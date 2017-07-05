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    5 июля 2017

    Рынок ПК начнёт расти со следующего года: Аналитики Gartner оценили рынок электронных устройств

    20:2617

    Европарламент одобрил рекомендации, которые могут помочь появлению более надёжных и ремонтопригодных продуктов: Европарламент хочет, чтобы в ЕС были более надёжные и ремонтопригодные продукты

    20:1251

    В тесте 3DMark 11 видеокарта Radeon RX Vega существенно обходит GeForce GTX 1080: У Radeon RX Vega всё-таки есть шанс обойти GeForce GTX 1080

    19:4521

    Подводный бокс Ikelite 6171.01 предназначен для камеры Panasonic Lumix DMC-LX10 : Рекомендованная производителем розничная цена новинки равна $299

    18:57

    Смартфон Asus X00GD с аккумулятором емкостью 4850 мА∙ч прошел сертификацию в организации WiFi Alliance : За сертификацией в WiFi Alliance обычно следует скорый анонс новинки

    18:522

    Смартфон Samsung Galaxy J5 Pro отличается от Galaxy J5 (2017) увеличенным объемом оперативной памяти : Новинка уже продается в Таиланде по цене около $295

    18:42

    Начиная с 2019 года, Volvo будет выпускать только автомобили с гибридными или электрическими двигателями: Volvo — первый крупный производитель автомобилей, назвавший точный срок отказа от традиционных силовых установок

    14:3580

    В мониторе MSI Optix G24C используется вогнутая панель с частотой обновления 144 Гц: Монитор MSI Optix G24C поддерживает технологию адаптивной синхронизации AMD FreeSync

    13:5910

    Одна камера смартфона VKworld Mix+ позволит делать те же трюки, что и сдвоенные камеры конкурентов: Камера позволит создавать эффектные портретные снимки с размытием заднего фона, а также менять точку фокусировки на готовом кадре

    13:309

    Ассортимент EK Water Blocks пополнил радиатор для твердотельных накопителей типоразмера M.2: Радиатор EK-M.2 NVMe Heatsink совместим с SSD типоразмера M.2 2280 с односторонним размещением микросхем

    13:1015

    Lenovo показала новые модули Moto Mods для смартфонов Moto Z : К сожалению, даты выхода и цены новых Moto Mods пока не сообщаются

    12:54

    Новых планшетов Nokia в ближайшее время ожидать не стоит : Под брендом Nokia планшетов в этом году не появится

    12:534

    Honda показала подушку безопасности для мотороллеров: Подушка радикально уменьшает риск получения черепно-мозговой травмы водителем мотороллера

    12:5216

    Электромобиль BMW i8 Roadster стал героем нового ролика: Первым серийным электромобилем компании стал BMW i3, который вышел в ноябре 2013 года

    12:358

    TomTom и Baidu совместно предложат карты высокого разрешения для самоуправляемых автомобилей: Стандартизация карт высокого разрешения будет способствовать внедрению самоуправляемых автомобилей

    12:28

    Платёжный сервис LG Pay выйдет за пределы Южной Кореи: LG наделит поддержкой LG Pay большее количество смартфонов

    12:151

    В каталоге Ikelite появился подводный бокс для камеры Olympus Stylus Tough TG-5 : Рекомендованная производителем розничная цена новинки равна $299

    12:122

    Безрамочный смартфон Bluboo S1 с SoC Helio P25 и 4 ГБ ОЗУ оценен в $150: Продажи начнутся 10 июля

    11:527

    По оценке IHS Markit, в этом году рынок панелей AMOLED вырастет на 63%: Производители панелей инвестируют значительные средства в освоение технологии AMOLED и расширение мощностей

    11:47

    Nokia и Xiaomi подписали договор о взаимном лицензировании: Компания Nokia обладает внушительным собранием патентов в области сотовой связи

    11:292

    Samsung Electronics шестой год подряд признали самым популярным брендом в Азии: В опросе, который был проведен Campaign Asia-Pacific и Nielsen, приняли участие 6000 человек из 10 стран азиатского региона

    11:263

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 получит Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 3790 мА•ч: Смартфон получит до 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, при этом цена составит 220 долларов

    11:1910

    Tesla отгрузила во втором квартал на 53% машин больше, чем годом ранее: Во втором квартале поставки немного снизились из-за дефицита новых аккумуляторных батарей емкостью 100 кВт•ч

    11:0418

    Смартфон HTC 10 взорвался, травмировав глаз и руку его владелицы: Пострадавшая обратилась к производителю, но ответа пока нет

    10:5817

    Умная АС Samsung Vega будет оснащена Bixby: Умная колонка Samsung проходит под кодовым названием Vega

    10:54

    Начались продажи адаптеров Commlite ENF-E1 Pro ver.05 для установки объективов с креплением Nikon F на камеры с креплением Sony E: Адаптер Commlite ENF-E1 Pro ver.05 поддерживает автоматическую фокусировку

    10:207

    Компания, создавшая камеру Panono, продана новому владельцу. Участники сбора средств остались ни с чем : Всего заказчикам было отгружено около 400 камер Panono

    09:5711

    Проект китайского автобуса TEB, двигающегося над автомобилями, оказался аферой: Финансирование проекта привлекло внимания полиции

    09:4120

    Первая плата для разработчиков с SoC AMLogic S912: Khadas VIM2: Плата Khadas VIM2 отличается горячим нравом, требующим охлаждения

    09:003

    Nvidia исследует возможность создания графических процессоров, состоящих из нескольких отдельных кристаллов: Будущее сложных GPU за многочиповой упаковкой

    08:0019

    SSD Apacer AS350 Panther относятся к самому начальному сегменту: Накопители Apacer AS350 Panther пока не могут похвастаться многообразием емкостей

    07:301

    Появилось изображение смартфона Moto X4, которое на самом деле может относиться к модели Moto M2: Смартфон Moto X4 в итоге может оказаться не таким, каким мы его видели ранее

    07:001

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