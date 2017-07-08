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    8 июля 2017

    Facebook хочет построить небольшую деревню Willow Campus площадью 240 000 квадратных метров: Facebook построит небольшую деревню, исполняющую роль кампуса

    15:2513

    Смартфон Samsung Galaxy On Max: 4 ГБ ОЗУ, 16-нанометровая платформа, камера с диафрагмой F/1.7 и стоимость 260 долларов: Смартфон Samsung Galaxy On Max получился весьма интересным

    14:0823

    В Китае начала работать солнечная электростанция, построенная в форме панды: В течение следующих пяти лет в Китае будет построено еще несколько подобных электростанций

    13:2219

    Xiaomi сумела нарастить продажи смартфонов на 70%: За прошлый квартал Xiaomi продала 23,16 млн смартфонов

    13:2010

    На Wall Street считают, что рыночная капитализация Apple превысит $1 трлн в течение года: В течение 12 месяцев акции должны вырасти в цене до 202 долларов

    13:0927

    Между смартфонами OnePlus 5 с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти всё-таки есть разница в производительности: OnePlus 5 с 6 и 8 ГБ ОЗУ показывают разное быстродействие

    12:5712

    Смартфон Huawei Enjoy 7 оценен в $132: Технология фонового сжатия Ultra Memory отвечает за плавность работы смартфона

    12:52

    Lightank W100 — гибрид проектора и мини-ПК с Windows 10: Разрешение составляет 1280 х 800 пикселей, соотношение сторон — 16:10

    12:29

    На руководство Toshiba давят, чтобы оно рассмотрело альтернативы продаже полупроводникового производства выбранному кандидату: План «А» устраивает не всех

    11:153

    Смартфон Moto G5S Plus получит сдвоенную камеру, один из модулей которой будет монохромным: Смартфон Moto G5S Plus станет крупнее предшественника

    09:0012

    3D-модели смартфонов Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus демонстрируют максимальную схожесть аппаратов: Смартфонам Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus приписывают 8 ГБ ОЗУ

    08:301

    Оболочка Xiaomi MIUI 9 будет анонсирована 16 августа : Xiaomi выпустит MIUI 9 в середине августа

    07:004

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