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    14 июля 2017

    Компания ASML показала источник излучения мощностью 250 Вт для литографии в жестком ультрафиолетовом диапазоне: За пять лет мощность источника EUV-излучения удалось увеличить на порядок

    21:0118

    Опубликован квартальный отчет TSMC: всего за три месяца чистый доход просел на 24,4%: Второй квартал 2017 года принес TSMC более 7 млрд долларов совокупного дохода

    19:5510

    В прошлом году 16,7% домохозяйств Северной Америки были оснащены системами умного дома: Северная Америка лидирует в вопросе внедрения технологий умного дома

    19:381

    Sony наделяет свои умные телевизоры поддержкой Alexa, но только при использовании устройств Amazon семейства Echo: Телевизоры Sony получили поддержку Alexa

    19:22

    Vizio обвиняет LeEco во лжи и требует 110 млн долларов штрафа: LeEco грозит штраф в размере 110 млн долларов

    16:012

    Появились сведения о стоимости процессоров AMD Ryzen 3 1300X и Ryzen 3 1200 : Процессоры AMD Ryzen 3 1300X и Ryzen 3 1200 имеют по четыре ядра

    15:5828

    Продажи безрамочных смартфонов в следующем году утроятся: Безрамочные смартфоны в следующем году займут пятую часть рынка

    14:199

    Стоимость хранения 1 ГБ данных за последние пару лет практически не изменилась : Выход HDD объёмом 8 ТБ не сказался на стоимости хранения данных

    14:0621

    3D-карта AMD Radeon Vega Frontier Edition с СВО замечена в продаже по цене $1490: Во внешнем оформлении 3D-карты AMD Radeon Vega Frontier Edition с СВО преобладает золотистый цвет

    13:577

    Компании Facebook приписывают намерение представить беспроводную гарнитуру Oculus VR стоимостью $200 до конца года: Продажи беспроводной гарнитуры Facebook Oculus VR начнутся в 2018 году

    13:19

    Смартфон Meizu Pro 7 Plus должен быть оснащен SoC Exynos 8895 : Старшей Meizu модели Pro 7 Plus приписывают дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением 4K

    13:14

    Объектив Zeiss Batis 2.8/18 спроектирован не в компании Zeiss : Наличие марки Zeiss ничего не говорит о реальных проектировщиках и изготовителях

    13:0113

    По итогам текущего года на полупроводниковую отрасль придётся 28,1% всей выручки на рынке электроники: Рынок электроники практически не растёт

    12:491

    Опубликовано первое изображение безрамочного смартфона Honor Note 9 : Предположительно, Honor Note 9 представят в августе, а выпустят в сентябре этого года

    12:402

    Системная плата Asus TUF X299 Mark 2 оценена в $250: Системная плата Asus TUF X299 Mark 2 типоразмера ATX оснащена шестью слотами PCIe

    12:392

    Google Assistant постарается обойти Bixby даже в Корее: Голосовые помощники очень популярны в Корее среди пользователей возрастом старше 20-30 лет и старше

    12:331

    В SoC SGKS6802X для систем ADAS нашло применение IP-ядро VeriSilicon Vivante GC7000UL-VX : SGKS6802X — первая SoC в своем классе, поддерживающая OpenVX, OpenCL, OpenCV, OpenGLES 3.1 и Vulkan 1.0

    12:02

    Смартфон Samsung Galaxy S9 с SoC Snapdragon 845 уже протестирован в Geekbench: Специалисты считают, что Samsung уже приступила к первым тестам нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S9

    11:564

    Второй экран Meizu Pro 7 впервые запечатлен в видеоролике: Meizu Pro 7 должен стать первым смартфоном на рынке с SoC MediaTek Helio X30

    11:483

    Планшетофон Samsung Galaxy Note 8 рекламируют в твиттере Samsung Exynos: Версии Samsung Galaxy Note 8 для разных стран будут оснащаться однокристальными системами Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895.

    11:401

    Специалисты iFixit разобрали смартфон Galaxy Note Fan Edition: Ремонтопригодность смартфона Galaxy Note Fan Edition специалисты iFixit оценили в четыре балла

    11:274

    Названы цены на объективы Sigma Cine 14mm T2 и Cine 135mm T2. Продажи начнутся в конце месяца: Полнокадровые объективы Sigma Cine 14mm T2 и Cine 135mm T2 выпускаются в вариантах с креплениями EF, E и PL

    10:534

    Опубликованы изображения и характеристики смартфона Xiaomi Redmi 5: Объем оперативной памяти составит 3 или 4 ГБ, емкость флэш-памяти eMMC 5.1 будет равна 16, 32 или 64 ГБ

    10:514

    Поставки игровых ноутбуков Acer выросли вдвое: Поставки соответствующих ноутбуков должны вырасти еще сильнее во втором полугодии 2017

    10:381

    Как сообщает «Доктор Веб», портал gosuslugi.ru был скомпрометирован: Когда сайт был скомпрометирован, не сообщается

    10:3125

    Cryorig обещает бесплатный процессорный охладитель C7 Cu каждому участнику сбора средств на выпуск корпуса Taku: Отдельно низкопрофильная система охлаждения C7 Cu стоит $50

    10:261

    Lenovo рекламирует смартфон Moto Z2 Force с небъющимся экраном: Смартфон должен получить дисплей диагональю 5,5 дюйма разрешением QHD, защищенный по технологии Shatter Shield

    10:247

    Vertu закрывает производство в Великобритании, увольняя 200 сотрудников: Лишившись производства, Vertu, скорее всего, канет в небытие

    09:3812

    Мобильная акустическая система Creative Muvo 1c защищена от пыли и брызг: Габариты Creative Muvo 1c равны 67 x 93 x 38 мм

    09:17

    SSD Corsair NX500 оснащены флэш-памятью MLC и поддерживают протокол NVMe: Накопители Corsair NX500 базируются на платформе Phison

    08:004

    Оболочка EMUI 6.0 будет основана на Android 8.0: В основе EMUI 6.0 будет лежать Android 8.0

    07:003

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