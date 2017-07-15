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    15 июля 2017

    В твердотельных накопителях Colorful CN600 и SL500 используется флэш-память TLC NAND, в CN500 — MLC NAND: Компания Colorful представила твердотельные накопители CN600, SL500 и CN500 объемом 240 ГБ

    15:344

    Смартфон HTC U11 к уже поддерживаемым помощникам HTC Companion и Google Assistant получит ещё и поддержку Alexa: Смартфон HTC U11 будет поддерживать Alexa

    15:025

    Версия Galaxy J7 для китайского рынка может стать первым смартфоном Samsung со сдвоенной камерой: Samsung Galaxy J7 для китайского рынка выделяется сдвоенной камерой

    14:531

    Nintendo прекращает продажи приставки New 3DS: Консоль Nintendo New 3DS стала историей

    14:42

    Lumlight собирает средства на выпуск настольного светильника OLED: Чтобы организовать выпуск настольных светильников OLED EyeCare Lamp, достаточно $15 000

    14:296

    Запуск англоязычной версии Bixby Voice может состояться уже 18 июля: Пока что Google Assistant, Amazon Alexa, Microsoft Cortana и Apple Siri являются куда более успешными и популярными персональными помощниками

    14:096

    Qualcomm, MediaTek и Spreadtrum останутся в этом году основными поставщиками SoC для смартфонов: Позже в этом году ожидается появление 12-нанометровых SoC MediaTek

    13:572

    Руководство Samsung назвало сроки выпуска планшетофона Samsung Galaxy Note 8: Изначально смартфон появится на рынках США, Великобритании и Южной Кореи

    13:554

    Начались поставки 16-модульных камер Light L16: По словам создателей Light L16, проект занял четыре года

    13:3811

    Инсайдер опубликовал характеристики и цену смартфона Nokia 8: Анонс состоится до конца месяца, а в продажу смартфон поступит уже 31 июля

    12:4515

    Опубликованы фотографии смартфона Moto G5S Plus, который представят 25 июля: 25 июля также будут представлены смартфоны Moto Z2 Force и Moto X4

    12:30

    Опубликован большой рекламный ролик линейки смартфонов LG Q6: По неподтвержденной информации, смартфон LG Q6 в Корее будет стоить около 360 долларов

    12:14

    Квадрокоптер DRL RacerX разогнали до рекордной скорости 263 км/ч: Рекорд зафиксирован в книге рекордов Гиннеса

    10:107

    Проблема с затенением части кадра касается большего числа камер Nikon D750, чем считалось ранее : Диагностика и ремонт Nikon D750 выполняются бесплатно даже после истечения гарантийного срока

    09:26

    Модули памяти Adata XPG Spectrix D40 рассчитаны на флагманские платформы Intel и AMD: Планки Adata XPG Spectrix D40 способны преодолеть отметку 4 ГГц

    07:002

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