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    1 июля 2017

    Asus представила 27-дюймовый бизнес-монитор BE27AQLB: Монитор Asus BE27AQLB оснастили панелью IPS

    12:2015

    UP Core называют самым маленьким одноплатным компьютером на четырехъядерном x86-совместимом процессоре: Размеры платы UP Core — 56,5 х 66 мм

    10:2116

    iPhone 7 Plus впервые уступил лидерство в рейтинге самых производительных смартфонов AnTuTu: Впервые с момента выхода в сентябре прошлого года смартфон iPhone 7 Plus уступил лидерство новинке

    10:1565

    Спиннеры тоже могут загораться: Родители хотели обратиться к производителю, однако на коробке присутствует только стандартная надпись Made in China

    10:0424

    Производитель называет «желейный эффект» экрана OnePlus 5 «естественным» и он не лукавит: Экраны в смартфонах OnePlus 5 установлены вверх ногами

    10:0031

    Появились снимки печатной платы 3D-карты Radeon Vega Frontier Edition и данные о реальном энергопотреблении: Печатная плата Radeon Vega Frontier Edition выглядит необычно

    10:0010

    Производитель чехлов опубликовал качественные изображения Samsung Galaxy Note 8: Samsung Galaxy Note 8 ожидается в конце сентября по цене ?999

    09:518

    Через год-два в смартфонах Samsung Galaxy появятся твердотельные аккумуляторы : Представитель Samsung SDI считает, что в автомобильной промышленности они начнут использоваться к 2025 году

    09:4311

    Zopo делает смартфон, похожий на Samsung Galaxy S8 и LG G6: Выход новой линейки ожидается ожидается в сентябре

    09:298

    LG готовит смартфон Q6, который будет представлять собой мини-версию флагманского G6: LG Q6 выступит в роли мини-флагмана компании

    09:0015

    Radeon Vega Frontier Edition уступает GeForce GTX 1080 в большинстве игр: Radeon Vega Frontier Edition протестировали в шести играх

    08:0032

    Мини-ПК ASRock Beebox J4205 и Beebox J3455 обходятся пассивным охлаждением и позволяют установить пару накопителей : ASRock оснастила мини-ПК Beebox J4205 и Beebox J3455 процессорами Apollo Lake

    07:001

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