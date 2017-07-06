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    6 июля 2017

    Смартфоны Vivo X9s и X9s Plus в чём-то оказались даже хуже предшественников : Vivo представила смартфоны X9s и X9s Plus

    21:245

    Nvidia и Baidu договорились сотрудничать в области искусственного интеллекта: Партнеры собираются внедрять ИИ в облачные вычислительные центры, самоуправляемые автомобили и умные дома

    20:093

    Acer ET430Kwmiiqppx — 43-дюймовый монитор 4K UHD стоимостью менее 700 долларов: Монитор Acer ET430Kwmiiqppx получил огромную панель IPS

    19:1225

    DeepMind откроет первую международную исследовательскую лабораторию в Канаде: DeepMind открывает лабораторию исследования ИИ в Канаде

    17:412

    «Яндекс» занимается разработкой собственной умной акустической системы: «Яндекс» может выпустить умную АС с поддержкой русского языка

    17:1422

    Компания Apple вошла в рабочую группу W3C WebVR: Участники W3C Working Group WebVR хотят добавить в основные браузеры поддержку виртуальной реальности

    16:5115

    Франция может запретить продажи автомобилей с ДВС в 2040 году: Франция намерена всерьёз озаботиться экологическими вопросами

    16:4433

    Данные ПО AnTuTu подтверждают скорый выход смартфона Sony XZ1 Compact, работающего под управлением Android 8.0: Sony XZ1 Compact получит экран HD

    15:5515

    Из-за низкого процента выхода годной памяти 3D NAND на мощностях SK Hynix и Toshiba, компании Apple пришлось обратиться к Samsung: Apple — не единственный производитель смартфонов, готовящий к выпуску новые модели

    15:5249

    Изображение чехла для смартфона Samsung Galaxy Note 8 подтверждает наличие разъема 3,5 мм: Samsung Galaxy Note 8 должны представить в августе или сентябре

    13:0525

    SK Hynix удалось довести процент выхода годной 72-слойной флэш-памяти 3D-NAND до необходимого уровня : SK Hynix использует новую память TLC 3D NAND в готовой продукции

    12:49

    Nikon работает над миниатюрной камерой, которая будет конкурировать с камерами смартфонов: Столетие Nikon будет отмечено сюрпризом

    12:2436

    Выход англоязычной версии Bixby снова откладывается: Сроки выхода англоязычной версии Bixby не уточняются

    12:104

    Авария на фабрике Micron приведёт к ещё большему росту цен на микросхемы памяти DRAM: Память DRAM ещё больше подорожает из-за аварии на заводе Micron

    12:079

    Дополнительный дисплей смартфона Meizu Pro 7 сможет дублировать основной: Новые фотографии Meizu Pro 7 снова подтверждают наличие цветного дополнительного дисплея

    11:555

    Самой популярной видеокартой среди игроков Steam стала GeForce GTX 1060: Steam обновил статистику

    11:5416

    Опубликованы новые изображения оболочки MIUI 9: Вице-президент Xiaomi по маркетингу опубликовал новые изображения, демонстрирующие интерфейс MIUI 9

    11:507

    Панель AMOLED размером 5,5 дюйма уже стоит меньше такой же жидкокристаллической панели: Рост объемов производства привел к снижению цен на панели AMOLED

    11:3913

    В возрождении Nokia на рынке смартфонов компания HMD делает ставку на сотрудничество с Zeiss: Хорошие камеры останутся сильной стороной смартфонов Nokia

    11:217

    Китайская компания Geely купила разработчика летающих автомобилей: Компания Terrafugia разработала летающий автомобиль Transition

    10:5510

    Смартфон Xiaomi Chiron получит SoC Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ и дисплей с соотношением сторон 18:9: Вполне вероятно, что Xiaomi Chiron — это кодовое название Xiaomi Mi Mix 2 или Mi Note 3

    10:406

    По прогнозу Tractica, к 2022 году рынок роботов превысит 237 млрд долларов : Промышленные роботы отходят на второй план

    10:225

    Опубликована фотография возможной упаковки iPhone 8: Анонс iPhone 8 ожидается в сентябре

    10:1912

    Смартфону Huawei Mate 10, который ожидается в октябре, приписывают 3D-камеру и дисплей с соотношением сторон 18:9: В качестве однокристальной системы Huawei Mate 10 будет выступать SoC Kirin 970

    10:13

    Смартфоны Sony G8341 и G8441 оценены в $860 и $740 соответственно: Предположительно, под названием G8341 скрывается Sony XZ1, который получит дисплей диагональю 5,2 дюйма

    10:034

    Смартфон Ulefone F2 может перенять дизайнерские идеи и конструкцию у Samsung Galaxy S8: Пока непонятно, каковы шансы Ulefone F2 увидеть свет

    10:002

    Daimler вложит 735 млн долларов в инфраструктуру для электромобилей в Китае : Готовность немцев инвестировать внушительные средства в китайскую инфраструктуру имеет простое объяснение

    09:566

    Смартфон LG Q6 будет представлен 11 июля: По последним данным, LG Q6 получит дисплей диагональю 5,4 дюйма с соотношением сторон 18:9

    09:498

    Ассортимент EK Fluid Gaming скоро пополнят алюминиевые радиаторы для СВО и другие новинки: В ближайшее время покупатели получат возможность самостоятельно подбирать компоненты в наборах EK Fluid Gaming

    09:42

    Блок питания Thermaltake TPG-1250DH3FCT оповестит о неполадках с помощью облачных технологий: БП Thermaltake TPG-1250DH3FCT имеет сертификат 80 Plus Titanium

    09:307

    Первый коммерческий полёт корабля SpaceShipTwo намечен на следующий год: Virgin Galactic намерена начать коммерческие суборбитальные полёты уже через год

    09:005

    Беспилотный грузовик Einride T-pod похож на автомобиль будущего и не имеет кабины: Беспилотные грузовики Einride T-pod появятся на дорогах Швеции в 2020 году

    08:3014

    Компания Alibaba представила свой домашний помощник Tmall Genie: Домашний ассистент Tmall Genie оценивается в 73 доллара

    08:007

    Первые тесты Xbox One X показывают возможности консоли в разрешении 4K: Xbox One X находится примерно на уровне с Xbox One, работая с более высоким разрешением

    07:3011

    Изображения смартфона Nokia 8 демонстрируют аппарат с безрамочным дисплеем: Nokia 8 получит безрамочный дизайн

    07:0014

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