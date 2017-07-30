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    30 июля 2017

    Продажи умных часов Samsung Gear S3 frontier TUMI Special Edition начнутся 6 августа: Умные часы Samsung Gear S3 frontier TUMI Special Edition стоят $450

    21:1911

    Появилась информация о частотах и ценах 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64: Базовая частота GPU AMD Radeon RX Vega 64 равна 1247 МГц

    18:1826

    Квартальный доход Sharp за год уменьшился на 20%, но убыток сменился прибылью: Активы Sharp по состоянию на конец квартала оценивались в 16,03 млрд долларов

    17:372

    Появились новые изображения 3D-карт AMD Radeon RX Vega, включая модель с СВО: Компания AMD продемонстрировала 3D-карты AMD Radeon RX Vega

    08:5524

    Samsung обещает, что Galaxy Note 8 предложит богатые мультимедийные возможности: Анонс Galaxy Note 8 ожидается 23 августа

    08:3830

    Опубликовано изображение смартфона Samsung Galaxy S8 Active в высоком разрешении [Обновлено]: На данный момент неизвестными остаются дата выхода и цена устройства

    08:2519

    Первые электромобили Tesla Model 3 переданы заказчикам: Model 3 — первый электромобиль Tesla массового сегмента

    08:2064

    Док-станция Dodocool DC52 Dual USB-C предназначена для MacBook Pro 2016/17 : Устройство предлагается по цене 60 долларов

    08:156

    Опубликованы фотографии смартфона Asus ZenFone 4 Pro, который получит SoC Snapdragon 835, 6 ГБ ОЗУ и камеру с двукратным зумом: Выход устройства ожидается в сентябре

    08:011

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