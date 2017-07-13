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    13 июля 2017

    Специалистами CEA-Leti создан полностью работоспособный прототип вогнутого датчика изображения: Вогнутый датчик изображения разрешением 20 Мп предназначен для астрономов

    20:4630

    Аналитики IDC ожидают, что расходы на информационные технологии в этом полугодии начнут расти быстрее: Основания для оптимизма связаны с облачными вычислениями и мобильными устройствами

    20:10

    В ходе испытаний Hyperloop One достигнута скорость 112 км/ч: До заявленной скорости 1200 км/ч пока далеко

    19:5654

    Массовые поставки смартфонов Asus Zenfone 4 начнутся в августе: Первым на рынке появится Zenfone 4 Max, который выйдет в России уже завтра

    19:472

    Автомобили BMW получат поддержку Skype for Business : Владельцы BMW смогут пользоваться ПО Skype прямо из мультимедийной системы автомобиля

    19:3322

    Яндекс и Uber объединят бизнесы онлайн-такси в России и соседних странах: Сделка уже одобрена советами директоров Uber и Яндекса

    19:313

    Решения MediaTek очень популярны у производителей умных акустических систем: MediaTek нарастит выручку за счёт SoC для умных АС

    19:221

    Huawei разрабатывает процессор искусственного интеллекта: Huawei создаст микропроцессор для работы с ИИ

    19:06

    В октябре компания Razer пройдёт процедуру первичного публичного размещения акций: В процессе IPO компания Razer может быть оценена в 3-5 млрд долларов

    18:572

    AMD оценила процессор Ryzen Threadripper 1950X в 1000 долларов, при этом в тесте Cinebench R15 он на 40% превосходит Core i9-7900X: AMD назвала цены на CPU Ryzen Threadripper

    18:3737

    Xiaomi намерена открыть 2000 розничных магазинов по всему миру за три года: Xiaomi откроет 1000 фирменных магазинов за пределами Китая

    18:064

    Поддержку Android Auto получат 11 уже продающихся автомобилей Suzuki : Suzuki наделит поддержкой Android Auto 11 моделей авто

    17:561

    Adata SE730H — защищённый внешний твердотельный накопитель с интерфейсом USB-C 3.1: SSD Adata SE730H не боится воды и пыли

    17:41

    По данным IDC, рынок ПК за год сократился на 3,3%: Компании HP за квартал удалось отгрузить 13,782 млн персональных компьютеров

    17:173

    Анонсирован выпуск 32-дюймового устройства Wacom Cintiq Pro: Разрешение 32-дюймового устройства Wacom Cintiq Pro — 4K

    16:241

    Asus выпустила обновление до Android Wear 2.0 для умных часов ZenWatch 3, но не для ZenWatch 2: Часы ZenWatch 3 получили долгожданное обновление

    16:00

    Умная акустическая система Amazon Echo второго поколения будет выделяться более качественным звучанием для конкуренции с Apple HomePod: Умная АС Amazon Echo 2 станет звучать лучше

    15:4114

    Samsung приступила к коммерциализации первых в мире светодиодных кинотеатральных экранов: Дисплей был разработан в сотрудничестве с корейской кинокомпанией Lotte Cinema

    12:4622

    Новый безрамочный смартфон Sharp засветился на первой фотографии: Один из грядущих смартфонов, а точнее верхняя правая часть его лицевой панели запечатлена на следующей фотографии.

    12:3323

    У Toyoda Gosei готова светодиодная лампа для автомобильных фар: Светодиодная лампа, разработанная специалистами Toyoda Gosei, создает световой поток 2300 лм

    12:3216

    Акции Samsung Electronics выросли до рекордного значения: Сегодня акции компании Samsung Electronics в ходе торгов выросли до рекордного значения и составили 2212 долларов за штуку

    12:1618

    Nikon подтверждает разработку беззеркальной камеры, которая должна превзойти конкурентов по качеству: Технические подробности о новой камере пока отсутствуют

    12:0126

    Опубликованы новые изображения смартфона Google Pixel XL 2017 : Если верить этим изображениям, то новый Google Pixel XL не получит сдвоенную камеру

    11:452

    По подсчетам Gartner, рынок ПК во втором квартале 2017 года сократился на 4,3%: Лидером рынка ПК специалисты Gartner называют компанию HP

    11:442

    Louis Vuitton выходит на рынок умных часов с моделью Tambour Horizon стоимостью от $2490: Умные часы Tambour Horizon работают под управлением ОС Android Wear 2.0

    11:2741

    Смартфон LG V30 представят 31 августа: Анонс состоится 31 августа перед началом выставки IFA 2017

    11:212

    SK Hynix все еще рассчитывает на долю в полупроводниковом производстве Toshiba: Переговоры Toshiba с консорциумом, в который входит SK Hynix, застопорились

    11:02

    Опубликован список новых смартфонов Nokia с их однокристальными системами: Nokia 2 будет доступен в версиях с SoC Snapdragon 212 и однокристальной системой MediaTek, это модель начального уровня

    10:553

    Смартфон Samsung SM-G9600, оснащенный SoC Snapdragon 840, может оказаться младшей версией Galaxy S8: Вероятно, это более доступная версия Galaxy S8

    10:493

    Флэш-накопитель Super Talent TwoDrive оснащен интерфейсами Lightning и USB 3.0: Накопители Super Talent TwoDrive предложены объемом от 16 до 128 ГБ

    10:29

    Проекционный дисплей Nuviz адресован мотоциклистам: В дисплей Nuviz встроена камера

    10:106

    Samsung работает над функциональностью Storage Saving для своих смартфонов: Эта функциональность позволит вам освобождать место на смартфонах, удаляя фотографии и видеоролики

    10:0011

    В мониторе Asus VP28UQG установлена 28-дюймовая панель 4К: В мониторе Asus VP28UQG используется 10-разрядное представление цвета

    09:437

    Deutsche Bank считает, что iPhone 8 не удастся превзойти успех iPhone 6: Правы ли аналитики, покажет лишь время

    09:3714

    Аркадные автоматы помогают развиваться индустрии VR: JPW International Technology планирует уже в конце этого года спонсировать большой чемпионат по играм в виртуальной реальности

    09:281

    Patriot подтверждает совместимость модулей памяти с процессорами AMD Ryzen и платами с разъемом AM4: Полный список совместимости опубликован на сайте Patriot

    09:264

    Microsoft прекратила поддержку Windows Phone 8.1: Microsoft прекратила производство смартфонов Lumia, а поддержка платформы Windows 10 Mobile является лишь формальностью

    09:1927

    Водяное и воздушное охлаждение мирно сосуществует на карте EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 Hybrid: Карта EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 Hybrid получила целый массив термодатчиков

    09:00

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