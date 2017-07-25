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    25 июля 2017

    Apple принимается за создание собственной технологии OLED: В распоряжении разработчиков будет экспериментальная линия 2,5G

    18:18104

    Компания Qualcomm подтвердила существование SoC Snapdragon 845: По предварительным сведениям, Snapdragon 845 будет выпускаться по 10-нанометровой технологии

    17:404

    Специалисты KIMM смогли ускорить производство панелей micro-LED в 1000 раз: Институт планирует предоставить лицензию южнокорейской компании Lumens

    17:1211

    Компания SK Hynix отчиталась за второй квартал 2017 года: Чистая прибыль SK Hynix за год выросла на 763%

    16:482

    Facebook может выпустить умную АС с 15-дюймовой сенсорной панелью в следующем году: Рынок умных АС должен вырасти до 5,5 млрд долларов к 2022 году

    16:35

    Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) замечен в GFXBench: Представить смартфон должны в конце этого года или в начале следующего

    16:201

    Вспомогательный дисплей смартфона Meizu Pro 7 имеет диагональ 1,9 дюйма, базовая версия получит SoC Helio P25: Цена и емкость аккумулятора пока остаются неизвестными

    16:011

    LG Display будет производить телевизионные панели OLED в Китае: Китай предоставляет налоговые льготы компаниям, которые занимаются производством продукции в стране

    15:5119

    Массовое производство SoC Kirin 970 начнется в сентябре: Soc Kirin 970 дебютирует в смартфоне Huawei Mate 10, который должен быть представлен в октябре этого года

    15:423

    Смартфон Nokia 2 замечен в базе данных Geekbench : Цена Nokia 2 должна составить около 100 евро

    15:301

    Смартфон Xiaomi Mi 5X поступит в продажу 1 августа: На текущий момент более полумиллиона человек изъявили желание приобрести новинку компании Xiaomi

    15:109

    Telegram получил самоудаляющиеся фото- и видеосообщения: Также обновление улучшило фоторедактор и скорость загрузки мультимедийных данных

    14:595

    Спрос на сдвоенные камеры для смартфонов позволит Samsung Electro-Mechanics улучшить свое финансовое положение: В третьем квартале впервые с 2013 году операционная прибыль компании превысит отметку 90 млн долларов

    14:51

    LG выпустила новые датчики для умного дома: Цена новых датчиков колеблется в диапазоне от 28 до 59 долларов

    14:42

    Названа дата анонса смартфона Nokia 8: Анонс Nokia 8 назначен на 16 августа

    13:556

    Нехватка компонентов подорвет поставки ПК в этом полугодии: Дефицит связан с выпуском в этом полугодии новых моделей смартфонов

    13:3810

    Продажи процессоров AMD Ryzen Threadripper начнутся 10 августа: СВО в комплект не входит

    13:19

    Компания Nikon отметила 100-летие обещанием выпустить новую зеркальную камеру: Как и ожидалось, она будет называться Nikon D850

    12:3024

    Процессор Intel Core i9-7960X набирает 33672 балла в тесте Geekbench : 16 ядер Intel Core i9-7960X способны одновременно исполнять 32 потока команд

    11:387

    За минувший квартал Logitech удалось выручить 530 млн долларов: Операционная прибыль за год выросла на 22%

    11:222

    Mercedes-Benz впервые примет участие в гонках Formula E в 2019 году : Для этого немецкий автопроизводитель отказывается от участия в DTM

    11:0924

    В Индии хотят запретить самоуправляемые автомобили: Руководство страны объясняет это желанием сохранить рабочие места

    10:5520

    Qualcomm обвиняет сторонников Apple в попытке ввести ITC в заблуждение: На прошлой неделе на сторону Apple стали компании Google, Amazon, Microsoft и Facebook

    09:495

    Холдинг Alphabet опубликовал отчет за второй квартал 2017 года: Доход за год вырос, прибыль — уменьшилась

    09:154

    Бокс Aquatica AGH5 позволяет снимать камерой Panasonic Lumix DC-GH5 на глубинах до 130 м: Продажи бокса должны начаться в конце августа по цене $1799

    08:305

    Western Digital объявляет о создании флэш-памяти 3D NAND X4, хранящей по четыре бита в ячейке: Чтобы хранить в одной ячейке четыре бита, необходимо распознавать шестнадцать уровней заряда

    08:0010

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