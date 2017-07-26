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    26 июля 2017

    Технический директор AMD подтвердил, что процессоры Zen 2 и Zen 3 будут 7-нанометровыми: Переход на 7-нанометровую технологию сложнее, чем предыдущие шаги уменьшения технологических норм

    20:1319

    IC Insights отмечает существенное уменьшение сделок по слиянию и поглощению в полупроводниковой отрасли: По-настоящему крупных сделок в этом году еще не было

    19:273

    Декодер команд в процессорах Gemini Lake будет вдвое шире, чем в Braswell : Процессоры на микроархитектуре Intel Gemini Lake называются Goldmont Plus

    19:067

    В Seagate выбрали нового гендиректора: Назначение вступит в силу 1 октября

    18:513

    Toshiba передала TMC часть акций Phison: Компания TMC была образована с целью последующей продажи полупроводникового производства Toshiba

    18:28

    Аналитики IHS Markit предупреждают о грядущем перепроизводстве AMOLED : В ближайшие годы ожидается стремительный рост производства AMOLED

    17:504

    Китайские разработчики показали гибкие дисплеи AMOLED плотностью 400 пикселей на дюйм: Компания Nuvision создана одним из китайских университетов

    16:1017

    AMD отчиталась за второй квартал 2017 года: По состоянию на конец отчетного периода в распоряжении AMD было денежных средств и их эквивалентов на сумму 844 млн долларов

    15:4929

    Великобритания собирается в 2040 году запретить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания: Стремление распрощаться с бензиновыми и дизельными автомобилями объясняют борьбой с загрязнением воздуха

    15:01188

    LG Display и Samsung Display вложатся в одного и того же разработчика технологии OLED: Немецкая компания Cynora завершает последний раунд финансирования

    13:422

    Спецификация USB 3.2 будет принята в сентябре: Скорость передачи данных по USB превысит 2 ГБ/с

    12:3052

    Более половины сотрудников компании Three Square Market согласились, чтобы им имплантировали микросхемы: Производителем микросхем является шведская компания BioHax International

    11:5025

    Представлена 3D-карта EVGA 1080 Ti K|NGP|N: В корпусе ПК карта занимает два слота

    11:2917

    Foxconn уже производит по 200 новых смартфонов iPhone каждый день: Более того, Гескин предполагает, что Apple смогла разместить дактилоскопический датчик под поверхностью дисплея

    10:1512

    Беспроводной контроллер Kanex GoPlay Sidekick для iPhone доступен за $60: Устройство совместимо практически со всеми играми, которые представлены в App Store

    10:092

    Производитель называет Colorful iGame GTX 1080 Ti Kudan самой быстрой 3D-картой GeForce GTX 1080 Ti: Наиболее выдающейся особенностью изделия является гибридная система охлаждения Waterspout Cooler II

    10:072

    Apple может выплатить Висконсинскому университету более полумиллиарда долларов за нарушение патента: Изначально дело было рассмотрено еще в 2015 году, когда Apple должна была заплатить 234 млн долларов

    09:5910

    Adobe прекратит обновлять Flash в 2020 году: Популярность Flash пошла на убыль с приходом мобильных устройств

    09:5030

    Apple построит три больших завода в США: Источником данной информации выступил американский президент Дональд Трамп

    09:4728

    Аксессуар Moto 360 Camera Mod оценен в $300: Moto 360 Camera Mod поступит в продажу 10 августа по цене $300

    09:362

    Перечень устройств с поддержкой платформы Daydream до конца года увеличится до 11 смартфонов: Стоит напомнить, что первыми смартфонами с поддержкой новой платформы виртуальной реальности стали Google Pixel и Pixel XL

    09:24

    Представлены блоки питания AeroCool KCAS-G и KCAS-GM мощностью до 850 Вт: Отличительной чертой блоков питания KCAS-GM является модульная кабельная система

    09:17

    MS Paint удалят из Windows 10, но приложение можно будет скачать из Windows Store: Однако Microsoft рекомендует использовать всем новое приложение Paint 3D

    09:1113

    Представлен смартфон Moto Z2 Force: Moto Z2 Force уже доступен для предварительного заказа, продажи начнутся 10 августа

    08:538

    В сингапурском аэропорту будет внедрена регистрация с помощью распознавания лиц: Терминал T4 в аэропорту Чанги станет местом для обкатки технологии

    08:414

    В Стэнфордском университете создана первая в мире широкоугольная 4D-камера светового поля с одним объективом: Создатели новинки, сравнивая обычные камеры со своей разработкой, говорят о дверном глазке и окне

    08:4030

    Рост продаж Quanta Computer во второй половине 2017 обеспечат, в частности, новые часы Apple Watch: Из-за увеличения объемов заказов со стороны различных ЦОД рост поставок серверов будет двухзначным

    08:306

    Фото дня: референсный образец 3D-карты AMD Radeon RX Vega: Карта была предоставлена обозревателю для сравнения с Nvidia GeForce 1080

    08:192

    Компания Seagate опубликовала отчет за четвертый квартал 2017 финансового года и год в целом: За год в целом компания получила 10,771 млрд долларов дохода

    08:00

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