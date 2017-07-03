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    3 июля 2017

    Бренд Zuk может продолжить существование: Lenovo могла оставить бренд Zuk

    20:146

    Samsung показала автономную гарнитуру виртуальной реальности Exynos VR III, основанную на SoC Exynos 8890: Гарнитура Exynos VR III получила панель 4K

    20:0337

    Canon создала компанию Arcus Global: Canon выделила сервис Video Cloud IoT в отдельную компанию

    19:382

    Гендиректор Globalfoundries назвал следующее десятилетие началом «золотого века» полупроводникового производства: Компания Globalfoundries ускорила строительство новой фабрики в Китае

    19:2519

    Huawei, SAIC Motor и China Mobile показали дистанционное управление автомобилем по сети 5G: Удаленное управление может быть востребовано, когда присутствие водителя в машине по каким-то условиям нежелательно или невозможно

    19:062

    Microsoft планирует уволить тысячи сотрудников: Сейчас в Microsoft работает примерно 121 500 сотрудников

    18:4225

    Стало известно, как SK Hynix профинансирует свое участие в покупке полупроводникового производства Toshiba: SK Hynix объясняет свое участие в сделке желанием наладить совместную деятельность с Toshiba

    18:27

    Производитель опубликовал официальные изображения смартфона Vivo X9s Plus до анонса: Vivo X9s Plus будет доступен в розовом, золотом и черном вариантах исполнения корпуса

    17:505

    Представлена клавиатура Cherry MX Board 1.0 TKL: Клавиатура Cherry MX Board 1.0 TKL доступна в вариантах с переключателями MX Red, MX Blue, and MX Brown

    17:4910

    Планшет LG G Pad IV 8.0 FHD оценен производителем в $305: Планшет LG G Pad IV 8.0 FHD построен на однокристальной системе Snapdragon 435

    17:377

    Специалисты Yole Developpement назвали технологию, обеспечивающую ключевое конкурентное преимущество на рынке датчиков изображения: В 2016 году рынок датчиков изображения в денежном выражении составил 11,6 млрд долларов

    16:072

    Опубликованы изображения планшета Microsoft Surface Mini: Выпуск планшета Microsoft Surface Mini был отменен в 2014 году

    14:5313

    Смартфон Samsung Galaxy C7 (2017) прошел сертификацию WiFi Alliance : Технические характеристики Samsung Galaxy C7 (2017) пока неизвестны

    14:37

    Новые процессоры Core i3-7130U и Pentium 4415Y поддерживают Hyper-Threading: Intel представила CPU Core i3-7130U и Pentium 4415Y

    13:0817

    Nvidia наделила поддержкой DirectX12 видеокарты поколения Fermi: Видеокарты Fermi получили поддержку DirectX12

    12:4414

    Проблема с реализацией Hyper-Threading в актуальных процессорах Intel была решена компанией ещё в апреле: Intel решила проблему с Hyper-Threading ещё пару месяцев назад

    12:2512

    Внешний вид водоблоков Swiftech Apogee SKF Heirloom можно менять с помощью вставок: Водоблок Swiftech Apogee SKF Heirloom доступен в пяти цветовых вариантах

    12:14

    Согласно данным ПО PassMark, доля AMD на рынке CPU выросла до 31%: PassMark указывает на существенный рост доли AMD на рынке процессоров

    12:1012

    Японцы планируют высадиться на Луне к 2030 году: Кроме того, JAXA планирует внести свой вклад в возглавляемую NASA многонациональную миссию по постройке новой космической станции

    12:0623

    Видеокарту Radeon RX Vega представят 30 июля на мероприятии SIGGRAPH: Кристалл Vega 10 оказался не столь крупным, как мы думали

    12:017

    SSD Apacer PT920 Commando имеет необычный внешний вид: Твердотельный накопитель Apacer PT920 Commando с интерфейсом PCIe поддерживает NVMe

    11:539

    KGI Securities считает, что новые ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев Qualcomm появятся в смартфонах еще не скоро: Производители не будут торопиться с осваиванием ультразвуковых дактилоскопических датчиков

    11:5115

    Xiaomi приписывают намерение отказаться от развития линейки Redmi Pro: В ходе конференции Surge S1, которую провела Xiaomi ранее, компания ни слова не сказала об успехах оригинальной модели Xiaomi Redmi Pro

    11:373

    Первые 30 электромобилей Tesla Model 3 будут переданы заказчикам 28 июля: К декабрю объем выпуска Tesla Model 3 должен достичь 20 000 штук в месяц

    11:1827

    Штат Samsung сократился впервые за 7 лет: При этом количество американских сотрудников Samsung за год выросло на 8,5 и составило 25988 человек

    11:059

    В компании Ford создано подразделении робототехники и искусственного интеллекта: Необходимость в новом подразделении обусловлена растущим пониманием потенциала робототехники и искусственного интеллекта

    10:431

    Смартфон Xiaomi X1 получит SoC Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ и сдвоенную камеру: Xiaomi X1 будет доступен в двух версиях, первая получит дисплей Pegasus диагональю 5,5 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей

    10:413

    Apple может вложить более $2,5 млрд в завод LG Display по производству панелей OLED: Сумма инвестиций составит от 1,7 до 2,6 млрд долларов, однако конкретные сроки и подробности пока что не согласованы

    10:2826

    Водоблок EK-FB GA AX370 Gaming RGB Monoblock предназначен для системных плат Gigabyte X370: Цена EK-FB GA AX370 Gaming RGB Monoblock примерно равна 120 евро

    10:25

    На дополнительном дисплее смартфона Meizu Pro 7 можно будет играть в Pac-Man: Анонс устройства состоится в ближайшее время

    10:163

    Представлен бюджетный смартфон Meizu A5 стоимостью около $100: Устройство доступно в черном, серебристом и золотом вариантах исполнения

    09:557

    Смартфон Moto M2 выйдет в октябре, оснащенный SoC Helio P20 и 6 ГБ ОЗУ: Смартфон Moto M2 выйдет в октябре

    09:45

    Бюджетный смартфон Xiaomi Riva работает под управлением Android 7.1.2: Смартфон показал очень невысокие результаты

    09:382

    Доступный одноплатный ПК Le Potato должен получить поддержку ядра Linux 4.9: Плата Shenzhen Libre Technology Le Potato лишена флэш-памяти и беспроводного адаптера, но обещает длительную поддержку

    08:3022

    Asus снова задерживает обновление для умных часов ZenWatch второго и третьего поколений: Asus обещает обновить свои умные часы в течение лета

    08:001

    В профессиональных тестах 3D-карта Radeon Vega Frontier Edition обходит соперника, но разница в энергопотреблении колоссальна: Radeon Vega Frontier Edition оказалась быстрее Quadro P4000

    07:3021

    Fitbit испытывает трудности в создании своих первых умных часов: Fitbit сложно даётся работа над первыми умными часами

    07:003

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