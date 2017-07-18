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    18 июля 2017

    Процессор Intel Core i7-7700K оказался в играх лучше, чем Intel Core i7-7800X: Разница в частотах важнее разницы в числе ядер

    16:4838

    Аналитики верят, что курс Bitcoin превысит $3900: Падение курса расценивается как преддверие нового подъема

    16:2532

    Растущий спрос привел к дефициту флэш-памяти типа NOR: Изменениями спешат воспользоваться тайваньские и китайские компании

    16:0811

    В базе данных WiFi Alliance появился смартфон Essential A11: Под обозначением A11 кроется модель Essential PH-1

    15:06

    Беспроводной модуль Murata Type ABZ LoRaWAN для интернета вещей поддерживает сети SigFox и LoRa : Портировать стек SigFox помогло сотрудничество с STMicro и SigFox

    14:28

    Серия блоков питания Sharkoon SilentStorm Icewind включает модели мощностью 550, 650 и 750 Вт: Цена зависит блоков питания Sharkoon SilentStorm Icewind от мощности и начинается примерно с 70 евро

    13:341

    Появилось новое изображение смартфона Samsung Galaxy S8 Active: Выход смартфона Samsung Galaxy S8 Active приближается

    13:227

    В оснащение автомобиля Lexus CT200h вошла система автоматического торможения при обнаружении пешеходов: Для обнаружения пешеходов используется камера и радар

    11:3511

    Китай нарастил мощность альтернативной энергетики почти на 80 ГВт за полгода: Китай за последнее полгода стал активнее использовать энергию ветра и солнца

    11:0445

    Опубликованы официальные изображения смартфона Nokia 8: Смартфон будет работать под управлением Android 7.1.1 Nougat, а его цена составит около ?600

    10:4913

    Samsung заявила, что Galaxy S8 опережает по продажам Galaxy S7 на 15%: Конкретные данные по продажам Samsung не сообщает

    10:2919

    Монитор Benq Zowie XL2546 поддерживает технологию DyAc: Основой Benq Zowie XL2546 служит жидкокристаллическая панель Full HD типа TN

    10:224

    32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A стоит около $160: Разрешение панели составляет 1366 х 768 пикселей, частота обновления равна 60 Гц

    10:2129

    Новые изображения iPhone 8 намекают, что сканер отпечатков пальцев может находиться под кнопкой включения смартфона: Не стоит забывать, что у Apple есть соответствующий патент

    10:1522

    Производитель чехлов Ringke продемонстрировал заднюю панель смартфона LG V30: Под камерой по центру располагается дактилоскопический датчик

    10:09

    Xiaomi скоро выпустит линейку недорогих инверторных кондиционеров: Инверторные кондиционеры Xiaomi будут стоить на $500 меньше аналогичных продуктов именитых брендов

    09:5110

    Samsung наращивает выпуск самой быстрой памяти DRAM — микросхем HBM2 объемом 8 ГБ: Пропускная способность микросхем HBM2 объемом 8 ГБ производства Samsung равна 256 ГБ/с

    09:5132

    Смартфон Panasonic P55 Max оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА•ч: Пока что смартфон продается только в Индии

    09:434

    Гарнитуру Meizu Flow покажут вместе со смартфоном Meizu Pro 7: Рекламный слоган Meizu Flow гласит: «Не чувствовать ничего, слышать все»

    09:38

    LG Chem открыла новый завод по производству диагностических реагентов: LG Chem заявила, что теперь она может производить реагенты для проведения около 1900 видов тестов

    09:32

    Olloclip и Incase выпустили наборы принадлежностей для съемки Filmer's Kit для смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus: Наборов Filmer's Kit будет выпущено всего 2000 штук

    09:124

    Mastercard покупает разработчика искусственного интеллекта Brighterion: Предполагается, что технология Smart Agent, разработанная специалистами Brighterion, дополнит средства Decision Intelligence

    08:571

    Крепление BlackRapid WandeR ориентировано на тех, кто любит снимать смартфоном: Цена WandeR Bundle — $20

    08:402

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