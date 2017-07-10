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    10 июля 2017

    Изображение смартфона LG Q6 демонстрирует отсутствие сканера отпечатков пальцев: LG Q6 не получит дактилоскопа

    23:1526

    Смартфоны Samsung Galaxy Note FE продаются достаточно хорошо, но компания не собирается наращивать производство: Некоторые модификации Galaxy Note FE уже распроданы в Южной Корее

    19:0916

    Intel готовит десяток новых процессоров поколения Kaby Lake: Стали известны параметры новых процессоров Intel Core

    18:5212

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 5A получит сдвоенную камеру: Смартфон Xiaomi Redmi Note 5A основан на Snapdragon 625

    18:401

    Стыковочная станция Iogear GTD733 оснащена интерфейсом Thunderbolt 3: Рекомендованная цена Iogear GTD733 равна $300

    18:083

    Основой смартфона ZTE V0840 служит SoC Snapdragon 425 SoC: Смартфон ZTE V0840 работает под управлением ОС Android 7.1.1

    17:05

    Apple построит в Дании второй вычислительный центр, работающий на источниках возобновляемой энергии: Новый центр планируется ввести в строй во втором квартале 2019 года

    16:505

    Idemitsu Kosan и LG Chem договорились о взаимном использовании патентов в области OLED: Стороны условились «прочно поддержать» деятельность компании LG Display

    15:35

    Системная плата Colorful iGame X299 Vulcan X доступна в двух вариантах внешнего оформления: В оснащении Colorful iGame X299 Vulcan X можно выделить два порта USB 3.1

    13:30

    Смартфон LG Q6 получит дисплей Full Vision: Смартфон LG Q6 оснастят экраном с соотношением сторон 18:9

    12:31

    SK Hynix завершила выделение контрактного полупроводникового производства в дочернее предприятие: SK Hynix System IC займётся полупроводниковым производством для всех желающих

    12:21

    Rambus оценивает возможность продажи своих активов: Компания Rambus может быть продана

    12:117

    Появились первые изображения и некоторые спецификации камеры Leica TL2: Камера Leica TL2 может быть анонсирована сегодня

    11:454

    Энтузиаст решил проблему перегрева камеры Panasonic Lumix DMC-GF7: Чтобы отвести тепло, на камеру Panasonic Lumix DMC-GF7 можно установить радиатор

    10:4332

    СВО ID-Cooling Hunter Duet II охлаждает CPU и GPU эффективнее прежней модели: Система жидкостного охлаждения ID-Cooling Hunter Duet II получила увеличенный радиатор и новые помпы

    09:306

    Консоль Sony PS5 появится в 2019 году и получит отдельный GPU, способный обеспечить в играх частоту 240 к/с в разрешении 4K: Консоль Sony PS5 получит отдельную видеокарту

    08:0048

    Системная плата Sapphire BP-FT3bGS базируется на SoC AMD G-серии: Плата Sapphire BP-FT3bGS выделяется своей системой охлаждения

    07:306

    Завтра Xiaomi должна представить смартфон с 6 ГБ ОЗУ и ёмким аккумулятором : Xiaomi готовит флагманский смартфон с большим аккумулятором

    07:005

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