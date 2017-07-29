  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 июля 2017

    Доход Intel достиг рекордного значения 14,8 млрд долларов: Опубликован отчет Intel за второй квартал 2017 года

    15:2817

    Возобновляемые источники энергии все еще являются недостаточно надежными, считают в Siemens: Правительство всех стран должно поощрять частный бизнес на вкладывание средств в «зеленую» энергию

    13:3678

    Huawei обещает представить процессор с системой ИИ этой осенью: Компания планирует вкладывать большие средства в инновации, систему контроля качества, сервисную поддержку и каналы дистрибуции

    13:01

    Плееры iPod Nano и iPod Shuffle стали частью истории: Apple прекратила поддержку iPod Nano и iPod Shuffle

    12:5126

    Четырехдюймовый видеорегистратор Motorola оценен в $99: Видеорегистратор Motorola будет продаваться в США и странах Европы

    12:186

    Essential Products покинул главный дизайнер пользовательского интерфейса: Главный дизайнер Pebble, WebOS и Essential Products нанят на работу в Google

    12:02

    Xiaomi оформила кредит на $1 млрд, чтобы расширить сеть магазинов: Недавно были открыты новые магазины в Индии и Греции

    11:479

    Подводный бокс Nauticam NA-A9 предназначен для камеры Sony A9: Он обеспечивает возможность погружения на глубину до 100 м

    09:50

    Появились изображения 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64: Изображений варианта AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Edition пока нет

    09:0517

    Western Digital и SanDisk начали поставки твердотельных накопителей Blue и Ultra объемом до 1 ТБ: В новых SSD используется флэш-память 3D BiCS FLASH NAND

    08:4517

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018