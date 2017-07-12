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    12 июля 2017

    По прогнозу IDC, рынок роботов в этом году превысит 97 млрд долларов, а в 2021 году — 230 млрд долларов: Набольшим потребителем роботов в ближайшие годы останется производство

    16:417

    Серия Adata XPG Gammix D10 включает модули памяти DDR4-2400, DDR4-2800 и DDR4-3000: Компоненты модулей Adata XPG Gammix D10 установлены на 10-слойных печатных платах

    16:415

    Представлена 3D-карта Colorful iGame GTX 1080 Ti Neptune W, оснащенная СВО: Конфигурация Colorful iGame GTX 1080 Ti Neptune W включает 3584 ядра CUDA

    16:1710

    VIA Labs VL820 — первый контроллер концентратора USB 3.1 Gen 2, сертифицированный USB-IF: Конфигурация VIA Labs VL820 включает один исходящий порт и четыре нисходящих

    15:589

    Твердотельные накопители Adata XPG Gammix S10 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 поддерживают протокол NVMe 1.2 :

    Компания Adata Technology сообщила о выпуске твердотельных накопителей XPG Gammix S10. Эти накопители типоразмера

    14:231

    Системная плата MSI X299 XPower Gaming AC оснащена радиаторами для накопителей типоразмера M.2: Системная плата MSI X299 XPower Gaming AC предназначена для процессоров Intel Core X

    13:57

    У Toshiba готова флэш-память 3D TLC NAND с объемной компоновкой кристаллов с использованием технологии TSV: Объемная компоновка позволяет увеличить объем микросхем памяти

    13:1723

    Новый смартфон Google Pixel XL может получить чувствительные к силе нажатия боковые панели: Данная технология должна позволить пользователям задействовать помощник Google Assistant в различных сценариях

    13:156

    В Geekbench протестирован смартфон Xiaomi Helium : Стоит добавить, что Xiaomi использовала название Helium для прошлогоднего смартфона Mi Max

    13:004

    В Apple iTunes появилась возможность оплаты с помощью PayPal: Пока только в некоторых странах

    12:5217

    Рыночная стоимость Samsung увеличилась на 83,5 млрд за полгода: Аналитики уверены, что в обозримом будущем акции компании продолжат свой рост, как и рыночная капитализация

    12:4213

    Смартфон Samsung Galaxy S8 продается на 20% хуже, чем Galaxy S7: За первые два месяца было реализовано 9,8 млн Galaxy S8 и 12 млн Galaxy S7

    12:3228

    Toyota выделяет 100 млн долларов начинающим разработчикам искусственного интеллекта и роботов: Первыми финансовую поддержку Toyota получат компании Nauto, SLAMcore и Intuition Robotics

    12:221

    Илон Маск выкупил у PayPal домен X.com: Сколько стоит доменное имя X.com — неизвестно

    11:5021

    Комплекты ОЗУ Team Group T-Force Delta RGB достигли частоты 3 ГГц: Модули Team Group T-Force Delta RGB привлекают не столько частотой работы, сколько возможностями освещения

    11:00

    Переходник Laowa Magic Shift Converter обеспечивает функцию сдвига объективов, устанавливаемых на камеры с креплением Sony E: Прием предварительных заказов на варианте MSC для объективов Canon уже начался

    10:385

    Дополнительный дисплей Meizu Pro 7 удобно использовать для селфи на основную камеру: Meizu Pro 7 станет первым смартфоном производителя со сдвоенной основной камерой

    10:212

    Logitech покупает производителя гарнитур Astro: Сумма сделки — $85 million

    10:161

    По новым данным, Samsung Galaxy Note 8 покажут 23 августа: Samsung Galaxy Note 8 получит дисплей диагональю 6,3 дюйма, стилус S-Pen и поддержку голосового помощника Bixby

    10:1516

    Toshiba ведет переговоры о продаже полупроводникового производства с Western Digital и Foxconn: Попытка Toshiba продать полупроводниковое производство выбранному ранее покупателю застопорилась

    10:002

    AMD выпустит три видеокарты Radeon RX Vega: Radeon RX Vega будет существовать в трёх версиях

    10:0018

    Sony выпустит три новых плеера Walkman в этом году: Ключевые характеристики моделей не сообщаются, однако известно, что они будут отличаться объемами флэш-памяти

    09:4522

    Процессорный кулер Gigabyte Aorus ATC700 получил тепловые трубки увеличенного диаметра: Кулер Gigabyte Aorus ATC700 стал первым в новом семействе Gigabyte

    09:303

    Чехол смартфон Nokia 9 подтверждает наличие сдвоенной вертикальной камеры: Чехол также указывает на то, что задняя панель смартфона будет изогнута со всех четырех сторон

    09:21

    Изображение дня: смартфон Google Pixel XL2: Google Pixel XL2 будет сильно отличаться от предшественника

    09:0010

    Смартфон Huawei P20, оснащенный SoC Kirin 960, выйдет до конца года: Смартфон получит аккумулятор емкостью 4000 мА•ч, а также сдвоенную камеру с системой оптической стабилизации и поддержкой HDR

    08:551

    По последним данным, Samsung отказалась от идеи выпуска смартфонов Galaxy S8 Mini и Galaxy A10 Pro: Главная причина заключается в сложностях, которые возникают при производстве изогнутых дисплеев OLED

    08:475

    Volvo первой на рынке оснащает магистральные тягачи мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay : Грузовики Volvo VNL оснащены системой с Apple CarPlay

    08:306

    Курсы основных криптовалют существенно упали: Криптовалюты падают в цене

    08:0026

    Смартфон Moto X4 может получить фронтальную 12-мегапиксельную камеру: Смартфон Moto X4 будет основан на SoC Snapdragon 630

    07:30

    Intel специально ограничила возможности младших CPU Skylake-X при работе с набором команд AVX-512: COU Core i7 Skylake-X хуже справляются с AVX-512, чем Core i9

    07:0020

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