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    19 июля 2017

    Названа базовая частота 12-ядерного процессора Intel Core i9-7920X: Процессор Intel Core i9-7920X стоит $1189

    18:0527

    Второй основатель SolarCity уходит из компании : Восемь месяцев назад компанию SolarCity купила компания Tesla

    17:443

    Число зарегистрированных доменных имен превысило 330 млн: В домене .com зарегистрировано 128,4 млн имен

    16:1010

    Суд счел законным временное ограничение доступа сотрудников Western Digital к базам данных Toshiba: На прошлой неделе было вынесено предписание, обязывающее снять ограничение доступа

    15:324

    IBM отчиталась за второй квартал 2017 года: За год доход IBM уменьшился на 5%, чистая прибыль — на 7%

    14:50

    Представлены умные очки Google Glass Enterprise Edition: Из модного аксессуара для любителей технических новинок очки превратились в инструмент профессионалов

    13:587

    Утилизация смартфонов Samsung Galaxy Note7 позволит получить более 157 тонн золота, серебра, меди и кобальта: Процесс утилизации начнется до конца текущего месяца

    12:0426

    Доля смартфонов со сдвоенными камерами увеличится до 50% за два года: Основными производителями камер для смартфонов являются тайваньские компании Largan Precision и Genius Electronic Optical, а также китайская Sunny Optical Technology и японская Kantatsu

    11:346

    Умная АС Samsung Vega может не увидеть свет: По оценке EMarketer, более 35,6 млн американцев будут использовать Amazon Echo, Google Home и другие похожие АС в этом году

    11:2519

    Ассортимент EK Water Blocks пополнил водоблок для системных плат серии MSI X299: Цена водоблока EK-FB MSI X299 Gaming Pro Carbon RGB примерно равна 120 евро

    11:15

    Монитор Benq SW271 ориентирован на профессиональных фотографов: Монитор Benq SW271 поддерживает аппаратную калибровку цветопередачи

    11:008

    IDC прогнозирует, что в 2021 году расходы на общедоступные облачные сервисы достигнут 266 млрд долларов: Наиболее востребованным облачным сервисом в обозримом будущем останется «приложение как сервис»

    09:44

    Смартфон Xiaomi Mi 5X и прошивка MIUI 9 будут представлены 26 июля, опубликованы официальные изображения: Xiaomi Mi 5X получил тонкий цельнометаллический корпус, разъемы 3,5 мм и USB-C

    09:426

    Смартфон LG V30, предположительно, протестирован в Geekbench: Анонс LG V30 ожидается 31 августа

    09:331

    Семейство Intel Xeon D пополнили однокристальные системы D-1513N, D-1523N, D-1533N, D-1543N и D-1553N : Общим новшеством SoC Xeon D-15x3N является технология Intel QuickAssist

    09:251

    LeEco не удалось выбрать нового председателя: Собрание акционеров LeEco выбирает новый совет директоров

    09:086

    Роутер Xiaomi Mi Router HD, наконец, поступает в продажу: Версия Xiaomi Mi Router HD без встроенного накопителя обойдется в 74 доллара

    09:0724

    Смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy Note 9 позаимствуют дисплеи у флагманов этого года: Источники сообщают, что в Samsung Galaxy S9 должен быть реализован ультразвуковой дактилоскопический датчик

    08:5011

    Samsung начнет выпускать 7-нанометровые SoC Apple A12 для новых iPhone в следующем году: До 2013 году Samsung был главным производителем мобильных процессоров для Apple

    08:4064

    Твердотельные накопители Adata ISSS314 выпускаются в двух вариантах, различающихся используемой флэш-памятью: Накопители Adata ISSS314 рассчитаны на использование в промышленной электронике

    08:401

    Глава Google Fiber покинул свой пост через пять месяцев после назначения: Google не сообщила, кто именно займет вакантное место

    08:301

    Гарнитура Pioneer Rayz Plus получила поддержку Siri : Наушники доступны по цене около 150 долларов

    08:241

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