMC собирается выделить на НИОКР существенно больше, чем в предыдущем

    18:2710

    Телевизоры Samsung QLED поддерживают автокалибровку для HDR с использованием ПО CalMAN with AutoCal: Телевизоры Samsung QLED стали первыми в мире, поддерживающими автокалибровку для HDR

    14:0821

    По мнению Digitimes Research, экраны AMOLED станут самыми распространенными в смартфонах всего через несколько лет : Кроме того, панели AMOLED будут доминировать в гарнитурах виртуальной реальности

    13:4018

    Смартфоны Huawei Nova 2 и Nova 2 Plus получили 20-мегапиксельные фронтальные камеры, тонкие металлические корпуса и новые платформы: Huawei представила смартфоны Nova 2 и Nova 2 Plus

    13:408

    Toshiba сообщила кредиторам, что ей трудно будет договориться с Western Digital: Представитель Toshiba сообщил, что каждый из потенциальных покупателей предложил не меньше, чем Western Digital

    13:253

    Daimler построит в Германии новую фабрику для производства автомобильных аккумуляторов: Daimler расширит производственные мощности по выпуску автомобильных АКБ

    12:4832

    Игровой дисплей Acer Predator Z35P оснащен матрицей VA, покрывающей 100% пространства sRGB: Разрешение дисплея Acer Predator Z35P увеличено в сравнении с ранней моделью

    12:455

    Мощный транзистор eGaN FET EPC2046, рассчитанный на напряжение 200 В, в 12 раз меньше аналогичного кремниевого транзистора MOSFET: Секрет EPC2046 — в использовании нитрида галлия

    12:4319

    Qualcomm требует принятия досудебного решения в деле против партнёров Apple: Qualcomm хочет, чтобы партнёры Apple платили роялти пока идёт суд

    12:264

    Во втором полугодии ожидается стремительный рост поставок панелей для смартфонов с соотношением сторон экрана 18:9 : Всего за год будет отгружено 150 млн смартфонов с экранами 18:9

    12:2518

    Humavox и Asahi Kasei Microdevices объединили в модуле для носимых устройств мониторинг физиологических показателей и беспроводную зарядку: Комплексное решение упростит создание OEM-производителями носимых устройств, включая браслеты для фитнеса

    11:30

    Rocket Lab успешно запустила свою компактную ракету-носитель Electron: Ракета-носитель Electron совершила свой первый полёт

    11:2037

    Raspberry Pi Foundation объединяется с CoderDojo : CoderDojo — организация, занимающаяся обучением программированию

    11:111

    Ноутбук VAIO Z Mercedes Benz Collection предназначен для фанатов немецкого автопроизводителя: Ноутбук VAIO Z Mercedes Benz Collection стоит не менее 2230 долларов

    11:058

    В США смартфоны все еще уступают телевизорам по распространенности: В США используется 238 млн смартфонов

    10:476

    Enermax NEOChanger: помпа с баком для охлаждающей жидкости, украшенная полноцветной подсветкой: Возможна установка NEOChanger в вертикальном или горизонтальном положении

    10:242

    Опубликована спецификация NVMe 1.3, в которой добавлено самотестирование, начальная загрузка, полное стирание данных и виртуализация: Появление на рынке изделий, поддерживающих NVMe 1.3, ожидается в конце этого года или начале следующего

    09:175

    Водоблок EK-FC1080 GTX Ti Aorus предназначен для 3D-карты Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti: Водоблок EK-FC1080 GTX Ti Aorus стоит 115 евро

    08:49

    Western Digital предлагает за полупроводниковое производство Toshiba 17,8 млрд долларов: Условия, которые предлагает Western Digital, могут не устроить Toshiba

    08:336

    Автомобиль Tesla Model 3 будет разгоняться до 100 км/ч за 5,6 секунды: Стали известны подробности об автомобиле Tesla Model 3

    08:3012

    Смартфоны Nokia могут перейти на использование оболочки Flyme OS 6 и кнопки mBack: Nokia и Meizu готовятся объявить о сотрудничестве

    08:007

    iPhone 8 могут представить 17 сентября. Чехол для iPhone 8 сравнили со смартфонами iPhone 7 и iPhone 7 Plus: Mac Otakara подтверждает, что iPhone 8 будет толще и немного выше, но примерно такой же ширины, как и предшественник

    07:3134

    HTC Link — гарнитура виртуальной реальности, использующая смартфон, но при этом оснащённая собственными дисплеями и набором датчиков: HTC представила гарнитуру Link

    07:301

    Безрамочный смартфон Maze Alpha оснащен SoC Helio P25: Эффективная площадь дисплея составит 83%, а ширина рамки по трем сторонам составит 1,8 мм

    07:153

    Фронтальная панель планшетофона Samsung Galaxy Note 8 запечатлена в новом ролике: Анонс Samsung Galaxy Note 8 ожидается в августе или сентябре этого года

    07:0126

    Google оценивает возможность заработка посредством Assistant, включая интеграцию рекламы в ответы помощника: Google в итоге начнёт зарабатывать на Assistant

    07:0011

    Lenovo продолжит выпуск смартфонов под брендами Lenovo и Motorola: Ассортимент моделей будет составляться в соответствии с запросами конкретного рынка

    06:522

    Смартфон Huawei Nova 2, оснащенный сдвоенной камерой, запечатлен на первых фотографиях: Цена Huawei Nova 2 должна составить около 360 долларов

    06:36

    Безрамочный смартфон Essential Products может получить выдвижную камеру с углом обзора 360° [Обновлено]: Мы будем следить за дальнейшим развитием событий

    06:291

    Sony отказывается от выпуска смартфонов класса Premium Standard: Sony также планирует усилить свои позиции на рынке в этом году

    06:038

    Анонс смартфона Oppo R11 назначен на 10 июня: Информация была опубликована в социальной сети Weibo

    05:51

    Дума рассматривает законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. Роскомнадзор поддерживает инициативу: Многие участники интернет-отрасли и рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ ранее раскритиковали документ

    05:4236

    «Булaт» должен стать отечественным аналогом Skype для государственных ведомств и промышленности: Коммерческое внедрение мессенджера «Булат» ожидается этой осенью

    05:3016

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018