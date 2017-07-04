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    4 июля 2017

    У 3D-карты AMD Radeon RX 560D будет 896 потоковых процессоров: AMD готовит к выпуску 3D-карту AMD Radeon RX 560D

    19:585

    Спрос на устройства Microsoft Surface оказался меньше, чем ожидалось: Компания Pegatron получает меньше заказов на сборку смартфонов и ноутбуков

    19:4429

    Foxconn инвестирует в Индию 5 млрд долларов: Foxconn существенно увеличит инвестиции в индийский рынок

    18:045

    Biostar предлагает майнерам видеокарту Radeon RX 470D с полным набором видеовыходов: Адаптер Biostar для добычи криптовалюты основан на Radeon RX 470D

    17:5216

    Компании LG Display, BOE Technology и Tianma уже в нынешнем году приступят к производству гибких панелей AMOLED : LG Display активно наращивает выпуск панелей AMOLED

    17:4325

    Появилось изображение очень компактного полнокадрового объектива с креплением Sony E : Марка Goerz вернется на рынок объективов с моделью с фокусным расстоянием 35 мм

    16:508

    Tuomeisi предлагает беспроводное зарядное устройство для смартфонов с поддержкой стандарта Qi всего за $14,49: Для охлаждения зарядного устройства задействован вентилятор мощностью 0,7 Ватт

    16:213

    Смартфон ZenFone 4 Max похож одновременно и на ZenFone 3 Zoom, и на ZenFone 3 Max: Смартфон ZenFone 4 Max оценён в 13 900 рублей

    16:1817

    iPhone 8 должен получить систему трехмерного распознавания лиц пользователей и дисплей с частотой 120 Гц: iPhone 8 представят в сентябре

    15:2671

    Компания Xiaomi опубликовала перечень смартфонов, которые получат обновление до ОС Android 7.0 и 7.1: Смартфоны Xiaomi Mi 6, Mi Max 2, Mi 5C и Redmi 4X обновят до Android 7.1.1

    15:196

    LeEco сталкивается с давлением кредиторов и партнёров : У LeEco образовались новые проблемы

    14:572

    Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в прототипе Vivo работает довольно плохо: Первые устройства с таким датчиком ожидаются на рынке в следующем году

    14:5112

    Смартфону Moto X4 приписывают SoC Snapdragon 630 и класс защиты IP68: Корпус Moto X4 будет защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP68

    14:331

    Мини-версия смартфона HTC U11 получит поддержку Edge Sense и будет основана на SoC Snapdragon 660: Смартфон HTC Ocean Life будет мини-версией флагмана

    14:324

    Смартфону Samsung Galaxy S8 mini приписывают SoC Snapdragon 821: Изначально смартфон появится в Южной Корее, сроки пока не сообщаются

    14:267

    В смартфонах Nokia будет использоваться SoC Xiaomi Surge S1: Новые смартфоны Nokia будут основаны на SoC Xiaomi

    14:181

    Представлен аксессуар Moto 360 Camera Mod для смартфонов Moto Z: Даты выхода и цены у устройства пока тоже нет

    14:17

    Опубликованы изображения смартфона Moto Z2 Force: Moto Z2 будет иметь схожие характеристики, только его дисплей не будет защищен по технологии ShatterShield

    14:101

    Hisense H10 получил 20-мегапиксельную фронтальную камеру и SoC Snapdragon 430: Цена смартфона составляет около $339

    14:00

    Беспроводная зарядка электромобилей во время движения может скоро стать реальностью: Испытания новой системы беспроводной зарядки прошли успешно

    12:5527

    Названы следующие объективы для камеры Fujifilm GFX 50S: Fujifilm приписывают намерение выпустить шесть моделей, две из которых — в этом году

    12:274

    Sony приписывают намерение выпустить флагманский смартфон с однокристальной системой собственной разработки: Sony может выпустить смартфон со своей SoC

    12:265

    Самый известный официальный магазин Apple закрыт до конца следующего года: Apple Store на Пятой авеню откроется лишь через год

    12:187

    К 2021 году Samsung инвестирует в расширение полупроводникового бизнеса в Южной Корее почти 19 млрд долларов: Samsung намерена вложить в полупроводниковое производство 18,6 млрд долларов

    12:0812

    Цены на дактилоскопические датчики опустились ниже $1,5: Из-за жесткой конкуренции некоторым производителям придется покинуть рынок дактилоскопических датчиков

    11:573

    Обновление Samsung Flow позволяет разблокировать ПК с Windows 10, используя дактилоскопический датчик мобильного устройства: Ранее эта возможность была доступна только пользователям Samsung Galaxy TabPro S

    10:5710

    Видеокарта Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition 11G получила такое длинное название отчасти благодаря системе охлаждения: Ускоритель Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition 11G не требует докупки дополнительных элементов охлаждающей системы

    10:3517

    Чтобы получить разрешение FTC на покупку Brocade, компании Broadcom пришлось взять на себя некоторые обязательства: Обязательства касаются компании Cisco

    10:115

    Смартфон Samsung Galaxy Note8 будет предложен в вариантах с 64 и 128 ГБ флэш-памяти. У него будет слот microSD: Анонс Samsung Galaxy Note8 ожидается 26 августа

    09:5321

    Toshiba просит суд отклонить запрос Western Digital на введение запрета на продажу полупроводникового производства: По мнению Toshiba, американский суд не имеет права запретить продажу

    09:251

    Миниатюрный одноплатный ПК NanoPi Neo Plus2 оснащен беспроводным модулем и флэш-памятью: Плата NanoPi Neo Plus2 лишена видеовыхода, но в остальном габариты не дают о себе знать

    08:301

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